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AIF oder ELTIF: Das Angebot für Privatanleger verschiebt sich deutlich

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Veröffentlichung: - Lesezeit 9 min
Batteriespeicher
Foto: stock.adobe.com/Design Stock
Batteriespeicher sind ein zentrales Element der Energiewende. Ein neuer Publikums- AIF investiert gezielt in diesem Bereich (KI-Symbolbild).

52 ELTIF, aber nur noch 22 Publikums-AIF: Der Unterschied zwischen AIF und ELTIF prägt inzwischen das Angebot für Privatanleger. Die Cash.-Marktübersicht zeigt, welche Anbieter wachsen, wo Private Debt aufholt und worauf Berater bei Laufzeit, Liquidität und Mindestanlage achten müssen.

Es war eine kleine Zäsur für die deutsche Sachwertbranche. „ELTIF überholt Publikums-AIF“ lautete im vergangenen Herbst die Überschrift des Cash.-Marktreports zum Angebot an Sachwert- und Private-Markets-Anlagen in Form alternativer Investmentfonds (AIFs) und European Long Term Investment Funds (ELTIFs). Erstmals standen somit mehr ELTIFs als Publikums-AIFs zur Zeichnung bereit. Damals fiel der Vorsprung noch knapp aus: Zum Stichtag 22. September 2025 zählte Cash. 32 ELTIFs und 26 Publikums-AIFs im aktiven Vertrieb an Privatanleger.

Ein Jahr später ist daraus ein beträchtlicher Abstand geworden. Die aktuelle Marktübersicht weist 52 ELTIFs und 22 Publikums-AIFs aus (siehe Tabellen unten). Das ELTIF-Angebot hat sich also binnen eines Jahres um rund 63 Prozent vergrößert. Die Zahl der verfügbaren AIF-Angebote liegt dagegen rund 15 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Trend auf der AIF-Seite setzt sich fort

Dabei folgt die Erhebung nicht einfach den offiziellen Registern. Ausgangspunkt sind zwar bei Publikums-AIFs die Datenbank der Finanzaufsicht Bafin und bei ELTIFs das Register der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Ein Fonds wird für die Cash.-Übersicht aber erst dann als tatsächlich verfügbar gewertet, wenn er auf der Website des Asset Managers, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) oder einer Vertriebsplattform tatsächlich zur Zeichnung angeboten wird oder andere aktuelle Informationen einen laufenden Vertrieb hinreichend belegen. Ein bloßer Registereintrag reicht nicht.

Auf der AIF-Seite setzt sich dabei ein Trend fort, der sich schon im Sommer abgezeichnet hatte. Bis Ende Juli waren seit Jahresbeginn lediglich sechs neue geschlossene Publikums-AIFs in der Bafin-Datenbank hinzugekommen. Seitdem hat die Redaktion lediglich zwei weitere Publikums-AIFs registriert. Die Bafin weist zudem einen neuen Fonds von ILG aus, der jedoch entweder noch nicht in den aktiven Vertrieb gegangen ist oder in Windeseile platziert wurde. Jedenfalls findet er sich weder auf Vertriebs-Plattformen noch bei der ILG selbst als aktuelles Angebot und wurde somit in der Tabelle nicht berücksichtigt.

An der Diagnose ändert das jedoch wenig: Das AIF-Angebot ist erheblich kleiner als noch vor einigen Jahren und der Nachschub an Neuemissionen bleibt sehr überschaubar. Ganz verschwunden ist der klassische Sachwertfonds allerdings keineswegs. Und die 22 aktuellen Angebote decken weiterhin ein bemerkenswert breites Spektrum ab. 

Immobilien nach wie vor AIF-Schwerpunkt

Immobilien bilden nach wie vor einen Schwerpunkt. Dazu gehören etwa die Fonds von Habona, Hahn, Hannover-Leasing, Paribus, Primus Valor und WIDe. Mit BVT Residential USA 21, Jamestown Europa, TSO Active Property IV und UST XXVII stehen zudem vier Auslands­-immobilienfonds zur Verfügung. Auch ein traditionsreiches Haus, das inzwischen anders heißt, ist weiterhin mit klassischen Immobilien-AIFs vertreten: Wealthcap firmiert seit diesem Jahr als UniCredit Invest Alternatives, wobei die Publikumsfonds auf der Website noch unter der bekannten Marke Wealthcap geführt werden. 

