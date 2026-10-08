AIF oder ELTIF: Das Angebot für Privatanleger verschiebt sich deutlich

52 ELTIF, aber nur noch 22 Publikums-AIF: Der Unterschied zwischen AIF und ELTIF prägt inzwischen das Angebot für Privatanleger. Die Cash.-Marktübersicht zeigt, welche Anbieter wachsen, wo Private Debt aufholt und worauf Berater bei Laufzeit, Liquidität und Mindestanlage achten müssen.

Es war eine kleine Zäsur für die deutsche Sachwertbranche. „ELTIF überholt Publikums-AIF“ lautete im vergangenen Herbst die Überschrift des Cash.-Marktreports zum Angebot an Sachwert- und Private-Markets-Anlagen in Form alternativer Investmentfonds (AIFs) und European Long Term Investment Funds (ELTIFs). Erstmals standen somit mehr ELTIFs als Publikums-AIFs zur Zeichnung bereit. Damals fiel der Vorsprung noch knapp aus: Zum Stichtag 22. September 2025 zählte Cash. 32 ELTIFs und 26 Publikums-AIFs im aktiven Vertrieb an Privatanleger.

Ein Jahr später ist daraus ein beträchtlicher Abstand geworden. Die aktuelle Marktübersicht weist 52 ELTIFs und 22 Publikums-AIFs aus (siehe Tabellen unten). Das ELTIF-Angebot hat sich also binnen eines Jahres um rund 63 Prozent vergrößert. Die Zahl der verfügbaren AIF-Angebote liegt dagegen rund 15 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Trend auf der AIF-Seite setzt sich fort

Dabei folgt die Erhebung nicht einfach den offiziellen Registern. Ausgangspunkt sind zwar bei Publikums-AIFs die Datenbank der Finanzaufsicht Bafin und bei ELTIFs das Register der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Ein Fonds wird für die Cash.-Übersicht aber erst dann als tatsächlich verfügbar gewertet, wenn er auf der Website des Asset Managers, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) oder einer Vertriebsplattform tatsächlich zur Zeichnung angeboten wird oder andere aktuelle Informationen einen laufenden Vertrieb hinreichend belegen. Ein bloßer Registereintrag reicht nicht.

Auf der AIF-Seite setzt sich dabei ein Trend fort, der sich schon im Sommer abgezeichnet hatte. Bis Ende Juli waren seit Jahresbeginn lediglich sechs neue geschlossene Publikums-AIFs in der Bafin-Datenbank hinzugekommen. Seitdem hat die Redaktion lediglich zwei weitere Publikums-AIFs registriert. Die Bafin weist zudem einen neuen Fonds von ILG aus, der jedoch entweder noch nicht in den aktiven Vertrieb gegangen ist oder in Windeseile platziert wurde. Jedenfalls findet er sich weder auf Vertriebs-Plattformen noch bei der ILG selbst als aktuelles Angebot und wurde somit in der Tabelle nicht berücksichtigt.

An der Diagnose ändert das jedoch wenig: Das AIF-Angebot ist erheblich kleiner als noch vor einigen Jahren und der Nachschub an Neuemissionen bleibt sehr überschaubar. Ganz verschwunden ist der klassische Sachwertfonds allerdings keineswegs. Und die 22 aktuellen Angebote decken weiterhin ein bemerkenswert breites Spektrum ab.

Immobilien nach wie vor AIF-Schwerpunkt

Immobilien bilden nach wie vor einen Schwerpunkt. Dazu gehören etwa die Fonds von Habona, Hahn, Hannover-Leasing, Paribus, Primus Valor und WIDe. Mit BVT Residential USA 21, Jamestown Europa, TSO Active Property IV und UST XXVII stehen zudem vier Auslands­-immobilienfonds zur Verfügung. Auch ein traditionsreiches Haus, das inzwischen anders heißt, ist weiterhin mit klassischen Immobilien-AIFs vertreten: Wealthcap firmiert seit diesem Jahr als UniCredit Invest Alternatives, wobei die Publikumsfonds auf der Website noch unter der bekannten Marke Wealthcap geführt werden.

