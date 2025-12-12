Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Vema-Umfrage: Diese Anbieter überzeugen Makler bei der Maschinenversicherung

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Smarterpix / sdecoret
Die Vema führt solche Maklerbefragungen in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Sparten durch.

Teure Maschinen sind für viele Betriebe geschäftskritisch – und entsprechend schadenanfällig. Eine aktuelle Vema-Qualitätsumfrage zeigt, welche Versicherer Makler bei mobilen und stationären Maschinen am häufigsten nennen.

Die Partnerbetriebe wurden gebeten, jeweils die drei meistgenutzten Versicherer zu nennen – getrennt nach Maschinenversicherung für mobile und für stationäre Maschinen. Ziel der Begrenzung ist es laut Vema, dass einzelne negative Erfahrungen das Gesamtbild nicht überlagern.

Bei mobilen Maschinen liegt die Alte Leipziger mit 26,59 Prozent der Nennungen vorn (Vema-Deckungskonzept). Auf den weiteren Plätzen folgen R+V mit 10,49 Prozent und Gothaer mit 9,36 Prozent der Nennungen.

In der Kategorie Maschinenversicherung für stationäre Maschinen führt ebenfalls die Alte Leipziger. Sie erreicht 26,64 Prozent der Nennungen (Vema-Deckungskonzept). Dahinter liegen Gothaer mit 10,48 Prozent und R+V mit 10,04 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren:

Abgefragt wurden nach Angaben der Genossenschaft mehrere Aspekte entlang des gesamten Prozesses. Dazu zählen die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und die Policierung. Zusätzlich wurde nach Erfahrungen im Leistungsfall sowie nach der Erreichbarkeit der Versicherer gefragt.

Die Vema führt solche Maklerbefragungen in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Sparten durch. Nach eigenen Angaben steht die Genossenschaft inzwischen mehr als 5.000 mittelständischen Partnerbetrieben mit rund 33.000 Personen als zentrale Anlaufstelle zur Verfügung.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/vema-umfrage-diese-anbieter-ueberzeugen-makler-bei-der-maschinenversicherung-708373/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.