Daneben hält sich Private Equity als zweite traditionelle AIF-Domäne. Munich Private Equity hat mit MPE International 9 und MPE Direct Return 7 gleich zwei Angebote im Vertrieb, HMW mit dem MIG Fonds 18 einen Venture-Capital-Fonds. Hinzu kommt das Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 25/26, dessen Platzierungsphase bis Ende September 2027 verlängert wurde.

Daneben setzt HTB mit dem HTB 15 Immobilien Zweitmarktportfolio auf gebrauchte Fondsanteile, Solvium auf Transportlogistik und Ökorenta auf Wind-, Solar- und Speicherprojekte. BVT deckt neben dem US-Fonds mit dem Concentio-Fonds mehrere Sachwertsegmente über Dachfondskonzepte ab und schickte am 23. September mit dem Publikums-AIF BVT Batteriespeicher Beteiligungen ein weiteres Angebot ins Rennen. Ab 10.000 Euro plus Agio können sich Anleger an mindestens drei Gesellschaften beteiligen, die Stromspeicher und die zugehörige Infrastruktur errichten und betreiben – in dieser Form ein Novum in der deutschen AIF-Geschichte.

AIF-Angebot weiterhin klein

Das AIF-Angebot wird damit um eine Facette reicher, bleibt jedoch insgesamt klein. Ob die Zurückhaltung der Anbieter aus dem schwachen Vertriebsumfeld resultiert oder umgekehrt, lässt sich nur schwer ausmachen. Fest steht: In der Summe blieb der AIF-Vertrieb zuletzt schwach. Das für die Cash.-Hitliste der Asset Manager gemeldete Platzierungsvolumen der Publikums-AIFs fiel 2025 auf nur noch insgesamt 332 Millionen Euro. Gegenüber dem bereits schwachen Vorjahr bedeutete das einen Rückgang um nochmals fast 44 Prozent. 

Für diese Übersicht des aktuellen Produktangebots hat Cash. die Platzierungsstände der Fonds nicht explizit abgefragt, aber Anzeichen für eine Trendwende im Vertrieb sind nicht ersichtlich. Im Gegenteil: Die wieder leicht gestiegenen Zinsen sowie Turbulenzen bei Fonds der Deutschen Finance Group streuen erneut Sand ins Getriebe und verunsichern die Vertriebspartner zusätzlich, ist vielfach zu hören.

Völlig anderes Bild bei ELTIFs

Im anderen Teil der Tabelle zeigt sich ein völlig anderes Bild. Aus 32 aktiv vertriebenen ELTIFs im Herbst 2025 sind innerhalb eines Jahres 52 geworden. Bemerkenswert ist dabei nicht allein die Zahl. Mit dem Wachstum verändert sich auch die Struktur des Marktes. Im vergangenen Jahr dominierte Private Equity noch deutlich. 17 der damals 32 Fonds investierten schwerpunktmäßig in nicht börsennotierte Unternehmen. Acht waren Infrastruktur und Erneuerbaren Energien zugeordnet, fünf verfolgten Multi-Asset-Strategien. Immobilien und Private Debt waren mit jeweils einem Fonds noch Randerscheinungen.

Gerade Private Debt hat seitdem kräftig aufgeholt. Damit erschließt das Vehikel für Privatanleger ein Segment, das über den deutschen Publikums-AIF nicht in gleicher Weise abgebildet werden kann. Private Debt umfasst unterschiedliche Konzepte zur Vergabe von Fremdkapital. Dies ist ohne Frage den Private Markets, also dem Geschäft ohne Banken und Börsen, zuzurechnen. Klassische Sachwertanlagen sind Private-Debt-Fonds indes meistens nicht, eher reine Finanzierungsgeschäfte. Besonders in diesem Segment ist die Grenze fließend.