Daneben hält sich Private Equity als zweite traditionelle AIF-Domäne. Munich Private Equity hat mit MPE International 9 und MPE Direct Return 7 gleich zwei Angebote im Vertrieb, HMW mit dem MIG Fonds 18 einen Venture-Capital-Fonds. Hinzu kommt das Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 25/26, dessen Platzierungsphase bis Ende September 2027 verlängert wurde.

Daneben setzt HTB mit dem HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio auf gebrauchte Fondsanteile, Solvium auf Transportlogistik und Ökorenta auf Wind-, Solar- und Speicherprojekte. BVT deckt neben dem US-Fonds mit dem Concentio-Fonds mehrere Sachwertsegmente über Dachfondskonzepte ab und schickte am 23. September mit dem Publikums-AIF BVT Batteriespeicher Beteiligungen ein weiteres Angebot ins Rennen. Ab 10.000 Euro plus Agio können sich Anleger an mindestens drei Gesellschaften beteiligen, die Stromspeicher und die zugehörige Infrastruktur errichten und betreiben – in dieser Form ein Novum in der deutschen AIF-Geschichte.

AIF-Angebot weiterhin klein

Das AIF-Angebot wird damit um eine Facette reicher, bleibt jedoch insgesamt klein. Ob die Zurückhaltung der Anbieter aus dem schwachen Vertriebsumfeld resultiert oder umgekehrt, lässt sich nur schwer ausmachen. Fest steht: In der Summe blieb der AIF-Vertrieb zuletzt schwach. Das für die Cash.-Hitliste der Asset Manager gemeldete Platzierungsvolumen der Publikums-AIFs fiel 2025 auf nur noch insgesamt 332 Millionen Euro. Gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr bedeutete das einen Rückgang um nochmals fast 44 Prozent.

Für diese Übersicht des aktuellen Produktangebots hat Cash. die Platzierungsstände der Fonds nicht explizit abgefragt, aber Anzeichen für eine Trendwende im Vertrieb sind nicht ersichtlich. Im Gegenteil: Die wieder leicht gestiegenen Zinsen sowie Turbulenzen bei Fonds der Deutschen Finance Group streuen erneut Sand ins Getriebe und verunsichern die Vertriebspartner zusätzlich, ist vielfach zu hören.

Völlig anderes Bild bei ELTIFs

Im anderen Teil der Tabelle zeigt sich ein völlig anderes Bild. Aus 32 aktiv vertriebenen ELTIFs im Herbst 2025 sind innerhalb eines Jahres 52 geworden. Bemerkenswert ist dabei nicht allein die Zahl. Mit dem Wachstum verändert sich auch die Struktur des Marktes. Im vergangenen Jahr dominierte Private Equity noch deutlich. 17 der damals 32 Fonds investierten schwerpunktmäßig in nicht börsennotierte Unternehmen. Acht waren Infrastruktur und Erneuerbaren Energien zugeordnet, fünf verfolgten Multi-Asset-Strategien. Immobilien und Private Debt waren mit jeweils einem Fonds noch Randerscheinungen.

Gerade Private Debt hat seitdem kräftig aufgeholt. Damit erschließt das Vehikel für Privatanleger ein Segment, das über den deutschen Publikums-AIF nicht in gleicher Weise abgebildet werden kann. Private Debt umfasst unterschiedliche Konzepte zur Vergabe von Fremdkapital. Dies ist ohne Frage den Private Markets, also dem Geschäft ohne Banken und Börsen, zuzurechnen. Klassische Sachwertanlagen sind Private-Debt-Fonds indes meistens nicht, eher reine Finanzierungsgeschäfte. Besonders in diesem Segment ist die Grenze fließend.

