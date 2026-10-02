UniCredit Invest Alternatives (ex Wealthcap) erweitert Geschäftsführung

UniCredit Invest Alternatives (vormals Wealthcap) erweitert ihre Geschäftsführung von zwei auf drei Mitglieder. Ingo Hartlief bleibt Vorsitzender, Julian Schnurrer und Antoine Castro übernehmen zentrale Verantwortungsbereiche. Johannes Seidl geht. Was das Unternehmen plant.

UniCredit Invest Alternatives erweitert ihre Geschäftsführung von zwei auf drei Mitglieder, teilt das Unternehmen mit. Ingo Hartlief bleibt Vorsitzender der Geschäftsführung. Julian Schnurrer übernimmt die Verantwortung für Portfolio und Asset Management von Johannes Seidl, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Auch Antoine Castro rückt neu in die Geschäftsführung auf und verantwortet künftig Client Relations & Services sowie die strategische Weiterentwicklung und Transformation des Unternehmens.

Mit der neuen Führungsstruktur will UniCredit Invest Alternatives zentrale Bereiche des Geschäftsmodells stärken und die Plattform für Alternative Investments innerhalb der UniCredit-Gruppe weiterentwickeln. Das Unternehmen, das bis Ende 2025 noch Wealthcap hieß und eines des ältesten Unternehmen im deutschen Markt der alternativen Investmentfonds (AIF) ist, bietet privaten und professionellen Anlegern Zugang zu liquiden, semi-liquiden und illiquiden Strategien in verschiedenen alternativen Anlageklassen.

„Die Erweiterung der Geschäftsführung von UniCredit Invest Alternatives unterstützt sowohl den Ausbau unseres Produktangebots als auch die Entwicklung neuer Investmentlösungen. Damit ermöglichen wir privaten und professionellen Anlegern einen breiteren Zugang zu alternativen Anlageklassen und langfristigen Investitionsmöglichkeiten“, erklärt Chicco Di Stasi. Er ist der Mitteilung zufolge „Head of Group Investment Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales & Trading bei UniCredit“, scheint bei der italienischen Großbank, die gerade dabei ist, die Commerzbank zu übernehmen, also einiges zu sagen zu haben.

Schnurrer übernimmt Portfolio und Asset Management

Julian Schnurrer ist seit 2009 bei UniCredit Invest Alternatives tätig und war zuletzt Head of Portfolio Management & Financing Real Estate. Seine Laufbahn innerhalb der UniCredit-Gruppe begann 2002. Dort sammelte er Erfahrung im Vertrieb, Private Banking, Kundensegmentmanagement sowie bei der Entwicklung alternativer Investmentprodukte.

Schnurrer ist Diplom-Betriebswirt und ausgebildeter Bankkaufmann. In seiner neuen Funktion übernimmt er die Verantwortung für Portfolio und Asset Management.

Castro verantwortet Client Relations & Services

Antoine Castro verfügt über nahezu 30 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Alternative Investments, Immobilien, Investment Management, Unternehmensstrategie und Governance. Zuletzt war er Chairman und CEO der Paref Group sowie Global Partner und Senior Vice President bei Fosun International.

Weitere Führungsstationen Castros waren Resolution Property in Großbritannien sowie die Immobilienaktivitäten von Fosun auf der Iberischen Halbinsel. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Morgan Stanley Real Estate, Quantum Global Real Estate und der Archon Group, einem Unternehmen von Goldman Sachs, inne. Castro verfügt über einen Master-Abschluss in Corporate Finance.

UniCredit Invest Alternatives ist den Angaben zufolge die europäische Plattform für Alternative Investments innerhalb der UniCredit-Gruppe. Der Asset Manager mit Sitz in Deutschland verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 40 Jahre Investmenterfahrung und entwickelt sowie verwaltet alternative Investmentlösungen für private und professionelle Anleger.