Daneben bleibt Private Equity stark, also Eigenkapital-Investitionen in Unternehmen. Internationale Namen wie BlackRock, Neuberger Berman, Oddo BHF, Redstone oder Schroders stehen inzwischen neben den klassischen deutschen Beteiligungshäusern. Infrastruktur wiederum wird von Aquila Capital, Allianz Global Investors, Commerz Real, GLS Investments, Patrizia, Swiss Life Asset Managers und UBS angeboten.

Breit gestreute Private-Markets-ELTIFs gewinnen an Bedeutung

Eine vierte Gruppe gewinnt ebenfalls an Bedeutung: breit gestreute Private-Markets-ELTIFs, die mehrere Anlageklassen in einem Produkt bündeln. Fonds von J.P. Morgan, Hamilton Lane, Natixis, Carmignac, Amundi oder BlackRock stehen für diesen Ansatz.

Jüngster Zugang ist der am 24. September vorgestellte LBBW Private Markets Select. Der Dachfonds soll über mindestens 15 Zielfonds perspektivisch mehr als 500 Einzelinvestments in Private Debt, Infrastruktur, Private Equity und Venture Capital eingehen. Die Mindestanlage beträgt 5.000 Euro. Das Produkt ist als Evergreen ohne festgelegtes Laufzeitende konzipiert; Zeichnungen sind wöchentlich, Rücknahmen unter Beachtung von Mindesthaltedauer und Kündigungsfrist quartalsweise vorgesehen.

Neben den Rückgabemöglichkeiten wird damit ein weiterer grundlegender Unterschied zum traditionellen AIF-Markt sichtbar. Dort ist ein Fonds meist relativ klar definiert: eine Immobilie, ein Portfolio von Immobilien, Solar- und Windparks, Private-Equity-Zielfonds oder ein bestimmtes Logistiksegment. Beim ELTIF reicht das Spektrum vom ähnlich fokussierten Sachwertprodukt bis zum breit diversifizierten Private-Markets-Portfolio.

ELTIF oder AIF muss kein Gegensatz sein

Doch ELTIF oder Publikums-AIF muss kein zwingenden Gegensatz sein. So bietet MPE weiterhin klassische AIFs an und hat zugleich bereits seinen zweiten ELTIF gestartet. HMW ist ebenfalls in beiden Segmenten aktiv. Auch UniCredit Invest Alternatives illustriert inzwischen, dass die Grenzen zwischen den Welten durchlässiger werden. Das Unternehmen führt die traditionellen geschlossenen Wealthcap-Beteiligungen fort, bietet gleichzeitig über die Plattform „onemarkets Alternatives“ liquide und semi-liquide Lösungen wie ELTIFs an.

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Auf der anderen Seite sind nicht alle ELTIFs „semi-liquide“. Neben den Fonds von MPE und Oddo BHF gibt es inzwischen weitere geschlossene ELTIFs. So hat der Private-Equity-Fonds Global Direct IV Access von Schroders Capital eine feste Laufzeit bis September 2034. Auch beim Edmond de Rothschild Convictions IV ELTIF ist eine Rückgabe während der mindestens zehnjährigen Laufzeit nicht möglich und der Redstone Global Venture ELTIF K hat eine Mindest-Haltedauer von acht Jahren (gilt aber als „semi-liquide“, weil die Anteile danach zurückgegeben werden können).

Die meisten ELTIFs sind jedoch weiterhin „Evergreen-Fonds“ mit sehr langer oder unbegrenzter Laufzeit. Anleger können grundsätzlich Anteile zurückgeben, allerdings nicht jederzeit und nicht unbegrenzt. Mindesthaltedauern, Kündigungsfristen und Rückgabekontingente sollen verhindern, dass langfristig gebundenes Vermögen kurzfristig liquidiert werden muss.

