Neue Bewährungsprobe für Bitcoin: Vier Faktoren bewegen den Kryptomarkt

Die Märkte starten mit vorsichtigem Optimismus in die Woche. Die vorerst abgesagten US-Militärschläge und laufende Verhandlungen über eine Öffnung der Straße von Hormus haben die unmittelbaren Sorgen über die globale Energieversorgung reduziert. Anleger sollten die Situation jedoch nicht als endgültige Entwarnung interpretieren. Gleichzeitig stehen der US-Arbeitsmarktbericht, mögliche Interventionen zur Stützung des japanischen Yen und die Debatte über den Clarity Act im Mittelpunkt. Für digitale Assets ist diese Kombination besonders relevant: Energiepreise beeinflussen Inflation und Zinserwartungen, Arbeitsmarktdaten steuern den geldpolitischen Ausblick und regulatorische Entscheidungen können die institutionelle Akzeptanz von Kryptoassets unmittelbar verändern.



Straße von Hormus: Noch keine nachhaltige Entspannung

Die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus hat die Stimmung an den Ölmärkten verbessert. Eine tragfähige Vereinbarung würde ein wesentliches Risiko für die globale Energieversorgung reduzieren und den Aufwärtsdruck auf die Ölpreise begrenzen. Die bereits genehmigten Freigaben aus der strategischen US-Ölreserve sollen jedoch bis Ende August abgeschlossen sein. Kommt es kurzfristig zu keiner Einigung mit dem Iran, könnte die US-Regierung vor der Frage stehen, ob zusätzliche Reserven freigegeben werden müssen. Auch in Europa bleibt die Lage angespannt. Die Gaslager befinden sich auf saisonal sehr niedrigen Niveaus, während der Herbst näher rückt. Damit steigt erneut die Abhängigkeit von einem milden Winter. Ein Wiederanstieg der Energiepreise könnte die Inflationserwartungen erhöhen, den Spielraum der Notenbanken für Zinssenkungen begrenzen und Risikoanlagen einschließlich Bitcoin belasten.



US-Arbeitsmarkt: Werden die Schwächesignale bestätigt?

Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli dürfte der wichtigste Konjunkturindikator der Woche werden. Bereits die Beschäftigungszahlen für Juni fielen verhalten aus. Hinzu kam ein schwächer als erwarteter Bericht zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Bislang wurden diese Daten nicht als übermäßig besorgniserregend eingestuft. Beschäftigungs- und Wachstumszahlen sind volatil und unterliegen regelmäßigen Revisionen. Sollte jedoch auch der Juli-Bericht eine deutliche Abschwächung zeigen, könnten ernsthaftere Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft entstehen. Für Bitcoin wäre die Marktreaktion nicht eindeutig. Schwächere Daten könnten zunächst die Risikoaversion erhöhen. Gleichzeitig würden sie den Druck auf die US-Notenbank reduzieren und Erwartungen an niedrigere Zinsen stützen. Entscheidend wird sein, ob der Markt die Zahlen primär als Rezessionssignal oder als Voraussetzung für eine weniger restriktive Geldpolitik interpretiert.



Japanischer Yen: Koordinierte Intervention könnte stärker wirken

Auch die Entwicklung des japanischen Yen am globalen Devisenmarkt steht im Fokus. Frühere Interventionen des japanischen Finanzministeriums konnten die Abwertung der Währung meist nur kurzfristig bremsen. Dieses Mal könnte die Ausgangslage anders sein, da Japan offenbar eng mit dem US-Finanzministerium zusammenarbeitet. Eine koordinierte Vorgehensweise würde ein stärkeres Signal senden und könnte die Wirkung der Intervention erhöhen. Eine schnelle Aufwertung des Yen könnte jedoch auch zur Auflösung sogenannter Carry Trades führen. Dabei werden Positionen, die mit günstigem Yen-Kapital finanziert wurden, reduziert. Dies könnte kurzfristig die Volatilität an den globalen Finanzmärkten erhöhen und auch digitale Assets belasten.



Clarity Act: Das Zeitfenster wird knapp

Die Kryptoindustrie richtet ihren Blick zudem auf den US-Senat. Die Hoffnung besteht, dass der Clarity Act noch vor der Augustpause zur Abstimmung im Plenum gebracht wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür hat zuletzt allerdings abgenommen. Sollte das Gesetz entgegen den aktuellen Erwartungen dennoch verabschiedet werden, wäre dies eine erhebliche positive Überraschung für die Branche. Ein klarerer regulatorischer Rahmen könnte die Rechtssicherheit erhöhen, institutionelle Investitionen erleichtern und den US-Markt für Unternehmen aus dem Bereich digitaler Assets attraktiver machen. Eine Verschiebung über die Augustpause hinaus wäre zwar kein endgültiges Scheitern. Sie würde die bestehende regulatorische Unsicherheit jedoch verlängern und einen kurzfristig positiven Impuls für den Kryptosektor ausbleiben lassen.



Mehrere potenzielle Volatilitätstreiber

Das Marktumfeld bleibt von einer engen Verbindung zwischen Geopolitik, Konjunktur, Währungen und Regulierung geprägt. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus könnte die Energiepreise stabilisieren. Ohne eine belastbare Vereinbarung dürfte die Frage nach weiteren Freigaben aus der strategischen US-Ölreserve jedoch schnell wieder an Bedeutung gewinnen. Parallel entscheidet der US-Arbeitsmarktbericht darüber, ob die jüngsten Schwächesignale als vorübergehende Schwankung oder als Beginn einer breiteren konjunkturellen Abkühlung bewertet werden. Eine Intervention beim Yen könnte zusätzlich Bewegungen in globalen Liquiditätspositionen auslösen. Für die Kryptoindustrie wäre eine unerwartete Verabschiedung des Clarity Act der klarste positive Impuls der Woche. Das wahrscheinlichere Szenario bleibt jedoch eine Verzögerung über die Augustpause hinaus.

Autor Stephen Coltman ist VP und Head of Macro beim Krypto-ETP-Emittenten 21shares.