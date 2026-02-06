Tarifupdates bei der Ammerländer Versicherung: Mehr Flexibilität und höhere Deckung

Die Ammerländer Versicherung hat zum Februar 2026 ein umfassendes Tarifupdate umgesetzt. Betroffen sind die Fahrradvollkaskoversicherung, die Privathaftpflicht sowie die Hundehalterhaftpflicht. Ziel der Anpassungen ist es, Produkte und Prozesse stärker an veränderte Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse anzupassen.

Der Wettbewerbsdruck in zentralen Sparten ist hoch, insbesondere in der Fahrrad-Vollkasko und der Haftpflicht. „Zum Tarifupdate im Februar haben wir daher einige Anpassungen in unseren Produkten vorgenommen, mit denen wir im Markt hervorstechen wollen“, sagt Alexander Schwarze, Leiter Produktmanagement bei der Ammerländer Versicherung. Dabei gehe es nicht nur um Leistungen, sondern auch um Transparenz und Service.

Neben inhaltlichen Änderungen wurden auch Prozesse überarbeitet. Kündigungsfristen wurden vereinheitlicht und der Beitragsrechner optimiert. „Produkt ist für uns mehr als ein Tarifwerk. Wir wollen unseren Kundinnen und Vertriebspartnerinnen weiterhin vollumfänglich gerecht werden, darum legen wir großen Wert auf Prozesse und Service“, betont Schwarze.

Fahrrad-Vollkasko mit täglichem Kündigungsrecht

In der Fahrrad-Vollkaskoversicherung kommt es zu moderaten Beitragsanpassungen, vor allem im Tarif Classic. Zudem wurde die Tarifzonierung überarbeitet, was in einzelnen Fällen zu Verschiebungen bei Postleitzahlen führt. Technisch erweitert wurde die Berücksichtigung von GPS-Trackern: Künftig sind auch fest verschraubte oder verbaute Tracker abschlagsfähig.

Die Bedingungen wurden ebenfalls angepasst. Ab Februar 2026 gilt in allen vier Produkten der Fahrrad-Vollkaskoversicherung ein tägliches Kündigungsrecht. Die Obliegenheiten zu Verschlussvorschriften wurden präzisiert, insbesondere für Kellerabteile und Schuppen. Darüber hinaus werden GPS-Tracker erstmals als eigenständiges versichertes Zubehör aufgenommen.

Zur besseren Orientierung bei Auswahl und Abschluss wurde zudem der Beitragsrechner überarbeitet. Ziel ist eine klarere Darstellung der Tarife und ein vereinfachter Abschlussprozess.

Neue Logik in der Hundehalterhaftpflicht

In der Hundehalterhaftpflicht erweitert der Tarif Comfort die optionalen Deckungssummen auf bis zu 100 Millionen Euro. Neu ist zudem eine stärker differenzierte Beitragslogik nach Hunderassen. Kleine Rassen profitieren von günstigeren Konditionen. „In Deutschland gibt es keine einheitliche Regelung welche Hunde als sogenannte ‚Listenhunde‘ geführt werden. Darum möchten wir bei der AV diesen Begriff nicht mehr verwenden und teilen Hunderassen anhand verschiedener Kriterien in fünf Kategorien ein“, sagt Schwarze.

Zusätzlich können Versicherte eine Selbstbeteiligung von 150 Euro vereinbaren. Die Ausfalldeckung greift künftig auch dann, wenn der Halter eines angreifenden Hundes unbekannt ist. Die Widerrufsfrist wurde auf 45 Tage verlängert, zudem besteht ein tägliches Kündigungsrecht.

Erweitert wurden auch die Leistungen bei Mietsachschäden an beweglichen Sachen, die nun bis zur vollen Versicherungssumme abgedeckt sind. Die Kautionsleistung für Europa und weltweit steigt auf 200.000 Euro. Neu eingeschlossen sind Tierarztkosten nach Vergiftungen durch Giftköder bis zu 5.000 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr.

Privathaftpflicht mit Fokus auf Familien

Auch die Privathaftpflichtversicherung wurde überarbeitet. Der Tarif richtet sich stärker an Familien, was sich in einem reduzierten Beitrag widerspiegelt. Andere Zielgruppen profitieren trotz leicht angepasster Beiträge von erweiterten Leistungen. In den Tarifen Exclusiv und Excellent lassen sich die Deckungssummen optional auf bis zu 100 Millionen Euro erhöhen.

Neu eingeschlossen ist das Abhandenkommen fremder beweglicher Sachen. Drohnen bis fünf Kilogramm sind im Tarif Excellent bis zur vollen Versicherungssumme versichert, im Tarif Exclusiv bis fünf Millionen Euro. Ergänzt wurde zudem ein Cyber- und Internetschutz im Homeoffice mit einer Deckungssumme von 5.000 Euro.

Weitere Anpassungen betreffen Mietsachschäden an geliehenen E Scootern sowie Car Sharing. Im Schadenfall werden nun auch die Selbstbeteiligung und eine mögliche Rabattrückstufung übernommen. Die neuen Tarife gelten ab Februar 2026.