ELTIFs teilweise ab einem Euro Mindestanlage

Ein weiterer Unterschied zum AIF fällt beim Blick in die Tabelle sofort auf: die Mindestanlage. Beim Publikums-AIF sind 5.000, 10.000 oder 20.000 Euro weiterhin üblich. US-Immobilienfonds verlangen teilweise 25.000 oder 30.000 Dollar. Beim ELTIF reicht die Spannbreite dagegen von eher elitär anmutenden 100.000 Euro bis zu keiner Mindestanlage.

Mehrere Plattformen bieten einzelne ELTIFs bereits ab einem Euro an. Andere Fonds starten bei 100 oder 1.000 Euro. Doch niedrige Einstiegshürden lösen nicht automatisch das Vertriebsproblem. Die Cash.-Hitliste für 2025 zeigte, dass viele ELTIF-Anbieter trotz des rasant wachsenden Angebots keine Absatzzahlen meldeten. Erfahrungsgemäß dürfte überbordender Vertriebserfolg nicht der Grund für die Verschwiegenheit sein. Neben der Depotfähigkeit und fehlenden Vertriebskanälen haperte es teilweise wohl auch an Produktkenntnis. So verwies Union Investment auf die notwendige „edukative Begleitung“ der Vertriebsstellen.

Klimavest für Zeichnungen seit September 2026 ohne Mindestanlage

Dass es auch anders geht, zeigen etablierte Produkte. So kam der Klimavest von Commerz Real bereits Anfang 2026 auf mehr als 1,7 Milliarden Euro Fondsvolumen. Vorstandschef Henning Koch berichtete trotz schwieriger Rahmenbedingungen von einer stabilen Geschäftsentwicklung. Der Fonds wurde unlängst auf die neueste Generation ELTIF 2.0 umgestellt und verzichtet für Zeichnungen seit September 2026 auf eine Mindestanlage.

MerkmalPublikums-AIFELTIF
Aktuelles Angebot22 Fonds52 Fonds
Typische Mindestanlage5.000 bis 20.000 Euro, US-Fonds teils 25.000 oder 30.000 DollarKeine Mindestanlage bis 100.000 Euro, mehrere Plattformen bereits ab einem Euro
StrukturMeist ein klar umrissenes Objekt oder SegmentVon fokussiertem Sachwertfonds bis breites Private-Markets-Portfolio
LiquiditätGeschlossen bis zum LaufzeitendeÜberwiegend Evergreen mit eingeschränkter Rückgabe, einzelne Fonds geschlossen bis Lufzeitende
HauptsegmenteImmobilien, Private Equity, Logistik, erneuerbare EnergienPrivate Equity, Infrastruktur, Private Debt, Multi-Asset

Auch Union Investment und Swiss Life Asset Managers konnten 2025 im ELTIF-Geschäft gegenüber 2024 deutlich zulegen. Doch Anbieter ohne eigenes Filialnetz oder eigene Vertriebsstrukturen haben es, soweit zu hören ist, weiterhin schwer, im Vertrieb und bei der Kundschaft Fuß zu fassen.

Zwei Entwicklungen wirken gleichzeitig

Im Rückblick wirkt der Marktreport des vergangenen Jahres dennoch nur wie eine Zwischenstation. Damals war bemerkenswert, dass der ELTIF den Publikums-AIF zahlenmäßig erstmals überholt hatte, heute ist der Abstand deutlich. Im Herbst 2026 sieht es so aus, dass die Tendenz zumindest vorerst anhalten wird. Dabei wirken zwei Entwicklungen gleichzeitig. Der ELTIF wächst auch deshalb, weil immer mehr nationale und internationale Asset Manager Produkte für den Retailmarkt entwickeln. Zugleich schrumpft der AIF-Bestand tendenziell, weil geschlossene Fonds nach erfolgreicher Platzierung aus der Übersicht verschwinden und nur wenige Neuemissionen nachkommen.

Dieser Mechanismus verzerrt den Vergleich ein Stück weit. Ein klassischer AIF kann schnell ausverkauft sein und ist dann aus der Marktübersicht verschwunden. Ein Evergreen-ELTIF kann dagegen über viele Jahre darin auftauchen. Schon im Vorjahresreport hieß es deshalb: Bei Publikums-AIFs herrscht „Kommen und Gehen“, bei den meisten ELTIFs hingegen „Kommen und Bleiben“.

