SpaceX-Aktie beendet Talfahrt und dreht nach Rekordtief ins Plus

Die Aktien von SpaceX haben ihre zuletzt anhaltende Talfahrt vorerst gestoppt. Nachdem das Papier im US-Handel am Dienstag zeitweise um rund sechs Prozent auf etwa 107 Dollar gefallen war und damit ein neues Tief markiert hatte, drehte der Kurs im weiteren Verlauf ins Plus. Zuletzt notierte die Aktie knapp drei Prozent höher bei 116,50 Dollar.

Trotz der Erholung bleibt die Bilanz seit dem Börsengang negativ. Gegenüber dem Ausgabepreis von 135 Dollar liegt die Aktie noch immer rund 13 Prozent im Minus. Vom Rekordhoch von etwas mehr als 225 Dollar, das wenige Tage nach dem Börsendebüt erreicht wurde, hat das Papier inzwischen nahezu die Hälfte seines Wertes verloren.

Mit dem Kursrückgang ist auch die Marktkapitalisierung deutlich gesunken. Sie fiel von nahezu drei Billionen Dollar auf rund 1,5 Billionen Dollar.

Börsengang mit Rekordvolumen

Der Börsengang von SpaceX am 12. Juni brachte dem Unternehmen 75 Milliarden Dollar ein und war damit der größte IPO der Geschichte. Firmengründer Elon Musk überschritt dadurch zwischenzeitlich als erster Mensch die Marke von einer Billion Dollar Vermögen. Inzwischen wird sein Vermögen auf etwas mehr als 700 Milliarden Dollar geschätzt. Damit bleibt er dennoch der reichste Mensch der Welt.

Die Bewertung von SpaceX steht weiterhin in einem deutlichen Gegensatz zu den operativen Geschäftszahlen. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar einen Verlust von rund 4,94 Milliarden Dollar.

Viele Investoren setzen daher weniger auf die aktuelle Ertragskraft als auf das langfristige Wachstumspotenzial des Raumfahrt- und KI-Konzerns. Ob die Kurswende vom Dienstag eine nachhaltige Stabilisierung einleitet oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellt, dürfte sich in den kommenden Handelstagen zeigen. (fm/dpa-AFX)