Daneben bleibt Private Equity stark, also Eigenkapital-Investitionen in Unternehmen. Internationale Namen wie BlackRock, Neuberger Berman, Oddo BHF, Redstone oder Schroders stehen inzwischen neben den klassischen deutschen Beteiligungshäusern. Infrastruktur wiederum wird von Aquila Capital, Allianz Global Investors, Commerz Real, GLS Investments, Patrizia, Swiss Life Asset Managers und UBS angeboten.

Breit gestreute Private-Markets-ELTIFs gewinnen an Bedeutung

Eine vierte Gruppe gewinnt ebenfalls an Bedeutung: breit gestreute Private-Markets-ELTIFs, die mehrere Anlageklassen in einem Produkt bündeln. Fonds von J.P. Morgan, Hamilton Lane, Natixis, Carmignac, Amundi oder BlackRock stehen für diesen Ansatz.

Jüngster Zugang ist der am 24. September vorgestellte LBBW Private Markets Select. Der Dachfonds soll über mindestens 15 Zielfonds perspektivisch mehr als 500 Einzelinvestments in Private Debt, Infrastruktur, Private Equity und Venture Capital eingehen. Die Mindestanlage beträgt 5.000 Euro. Das Produkt ist als Evergreen ohne festgelegtes Laufzeitende konzipiert; Zeichnungen sind wöchentlich, Rücknahmen unter Beachtung von Mindesthaltedauer und Kündigungsfrist quartalsweise vorgesehen.

Neben den Rückgabemöglichkeiten wird damit ein weiterer grundlegender Unterschied zum traditionellen AIF-Markt sichtbar. Dort ist ein Fonds meist relativ klar definiert: eine Immobilie, ein Portfolio von Immobilien, Solar- und Windparks, Private-Equity-Zielfonds oder ein bestimmtes Logistiksegment. Beim ELTIF reicht das Spektrum vom ähnlich fokussierten Sachwertprodukt bis zum breit diversifizierten Private-Markets-Portfolio.

ELTIF oder AIF muss kein Gegensatz sein

Doch ELTIF oder Publikums-AIF muss kein zwingenden Gegensatz sein. So bietet MPE weiterhin klassische AIFs an und hat zugleich bereits seinen zweiten ELTIF gestartet. HMW ist ebenfalls in beiden Segmenten aktiv. Auch UniCredit Invest Alternatives illustriert inzwischen, dass die Grenzen zwischen den Welten durchlässiger werden. Das Unternehmen führt die traditionellen geschlossenen Wealthcap-Beteiligungen fort, bietet gleichzeitig über die Plattform „onemarkets Alternatives“ liquide und semi-liquide Lösungen wie ELTIFs an.

Auf der anderen Seite sind nicht alle ELTIFs „semi-liquide“. Neben den Fonds von MPE und Oddo BHF gibt es inzwischen weitere geschlossene ELTIFs. So hat der Private-Equity-Fonds Global Direct IV Access von Schroders Capital eine feste Laufzeit bis September 2034. Auch beim Edmond de Rothschild Convictions IV ELTIF ist eine Rückgabe während der mindestens zehnjährigen Laufzeit nicht möglich und der Redstone Global Venture ELTIF K hat eine Mindest-Haltedauer von acht Jahren (gilt aber als „semi-liquide“, weil die Anteile danach zurückgegeben werden können).

Die meisten ELTIFs sind jedoch weiterhin „Evergreen-Fonds“ mit sehr langer oder unbegrenzter Laufzeit. Anleger können grundsätzlich Anteile zurückgeben, allerdings nicht jederzeit und nicht unbegrenzt. Mindesthaltedauern, Kündigungsfristen und Rückgabekontingente sollen verhindern, dass langfristig gebundenes Vermögen kurzfristig liquidiert werden muss.