Die Zahl der verfügbaren Produkte ist deshalb keine Absatzstatistik. Das Verhältnis 52 zu 22 bedeutet nicht, dass mehr als doppelt so viel Geld in ELTIFs fließt. Es zeigt zunächst, welche Auswahl Vertrieb und Kundschaft vorfinden. Gerade deshalb ist die Entwicklung relevant: Das Regal für Private Market Investments hat sich innerhalb eines Jahres fundamental verbreitert.

Tabellen: Aktuelle Publikums-AIFs und ELTIFs für Privatanleger

Fonds für Sachwert- und Privatmarktanlagen, die sich – soweit ersichtlich – im aktiven Publikumsvertrieb befinden (Stand 28. September 2026):

Alternative Investmentfonds (Publikums-AIF)

Anbieter/Asset ManagerKVG/AIFMFondsAssetklasse (Schwerpunkt)Mindestbeteiligung
BVTderigoBVT Batteriespeicher BeteiligungenBatteriespeicher für Strom aus Erneuerbarer Energie10.000 Euro
BVTderigoBVT Concentio Vermögensstrukturfonds IVImmobilien, Private Equity, Energie, Infrastruktur (Dachfonds)10.000 Euro
BVTderigoBVT Residential USA 21Wohnungsbau-Projekte in den USA30.000 US-Dollar*
Dr. Peters GroupDr. Peters Asset FinanceImmobilienportfolio Deutschland IILebensmittel- und Nahversorgungsimmobilien in Deutschland10.000 Euro
Habona InvestHansinvestHabona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09Nahversorgungsimmobilien in Deutschland10.000 Euro
Hahn GruppeDeWert Deutsche Wertinvestment GmbHHahn Pluswertfonds 187Fachmarktzentrum in Bensheim20.000 Euro
Hannover LeasingHannover Leasing Investment GmbHHL Invest neustädter, GießenNahversorgungs-/Gewerbeimmobilie in Gießen20.000 Euro
HMWMIG CapitalMIG Fonds 18Venture Capital Europa (Direktbeteiligungen)5.000 Euro
HTBHTBHTB 15 Immobilien ZweitmarktportfolioDeutsche Immobilienfonds (Zweitmarkt)10.000 Euro
JamestownJamestownJamestown EuropaGewerbeimmobilien in der Eurozone10.000 Euro
Munich Private EquityMunich Private EquityMPE Direct Return 7Private Equity international (Fonds/Secondaries)5.000 Euro
Munich Private EquityMunich Private EquityMPE International 9Private Equity international (Dachfonds)5.000 Euro**
ÖkorentaAuricher WerteÖkorenta Erneuerbare Energien 16Wind-, Solar- und Speicherprojekte in Deutschland5.000 Euro
ParibusParibus KVGParibus Technologiezentrum BerlinBüro-/Forschungsimmobilie Berlin-Siemensstadt20.000 Euro
Primus ValorAlpha OrdinatumImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+)Bestands-Wohnimmobilien mit Aufwertungspotenzial in Deutschland10.000 Euro
SolviumHamburg Asset Management HAMSolvium TransportlogistikfondsLogistik-Equipment (Schwerpunkt Güterwaggons)5.000 Euro
TSOAtlares Capital ManagementTSO Active Property IVGewerbeimmobilien im Südosten der USA25.000 US-Dollar
Unicredit Invest AlternativesUnicredit Invest AlternativesFondsportfolio Private Equity 25/26Private-Equity (Dachfonds)10.000 Euro
Unicredit Invest AlternativesUnicredit Invest AlternativesWealthcap Immobilien Deutschland 42Bürogebäude in Berlin, Essen und Freiburg10.000 Euro
Unicredit Invest AlternativesUnicredit Invest AlternativesWealthcap Immobilien Deutschland 46Gemischt genutzte Immobilien in Dresden20.000 Euro
US TreuhandHansainvestUST XXVIIGewerbe- und Wohnimmobilien in den USA30.000 US-Dollar***
WIDeWIDe KVGWIDe Fonds 10Bestands-Wohnimmobilen20.000 Euro****

