Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Streit um Versicherung: Pooth fordert Schadensersatz vor Gericht

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Verona Pooth
Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini
Verona Pooth

Nach dem spektakulären Einbruch in ihre Villa kämpft Verona Pooth nun vor Gericht um Schadensersatz. Die Moderatorin wirft einer Versicherungsmaklerfirma vor, sie beim Vertragsabschluss falsch beraten zu haben.

Vier Jahre nach dem Einbruch in ihre Villa in Meerbusch beschäftigt der Fall Verona Pooth erneut die Gerichte. Wie „Spiegel Online“ berichtet, fordern die 57-Jährige und ihr Ehemann Franjo Pooth nach Angaben des Landgerichts Düsseldorf knapp 700.000 Euro Schadensersatz von einer Maklerfirma für Versicherungen.

Das Paar wirft dem Unternehmen vor, es beim Abschluss des Versicherungsvertrags falsch beraten zu haben. Aus Sicht der Kläger habe dies dazu geführt, dass der entstandene Schaden nach dem Einbruch nicht vollständig reguliert wurde. Die beklagte Maklerfirma weist den Vorwurf zurück. Man habe keine Pflichtverletzung begangen, teilt eine Sprecherin des Gerichts mit.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Einbruch in die Villa der Moderatorin an Heiligabend 2021 sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden wurden die Täter bis heute nicht identifiziert. Im Juli 2022 stellten die Behörden die Ermittlungen ein. Von der Beute fehlt weiterhin jede Spur. Der materielle Schaden soll sich auf über eine Million Euro belaufen.

Nach Angaben von Pooth wurde bislang nur ein Teil des Schadens von der Versicherung reguliert. Ein erheblicher Betrag sei weiterhin offen. Ob und in welchem Umfang die Maklerfirma für eine mögliche Falschberatung haftet, muss nun das Landgericht Düsseldorf klären.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/streit-um-versicherung-pooth-fordert-schadensersatz-vor-gericht-712936/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.