ELTIFs teilweise ab einem Euro Mindestanlage

Ein weiterer Unterschied zum AIF fällt beim Blick in die Tabelle sofort auf: die Mindestanlage. Beim Publikums-AIF sind 5.000, 10.000 oder 20.000 Euro weiterhin üblich. US-Immobilienfonds verlangen teilweise 25.000 oder 30.000 Dollar. Beim ELTIF reicht die Spannbreite dagegen von eher elitär anmutenden 100.000 Euro bis zu keiner Mindestanlage.

Mehrere Plattformen bieten einzelne ELTIFs bereits ab einem Euro an. Andere Fonds starten bei 100 oder 1.000 Euro. Doch niedrige Einstiegshürden lösen nicht automatisch das Vertriebsproblem. Die Cash.-Hitliste für 2025 zeigte, dass viele ELTIF-Anbieter trotz des rasant wachsenden Angebots keine Absatzzahlen meldeten. Erfahrungsgemäß dürfte überbordender Vertriebserfolg nicht der Grund für die Verschwiegenheit sein. Neben der Depotfähigkeit und fehlenden Vertriebskanälen haperte es teilweise wohl auch an Produktkenntnis. So verwies Union Investment auf die notwendige „edukative Begleitung“ der Vertriebsstellen.

Klimavest für Zeichnungen seit September 2026 ohne Mindestanlage

Dass es auch anders geht, zeigen etablierte Produkte. So kam der Klimavest von Commerz Real bereits Anfang 2026 auf mehr als 1,7 Milliarden Euro Fondsvolumen. Vorstandschef Henning Koch berichtete trotz schwieriger Rahmenbedingungen von einer stabilen Geschäftsentwicklung. Der Fonds wurde unlängst auf die neueste Generation ELTIF 2.0 umgestellt und verzichtet für Zeichnungen seit September 2026 auf eine Mindestanlage.

Merkmal Publikums-AIF ELTIF Aktuelles Angebot 22 Fonds 52 Fonds Typische Mindestanlage 5.000 bis 20.000 Euro, US-Fonds teils 25.000 oder 30.000 Dollar Keine Mindestanlage bis 100.000 Euro, mehrere Plattformen bereits ab einem Euro Struktur Meist ein klar umrissenes Objekt oder Segment Von fokussiertem Sachwertfonds bis breites Private-Markets-Portfolio Liquidität Geschlossen bis zum Laufzeitende Überwiegend Evergreen mit eingeschränkter Rückgabe, einzelne Fonds geschlossen bis Lufzeitende Hauptsegmente Immobilien, Private Equity, Logistik, erneuerbare Energien Private Equity, Infrastruktur, Private Debt, Multi-Asset

Auch Union Investment und Swiss Life Asset Managers konnten 2025 im ELTIF-Geschäft gegenüber 2024 deutlich zulegen. Doch Anbieter ohne eigenes Filialnetz oder eigene Vertriebsstrukturen haben es, soweit zu hören ist, weiterhin schwer, im Vertrieb und bei der Kundschaft Fuß zu fassen.

Zwei Entwicklungen wirken gleichzeitig

Im Rückblick wirkt der Marktreport des vergangenen Jahres dennoch nur wie eine Zwischenstation. Damals war bemerkenswert, dass der ELTIF den Publikums-AIF zahlenmäßig erstmals überholt hatte, heute ist der Abstand deutlich. Im Herbst 2026 sieht es so aus, dass die Tendenz zumindest vorerst anhalten wird. Dabei wirken zwei Entwicklungen gleichzeitig. Der ELTIF wächst auch deshalb, weil immer mehr nationale und internationale Asset Manager Produkte für den Retailmarkt entwickeln. Zugleich schrumpft der AIF-Bestand tendenziell, weil geschlossene Fonds nach erfolgreicher Platzierung aus der Übersicht verschwinden und nur wenige Neuemissionen nachkommen.

