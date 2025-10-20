Solvium Capital: Erfahrungen für verlässliche Logistik‑Investments

Wechselkoffer, Container und Güterwagen bilden zusammen das Rückgrat des modernen Warenverkehrs und sichern unseren Alltag durch effiziente, weltweite Transportketten. Container dominieren den globalen Handel: Rund 90 % aller Waren werden per Schiff transportiert. Container haben die Logistik revolutioniert und sichern unseren modernen Lebensstandard. Wechselkoffer ähneln Containern, besitzen aber vier Stahlstützen zum Abstellen und werden beim Lkw-Transport eingeklappt. Sie ermöglichen kostengünstigen überregionalen Pakettransport; ohne Wechselkoffer wäre dieser kaum denkbar. Mit dem Boom von Versandhändlern wächst die KEP-Branche seit Jahren um durchschnittlich mehr als 5 % p.a. Die Eisenbahn und ihre Güterwagen bleiben als ältestes Großtransportmittel wirtschaftlich unverzichtbar. In den vergangenen 20 Jahren führten europaweite Umstrukturierungen, Privatisierungen, Kooperationen und Neugründungen zu einem veränderten Marktumfeld. Gleichzeitig besteht ein hoher Bedarf an Modernisierung, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen wegen Umweltanforderungen, Bahnsicherheit und Verjüngung der Infrastruktur.

Solvium Capital setzt auf Transportlogistikequipment wie Container, Wechselkoffer und Güterwagen als Investmentstrategie

Mehr als 10.000 Kunden mit besten Erfahrungen mit Solvium Capital

Solvium Capital entwickelt innovative Investmentkonzepte im Bereich der Transportlogistik für Privatanleger, Stiftungen und institutionelle Investoren. Es ist unsere Philosophie, ausschließlich Produkte zu konzipieren, die unseren Kunden die realistische Chance auf ein attraktives Verhältnis zwischen Risiko und Rendite bieten. Ziel ist es, Anleger so nah wie möglich an das Investment zu bringen, um ihnen eine hohe Rendite zu ermöglichen. Innovatives Denken, verbunden mit Tradition, Erfahrungen und partnerschaftlichem Umgang, stehen bei Solvium Capital im Vordergrund. Qualität geht uns vor Quantität. International erfahrene Partner begleiten uns bei der Akquisition, der Konzeption und dem Management unserer Investments. Wir denken in viele Richtungen, denn der Erfolg unserer Anleger hat viele Dimensionen. Guter Rat braucht ein erfahrenes und kompetentes Team. Dieses haben wir und stellen unsere Dienstleistung unseren Kunden zur Verfügung. Wir betreuen über 26.000 mit mehr als 10.000 Anlegern und Anlegerinnen geschlossene Verträge und haben bislang über 750 Millionen Euro Anlegerkapital investiert. Solvium Capital verfügt seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011 über einen makellosen Track Record – eine 100 % Prognose-Erfüllungsquote. Alle Miet-, Zins- und Rückzahlungen, mittlerweile mehr als 450 Mio. Euro, wurden planmäßig und pünktlich geleistet.

Langjährige Erfahrung in der Solvium Capital Gruppe

Die Solvium-Unternehmensgruppe umfasst einige renommierte Unternehmen, darunter die Noble Container Leasing Ltd., einen der führenden Containermanager im asiatischen Markt mit Standorten in Singapur, China und Südkorea, sowie die Axis Intermodal Deutschland GmbH aus Köln, das größte Vermietunternehmen für Wechselkoffer in Europa.

Die Solvium Capital Gruppe im Überblick

Nachhaltigkeit bei Solvium

Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung spielen für die Solvium eine wichtige Rolle. Dies ergibt sich nicht nur aus dem Nachhaltigkeitsbericht, sondern auch aus der Erklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 2023, die gemäß dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz bereits zum zweiten Mal erstellt wurde. Die Unternehmensgruppe veröffentlichte diese Erklärung als erstes Emissionshaus der Sachwertbranche.

Maßgeschneiderte Logistik‑Investments für jede Investorengruppe

Wir denken Produkte von der Kundenseite und bieten deshalb eine breite Angebotspalette: Publikums‑AIFs und Vermögensanlagen für deutsche Privatanlegerinnen und Privatanleger, Luxemburger SICAF/RAIF‑Fonds für Pensionskassen, Versicherungen und Versorgungswerke sowie Speziallösungen für Family Offices und Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei berücksichtigen wir stets die gesetzlichen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen sowie die individuellen Wünsche und Vorgaben, beispielsweise beim Reporting.

