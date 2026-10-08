Start-up-Finanzierungsrunden in Deutschland erreichen Rekordniveau im dritten Quartal

Deutsche Start-up-Finanzierungsrunden haben im dritten Quartal 4,5 Milliarden Euro eingesammelt – das stärkste Ergebnis seit Ende 2021. Laut KfW Research treiben vor allem wenige Großdeals und der KI-Boom die Entwicklung, während viele Gründer abseits der Spitze weiterhin um ausreichende Finanzierung kämpfen.

Deutsche Start-up-Finanzierungsrunden haben im dritten Quartal 2026 ein außergewöhnlich hohes Volumen erreicht. Nach einer Auswertung von KfW Research sammelten hiesige Jungunternehmen mehr als 4,5 Milliarden Euro ein. So viel Kapital floss zuletzt im vierten Quartal 2021. Damit lag das Volumen gut ein Drittel über dem bereits starken Vorquartal. Gegenüber dem dritten Quartal 2025 war es fast viermal so hoch.

Die Zahlen stammen aus dem KfW-Venture-Capital-Dashboard, das die Förderbank vierteljährlich veröffentlicht. Auch auf Sicht der ersten neun Monate zeigt sich der deutsche Wagniskapitalmarkt robust. Zwischen Januar und September flossen insgesamt 9,5 Milliarden Euro in deutsche Jungunternehmen. Damit liegt das Volumen der Start-up-Finanzierungsrunden bereits jetzt höher als die jeweiligen Gesamtjahreswerte von 2023, 2024 und 2025.

Zeitraum Transaktionsvolumen Gesamtjahr 2023 7,1 Milliarden Euro Gesamtjahr 2024 7,5 Milliarden Euro Gesamtjahr 2025 7,3 Milliarden Euro Januar bis September 2026 9,5 Milliarden Euro Quelle: KfW

Wenige Megadeals prägen den Wagniskapitalmarkt

Der Boom beruht allerdings auf einer schmalen Basis. Sechs besonders große Finanzierungsrunden – sogenannte Megadeals – kamen allein auf über 3,5 Milliarden Euro. Jede von ihnen hatte ein Volumen von mehr als 100 Millionen Euro. Damit entfiel der Großteil der Start-up-Finanzierungsrunden des Quartals auf eine Handvoll Transaktionen. Wie der aktuelle Rekord bei deutschen Milliarden-Start-ups zeigt, treiben vor allem KI-Boom und Rüstungsinvestitionen diese Entwicklung voran.

Im Gegensatz dazu ging die Zahl kleinerer Finanzierungsrunden ab einer Million Euro merklich zurück. Im dritten Quartal registrierte KfW Research nur noch 89 solche Transaktionen – ein mehrjähriges Tief. Insgesamt zählte KfW Research in den ersten neun Monaten 2026 276 solcher Transaktionen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 304, in den ersten drei Quartalen 2024 sogar 324.

„Die Finanzierungsbedingungen für junge innovative Unternehmen in Deutschland haben sich im laufenden Jahr weiter verbessert. Der Aufwuchs bei den Investitionen zeigt, dass Deutschland viele für Investoren attraktive Start-ups hat“, sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. Zugleich wachse die Konzentration des Kapitals. Unternehmen, die Investoren überzeugen, könnten inzwischen deutlich mehr Geld einsammeln als noch vor einigen Jahren. Viele Start-ups abseits der Spitze hätten dagegen weiterhin Schwierigkeiten, an ausreichende Finanzierung zu kommen.

Künstliche Intelligenz treibt die Start-up-Finanzierungsrunden an

Ein weiterer Treiber ist künstliche Intelligenz. Rund 3,1 Milliarden Euro flossen im dritten Quartal in 61 Finanzierungsrunden von Start-ups, die sich mit KI befassen. Deren eigentliche Branche spielt dabei keine Rolle. Das entspricht 69 Prozent des gesamten Dealvolumens des Quartals.

Seit Jahresbeginn haben KI-Start-ups bereits 6,3 Milliarden Euro eingesammelt. Damit liegt der Betrag schon jetzt rund doppelt so hoch wie im kompletten Rekordjahr 2025. Damals flossen binnen zwölf Monaten 3,2 Milliarden Euro in diesen Bereich.

Zahl der Einhörner in Deutschland steigt weiter

Die Konzentration des Kapitals zeigt sich auch an der Zahl der sogenannten Einhörner. Als Einhorn gilt ein junges, nicht börsennotiertes Unternehmen, das von Kapitalgebern mit mindestens einer Milliarde US-Dollar bewertet wird. Aktuell zählt KfW Research 43 solcher Einhörner in Deutschland. Zum Vergleich: Anfang 2021 lag die Zahl erst bei zwölf.

Auch institutionelle Anleger entdecken dieses Segment zunehmend, wie der Scaleup Europe Fund der Allianz zeigt, der Kundengelder gezielt in Zukunftstechnologien investiert.

Folgen für Investoren und frühe Start-up-Phasen

Für Gründer in frühen Start-up-Phasen bleibt die Lage dagegen angespannt. Je früher die Finanzierungsphase, etwa bei einer Series-A-Finanzierung, desto härter wird der Wettbewerb um Kapital. KfW-Chefvolkswirt Schumacher rechnet damit, dass sich dieser Trend fortsetzt.

„Mit Blick auf die Entwicklung des Venture-Capital-Markts sind wir vorsichtig optimistisch“, sagt Schumacher. „Die aktuelle konjunkturelle Belebung in Deutschland hilft auch dem VC-Markt und kann diesen stützen.“ Diese Einschätzung deckt sich mit Beobachtungen, wonach Deutschlands Industrie neue Hoffnung schöpft und sich das konjunkturelle Umfeld insgesamt aufhellt.

Dagegen wirken nach seiner Einschätzung hohe Inflation und steigende Zinsen eher bremsend auf den Markt. Er geht davon aus, dass sich das Kapital auch in den kommenden Monaten auf wenige große Finanzierungsrunden erfolgreicher Unternehmen konzentriert. In der Breite des Marktes dürfte die Entwicklung schwächer ausfallen.