Dieser Mechanismus verzerrt den Vergleich ein Stück weit. Ein klassischer AIF kann schnell ausverkauft sein und ist dann aus der Marktübersicht verschwunden. Ein Evergreen-ELTIF kann dagegen über viele Jahre darin auftauchen. Schon im Vorjahresreport hieß es deshalb: Bei Publikums-AIFs herrscht „Kommen und Gehen“, bei den meisten ELTIFs hingegen „Kommen und Bleiben“.

Die Zahl der verfügbaren Produkte ist deshalb keine Absatzstatistik. Das Verhältnis 52 zu 22 bedeutet nicht, dass mehr als doppelt so viel Geld in ELTIFs fließt. Es zeigt zunächst, welche Auswahl Vertrieb und Kundschaft vorfinden. Gerade deshalb ist die Entwicklung relevant: Das Regal für Private Market Investments hat sich innerhalb eines Jahres fundamental verbreitert.

Tabellen: Aktuelle Publikums-AIFs und ELTIFs für Privatanleger

Fonds für Sachwert- und Privatmarktanlagen, die sich – soweit ersichtlich – im aktiven Publikumsvertrieb befinden (Stand 28. September 2026):

Alternative Investmentfonds (Publikums-AIF)

Anbieter/Asset Manager KVG/AIFM Fonds Assetklasse (Schwerpunkt) Mindestbeteiligung BVT derigo BVT Batteriespeicher Beteiligungen Batteriespeicher für Strom aus Erneuerbarer Energie 10.000 Euro BVT derigo BVT Concentio Vermögensstrukturfonds IV Immobilien, Private Equity, Energie, Infrastruktur (Dachfonds) 10.000 Euro BVT derigo BVT Residential USA 21 Wohnungsbau-Projekte in den USA 30.000 US-Dollar* Dr. Peters Group Dr. Peters Asset Finance Immobilienportfolio Deutschland II Lebensmittel- und Nahversorgungsimmobilien in Deutschland 10.000 Euro Habona Invest Hansinvest Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 Nahversorgungsimmobilien in Deutschland 10.000 Euro Hahn Gruppe DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH Hahn Pluswertfonds 187 Fachmarktzentrum in Bensheim 20.000 Euro Hannover Leasing Hannover Leasing Investment GmbH HL Invest neustädter, Gießen Nahversorgungs-/Gewerbeimmobilie in Gießen 20.000 Euro HMW MIG Capital MIG Fonds 18 Venture Capital Europa (Direktbeteiligungen) 5.000 Euro HTB HTB HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio Deutsche Immobilienfonds (Zweitmarkt) 10.000 Euro Jamestown Jamestown Jamestown Europa Gewerbeimmobilien in der Eurozone 10.000 Euro Munich Private Equity Munich Private Equity MPE Direct Return 7 Private Equity international (Fonds/Secondaries) 5.000 Euro Munich Private Equity Munich Private Equity MPE International 9 Private Equity international (Dachfonds) 5.000 Euro** Ökorenta Auricher Werte Ökorenta Erneuerbare Energien 16 Wind-, Solar- und Speicherprojekte in Deutschland 5.000 Euro Paribus Paribus KVG Paribus Technologiezentrum Berlin Büro-/Forschungsimmobilie Berlin-Siemensstadt 20.000 Euro Primus Valor Alpha Ordinatum ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) Bestands-Wohnimmobilien mit Aufwertungspotenzial in Deutschland 10.000 Euro Solvium Hamburg Asset Management HAM Solvium Transportlogistikfonds Logistik-Equipment (Schwerpunkt Güterwaggons) 5.000 Euro TSO Atlares Capital Management TSO Active Property IV Gewerbeimmobilien im Südosten der USA 25.000 US-Dollar Unicredit Invest Alternatives Unicredit Invest Alternatives Fondsportfolio Private Equity 25/26 Private-Equity (Dachfonds) 10.000 Euro Unicredit Invest Alternatives Unicredit Invest Alternatives Wealthcap Immobilien Deutschland 42 Bürogebäude in Berlin, Essen und Freiburg 10.000 Euro Unicredit Invest Alternatives Unicredit Invest Alternatives Wealthcap Immobilien Deutschland 46 Gemischt genutzte Immobilien in Dresden 20.000 Euro US Treuhand Hansainvest UST XXVII Gewerbe- und Wohnimmobilien in den USA 30.000 US-Dollar*** WIDe WIDe KVG WIDe Fonds 10 Bestands-Wohnimmobilen 20.000 Euro****