European Long-Term Investment Funds (ELTIF)

Anbieter/Asset ManagerKVG/AIFMFondsAssetklasse (Schwerpunkt)Mindestbeteiligung
Aquila CapitalAlter Domus Management CompanyAC One Planet ELTIFErneuerbare Energien / Infrastrukturkeine feste Mindestanlage
Allianz Global InvestorsAllianz Capital PartnersAllianz Global Infrastructure ELTIFPrivate Infrastructure Equity / Private Debt10.000 Euro
AmundiAmundi LuxembourgAmundi ELTIF Leveraged Loans EuropePrivate Debt / Leveraged Loans10.000 Euro
AmundiAmundi LuxembourgPI Solutions – Amundi ELTIF Private Investment Capital OpportunityPrivate Equity10.000 Euro
AmundiAmundi LuxembourgAmundi Private Markets ELTIFMulti Asset / Private Markets1.000 Euro
ApolloCarne Global Fund Managers LuxembourgApollo Global Private Markets ELTIFPrivate Equity / Private Marketsab 1 Euro über Trade Republic
ARK InvestIQ EQ Fund Management (Ireland)ARK Private Innovation ELTIFVenture Capital / Wachstumsunternehmenab 1 Euro über NAO
BlackRockBlackRock LuxembourgBlackRock Multi Alternatives Growth Fund ELTIFMulti Asset / Private Markets10.000 Euro
BlackRockBlackRock LuxembourgBlackRock Private Equity Fund ELTIFPrivate Equity10.000 Euro
BNP Paribas Asset ManagementBNP ParibasBNP Diversified Private Credit ELTIFPrivate Debtab 1 Euro über NAO
CandriamAlter DomusCandriam Private Assets Kartesia Credit ELTIFPrivate Debtk.A.
CarlyleCIM EuropeCarlyle European Tactical Private Credit ELTIFPrivate Debt50.000 Euro
CarmignacCarmignac GestionCarmignac ELTIF EvergreenPrivate Markets / Multi Assetk.A.
Commerz RealCommerz RealinfraVest ELTIFInfrastruktur1 Euro
Commerz RealCommerz RealKlimaVest ELTIFErneuerbare Energien / Infrastrukturkeine Mindestanlage
Deutsche BankDWS Investment S.A.Deutsche Bank Private Markets – Diversified SAA Fund ELTIFPrivate Markets / Multi Assetk.A.
Edmond de RothschildEdmond de Rothschild Private Equity FranceEdR Convictions IV ELTIFPrivate Equity100.000 Euro
Eiffel Investment GroupEiffel Investment GroupEiffel Green Infrastructure ELTIFGreen Infrastructure20.000 Euro
EQTEQT Fund ManagementEQT Nexus Private Equity ELTIFPrivate Equityab 1 Euro über Trade Republic
GLS InvestmentsIPConcept (Luxemburg) S.A.GLS ELTIF EnergieinfrastrukturErneuerbare Energien / Infrastrukturkeine Mindestanlage
Hamilton LaneHamilton LanePrivate Markets Access ELTIFMulti Asset / Private Markets5.000 Euro
HanseMerkur TrustHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.HanseMerkur Digital Infrastructure ELTIFDigitale Infrastruktur1.000 Euro
HanseMerkur TrustHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.HanseMerkur Private Debt ELTIFPrivate Debtk.A.
HMWHansainvest LuxRockPhant ELTIF 1Private Equity / Venture Capitalkeine feste Mindestanlage
Invest in VisionsHansainvest LuxIIV Solar Electrification Debt ELTIFSolarenergie Afrika / Private Debtkeine Mindestanlage
InvescoInvesco Management S.A.Invesco European Upper Middle Market Income ELTIFPrivate Debt10.000 Euro
J.P. MorganJ.P. Morgan Asset ManagementJPMorgan ELTIFs Multi-Alternatives FundMulti Asset / Alternatives5.000 Euro
LeanValCAIAC Fund Management AGLeanVal Private Debt ELTIFPrivate Debt1.000 Euro
