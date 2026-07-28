Apple knackt erstmals die Marke von fünf Billionen Dollar Börsenwert

Apple hat an der Wall Street erstmals die Marke von fünf Billionen Dollar Börsenwert überschritten. Die Aktie stieg im Tagesverlauf auf ein Rekordhoch von 342,89 Dollar und erreichte damit zeitweise eine Marktkapitalisierung von mehr als fünf Billionen Dollar.

Zum Handelsschluss notierte das Papier allerdings wieder leicht unter dieser Schwelle. Mit einem Schlusskurs von 340,08 Dollar verfehlte Apple die Marke knapp. Für einen Börsenwert von mindestens fünf Billionen Dollar wäre ein Schlusskurs von 340,43 Dollar erforderlich gewesen.

Apple ist damit das zweite Unternehmen überhaupt, das diese Bewertung im Handelsverlauf erreicht. Zuvor war dies lediglich dem KI-Chiphersteller Nvidia gelungen. Dessen Börsenwert liegt inzwischen jedoch wieder unter der Marke, sodass Apple erneut das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt ist.

Apple baut Vorsprung auf Nvidia aus

Auch Nvidia geriet am Dienstag zunächst unter Druck. Die Aktie fiel zeitweise auf 192,74 Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit drei Wochen. Im weiteren Handelsverlauf drehte das Papier jedoch ins Plus.

Apple legte mit einem Tagesgewinn von knapp einem Prozent stärker zu als Nvidia und konnte seinen Vorsprung weiter ausbauen. Der Chiphersteller kam zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,8 Billionen Dollar.

Noch Mitte Mai hatte sich das Bild anders dargestellt. Damals war Nvidia an der Börse rund 5,7 Billionen Dollar wert, während Apple auf etwa 4,4 Billionen Dollar kam. Seitdem haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben.

Apple führt die „Magnificent 7“ an

Mit einem Kursplus von rund 25 Prozent seit Jahresbeginn ist Apple derzeit der mit Abstand stärkste Wert unter den sogenannten „Magnificent 7“, den sieben größten US-Technologiekonzernen.

Nvidia verzeichnet im bisherigen Jahresverlauf noch ein Plus von knapp sechs Prozent. Auch die Google-Mutter Alphabet gehört zu den Gewinnern. Amazon bewegt sich in der Nähe der Gewinnschwelle, während Meta, Microsoft und Tesla im bisherigen Jahresverlauf deutlich an Wert verloren haben. (fm/dpa-AFX)