European Long-Term Investment Funds (ELTIF)

Anbieter/Asset Manager KVG/AIFM Fonds Assetklasse (Schwerpunkt) Mindestbeteiligung Aquila Capital Alter Domus Management Company AC One Planet ELTIF Erneuerbare Energien / Infrastruktur keine feste Mindestanlage Allianz Global Investors Allianz Capital Partners Allianz Global Infrastructure ELTIF Private Infrastructure Equity / Private Debt 10.000 Euro Amundi Amundi Luxembourg Amundi ELTIF Leveraged Loans Europe Private Debt / Leveraged Loans 10.000 Euro Amundi Amundi Luxembourg PI Solutions – Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity Private Equity 10.000 Euro Amundi Amundi Luxembourg Amundi Private Markets ELTIF Multi Asset / Private Markets 1.000 Euro Apollo Carne Global Fund Managers Luxembourg Apollo Global Private Markets ELTIF Private Equity / Private Markets ab 1 Euro über Trade Republic ARK Invest IQ EQ Fund Management (Ireland) ARK Private Innovation ELTIF Venture Capital / Wachstumsunternehmen ab 1 Euro über NAO BlackRock BlackRock Luxembourg BlackRock Multi Alternatives Growth Fund ELTIF Multi Asset / Private Markets 10.000 Euro BlackRock BlackRock Luxembourg BlackRock Private Equity Fund ELTIF Private Equity 10.000 Euro BNP Paribas Asset Management BNP Paribas BNP Diversified Private Credit ELTIF Private Debt ab 1 Euro über NAO Candriam Alter Domus Candriam Private Assets Kartesia Credit ELTIF Private Debt k.A. Carlyle CIM Europe Carlyle European Tactical Private Credit ELTIF Private Debt 50.000 Euro Carmignac Carmignac Gestion Carmignac ELTIF Evergreen Private Markets / Multi Asset k.A. Commerz Real Commerz Real infraVest ELTIF Infrastruktur 1 Euro Commerz Real Commerz Real KlimaVest ELTIF Erneuerbare Energien / Infrastruktur keine Mindestanlage Deutsche Bank DWS Investment S.A. Deutsche Bank Private Markets – Diversified SAA Fund ELTIF Private Markets / Multi Asset k.A. Edmond de Rothschild Edmond de Rothschild Private Equity France EdR Convictions IV ELTIF Private Equity 100.000 Euro Eiffel Investment Group Eiffel Investment Group Eiffel Green Infrastructure ELTIF Green Infrastructure 20.000 Euro EQT EQT Fund Management EQT Nexus Private Equity ELTIF Private Equity ab 1 Euro über Trade Republic GLS Investments IPConcept (Luxemburg) S.A. GLS ELTIF Energieinfrastruktur Erneuerbare Energien / Infrastruktur keine Mindestanlage Hamilton Lane Hamilton Lane Private Markets Access ELTIF Multi Asset / Private Markets 5.000 Euro HanseMerkur Trust Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIF Digitale Infrastruktur 1.000 Euro HanseMerkur Trust Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. HanseMerkur Private Debt ELTIF Private Debt k.A. HMW Hansainvest Lux RockPhant ELTIF 1 Private Equity / Venture Capital keine feste Mindestanlage Invest in Visions Hansainvest Lux IIV Solar Electrification Debt ELTIF Solarenergie Afrika / Private Debt keine Mindestanlage Invesco Invesco Management S.A. Invesco European Upper Middle Market Income ELTIF Private Debt 10.000 Euro J.P. Morgan J.P. Morgan Asset Management JPMorgan ELTIFs Multi-Alternatives Fund Multi Asset / Alternatives 5.000 Euro LeanVal CAIAC Fund Management AG