LicusHansainvest LuxLicus ELTIF Real Estate Bridge InvestImmobilien / Real Estate Debt1 Euro
LiqidNeuberger BermanLiqid Infrastructure NXT ELTIFInfrastrukturk.A.
LiqidNeuberger BermanLiqid Private Equity NXT ELTIFPrivate Equity10.000 Euro
M&G InvestmentsM&G LuxembourgM&G Corporate Credit Opportunities ELTIFPrivate Debt25.000 Euro
Morgan StanleyMorgan Stanley Investment Management IrelandMorgan Stanley Private Markets ELTIFPrivate Equity / Private Marketsk.A.
Munich Private EquityMunich Private EquityMPE Mid Market Private Equity ELTIF 2Private Equity5.000 Euro
MuzinichMuzinich & Co. (Ireland)Muzinich European Private Credit ELTIFPrivate Debtab 1 Euro über NAO
Natixis Investment ManagersNatixis Investment Managers / Vega Investment ManagersMulti Private Assets Navigator ELTIFMulti Asset / Private Markets10.000 Euro
Neuberger BermanNeuberger BermanPrivate Equity Open Access ELTIFPrivate Equity / Co-Investments10.000 Euro
ODDO BHFODDO BHF Asset ManagementCommit for Tomorrow ELTIFPrivate Equity / Energiewende1.000 Euro
Partners GroupPartners GroupPrivate Markets Opportunities ELTIFPrivate Equity / Private Marketsab 1 Euro über NAO
Patrizia GrundinvestUniversal Investment Lux.Infrastructure Invest ELTIFInfrastruktur100 Euro
Porta EquityHansainvest LuxPorta Equity ELTIFPrivate Equitykeine feste Mindestanlage
RedstoneHansainvest LuxRedstone Global Venture ELTIFVenture Capital / Private Equityab 1 Euro über NAO
Schroders CapitalSchroder IM (Europe) S.A.Schroders Capital Semi-Liquid Global High Income Credit ELTIFPrivate Debt / Credit10.000 Euro
Schroders CapitalSchroder IM (Europe) S.A.Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIFPrivate Equity10.000 Euro
Schroders CapitalSchroder IM (Europe) S.A.Schroders Global Direct IV Access ELTIFPrivate Equityk.A.
SEBSEB Investment ManagementSEB ELTIF Capital Four Private DebtPrivate Debtk.A.
Siera ImpactRoyalton PartnersSiera Impact Growth ELTIFPrivate Equity / Impactk.A.
StepStoneStepStone Group Europe Alternative InvestmentsStepStone Private Credit ELTIFPrivate Debtk.A.
Swiss Life Asset ManagersSwiss Life Asset ManagersPrivado Infrastructure ELTIFInfrastruktur1.000 Euro
Tikehau CapitalTikehau Investment ManagementTikehau European Private Credit ELTIFPrivate Debt40.000 Euro
UBS Asset ManagementUBS (Lux.)UBS Infrastructure Opportunities ELTIFInfrastruktur1 Euro über NAO
Union InvestmentUnion InvestmentUniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIFPrivate Equity / Infrastrukturkeine feste Mindestanlage

Fußnoten: * Umgerechnet mindestens 20.000 Euro. ** Ratenzahlung ab 50 Euro monatlich möglich. *** 20.000 US-Dollar für Anleger mit bestehender US-Steuernummer. **** In Einzelfällen 10.000 Euro.

Stand: 28. September 2026. Quellen: BaFin-/ESMA-Register, Websites von Anbietern und Vertrieben/Plattformen; Aufnahme nur bei aktuellem Zeichnungs-/Platzierungshinweis auf Anbieter-/Vertriebsseite oder belastbarem Sekundärhinweis. „k.A.“ = in den geprüften Quellen nicht belastbar verfügbar.

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