Studie zu Lebensversicherern: Wer bei Service und Beratung punktet

Lebensversicherungen gelten als langfristige Vorsorgeentscheidung, deren Nutzen im Alltag oft nur begrenzt spürbar ist. Gerade für jüngere Menschen ist das ein Grund, auf einen Vertragsabschluss zu verzichten. Umso wichtiger ist es für Versicherer, den Kontakt zu Interessenten und Bestandskunden aktiv zu pflegen und auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.

Wie gut das gelingt, hat die Rating- und Rankingagentur Service Value in der Studie „ServiceAtlas Lebensversicherer 2026“ untersucht. Zum neunten Mal analysiert die Wettbewerbsstudie die Kundenorientierung der 35 nach Beitragseinnahmen größten Lebensversicherer in Deutschland. Grundlage sind 3.583 Kundenurteile aus einer Online-Befragung.

Sieben Anbieter mit der Note „sehr gut“

Im Gesamtergebnis erhalten sieben Lebensversicherer das Urteil „sehr gut“, weitere zehn werden mit „gut“ bewertet. Die Auszeichnungen basieren auf vier Leistungskategorien: Produkte, Kundenberatung, Kundenservice sowie Preis-Leistungs-Verhältnis. Allianz erreicht die beste Bewertung in den Kategorien Produkte und Kundenservice. In der Kundenberatung liegt die LVM Versicherung vorn, während HUK-COBURG beim Preis-Leistungs-Verhältnis die höchste Bewertung erzielt.

Zu den insgesamt ausgezeichneten Anbietern zählen Allianz, Huk-Coburg, LV 1871, WWK, LVM Versicherung, Canada Life und InterRisk mit der Note „sehr gut“. Als „gut“ bewertet werden unter anderem Generali, Baloise, Cosmos Direkt, Hannoversche, R+V, Neue Leben, Provinzial, Württembergische, Ergo und Devk.

Quelle: Service Value

Besonders positiv bewerten die befragten Kunden im Durchschnitt die Produktauswahl und die verfügbaren Alternativen. Auch die fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter sowie die Verständlichkeit und Vollständigkeit der Beratung schneiden überdurchschnittlich ab.

Quelle: Service Value

Preis und Transparenz als Treiber der Kundenbindung

Für die langfristige Kundenbindung spielen laut Studie jedoch vor allem finanzielle Aspekte eine zentrale Rolle. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Kostentransparenz erweisen sich als wichtigste Treiber für Loyalität und Weiterempfehlungsbereitschaft.

„Bei der Auswahl einer Lebensversicherung spielen Faktoren wie die Höhe der Tarife und die Laufzeit, aber auch die eigenen Lebensumstände eine wichtige Rolle“, sagt Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer von Service Value, und fügt hinzu, „für den jeweils bestmöglichen Versicherungsschutz ist es deshalb wichtig, dass sich Anbieter eng an den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen ihrer Kunden orientieren und ihnen dadurch passgenau zugeschnittene Lösungen anbieten.“