LeanVal Private Debt ELTIF Private Debt 1.000 Euro Licus Hansainvest Lux Licus ELTIF Real Estate Bridge Invest Immobilien / Real Estate Debt 1 Euro Liqid Neuberger Berman Liqid Infrastructure NXT ELTIF Infrastruktur k.A. Liqid Neuberger Berman Liqid Private Equity NXT ELTIF Private Equity 10.000 Euro M&G Investments M&G Luxembourg M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF Private Debt 25.000 Euro Morgan Stanley Morgan Stanley Investment Management Ireland Morgan Stanley Private Markets ELTIF Private Equity / Private Markets k.A. Munich Private Equity Munich Private Equity MPE Mid Market Private Equity ELTIF 2 Private Equity 5.000 Euro Muzinich Muzinich & Co. (Ireland) Muzinich European Private Credit ELTIF Private Debt ab 1 Euro über NAO Natixis Investment Managers Natixis Investment Managers / Vega Investment Managers Multi Private Assets Navigator ELTIF Multi Asset / Private Markets 10.000 Euro Neuberger Berman Neuberger Berman Private Equity Open Access ELTIF Private Equity / Co-Investments 10.000 Euro ODDO BHF ODDO BHF Asset Management Commit for Tomorrow ELTIF Private Equity / Energiewende 1.000 Euro Partners Group Partners Group Private Markets Opportunities ELTIF Private Equity / Private Markets ab 1 Euro über NAO Patrizia Grundinvest Universal Investment Lux. Infrastructure Invest ELTIF Infrastruktur 100 Euro Porta Equity Hansainvest Lux Porta Equity ELTIF Private Equity keine feste Mindestanlage Redstone Hansainvest Lux Redstone Global Venture ELTIF Venture Capital / Private Equity ab 1 Euro über NAO Schroders Capital Schroder IM (Europe) S.A. Schroders Capital Semi-Liquid Global High Income Credit ELTIF Private Debt / Credit 10.000 Euro Schroders Capital Schroder IM (Europe) S.A. Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF Private Equity 10.000 Euro Schroders Capital Schroder IM (Europe) S.A. Schroders Global Direct IV Access ELTIF Private Equity k.A. SEB SEB Investment Management SEB ELTIF Capital Four Private Debt Private Debt k.A. Siera Impact Royalton Partners Siera Impact Growth ELTIF Private Equity / Impact k.A. StepStone StepStone Group Europe Alternative Investments StepStone Private Credit ELTIF Private Debt k.A. Swiss Life Asset Managers Swiss Life Asset Managers Privado Infrastructure ELTIF Infrastruktur 1.000 Euro Tikehau Capital Tikehau Investment Management Tikehau European Private Credit ELTIF Private Debt 40.000 Euro UBS Asset Management UBS (Lux.) UBS Infrastructure Opportunities ELTIF Infrastruktur 1 Euro über NAO Union Investment Union Investment UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF Private Equity / Infrastruktur keine feste Mindestanlage

Fußnoten: * Umgerechnet mindestens 20.000 Euro. ** Ratenzahlung ab 50 Euro monatlich möglich. *** 20.000 US-Dollar für Anleger mit bestehender US-Steuernummer. **** In Einzelfällen 10.000 Euro.

Stand: 28. September 2026. Quellen: BaFin-/ESMA-Register, Websites von Anbietern und Vertrieben/Plattformen; Aufnahme nur bei aktuellem Zeichnungs-/Platzierungshinweis auf Anbieter-/Vertriebsseite oder belastbarem Sekundärhinweis. „k.A.“ = in den geprüften Quellen nicht belastbar verfügbar.