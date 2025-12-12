Vema-Umfrage: Diese Anbieter überzeugen Makler bei der Maschinenversicherung

Die Partnerbetriebe wurden gebeten, jeweils die drei meistgenutzten Versicherer zu nennen – getrennt nach Maschinenversicherung für mobile und für stationäre Maschinen. Ziel der Begrenzung ist es laut Vema, dass einzelne negative Erfahrungen das Gesamtbild nicht überlagern.

Bei mobilen Maschinen liegt die Alte Leipziger mit 26,59 Prozent der Nennungen vorn (Vema-Deckungskonzept). Auf den weiteren Plätzen folgen R+V mit 10,49 Prozent und Gothaer mit 9,36 Prozent der Nennungen.

In der Kategorie Maschinenversicherung für stationäre Maschinen führt ebenfalls die Alte Leipziger. Sie erreicht 26,64 Prozent der Nennungen (Vema-Deckungskonzept). Dahinter liegen Gothaer mit 10,48 Prozent und R+V mit 10,04 Prozent.

Abgefragt wurden nach Angaben der Genossenschaft mehrere Aspekte entlang des gesamten Prozesses. Dazu zählen die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und die Policierung. Zusätzlich wurde nach Erfahrungen im Leistungsfall sowie nach der Erreichbarkeit der Versicherer gefragt.

Die Vema führt solche Maklerbefragungen in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Sparten durch. Nach eigenen Angaben steht die Genossenschaft inzwischen mehr als 5.000 mittelständischen Partnerbetrieben mit rund 33.000 Personen als zentrale Anlaufstelle zur Verfügung.