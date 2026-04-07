Versicherungsvermittler: Zahl der Einträge bleibt stabil

Die Zahl der Einträge im Versicherungsvermittlerregister liegt zum 1. April 2026 bei 178.910. Das geht aus aktuellen Zahlen der Deutschen Industrie- und Handelskammer hervor. Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich damit ein weitgehend stabiles Bild im Markt.

Die größte Gruppe stellen weiterhin die gebundenen Versicherungsvertreter dar. Mit 98.162 Einträgen machen sie mehr als die Hälfte aller registrierten Vermittler aus. Diese Struktur unterstreicht die zentrale Rolle der Ausschließlichkeitsorganisationen im Vertrieb.

Versicherungsmakler bleiben die zweitgrößte Gruppe. 47.027 Makler sind mit einer Erlaubnis nach Paragraf 34d Absatz 1 der Gewerbeordnung registriert. Damit behaupten sie ihre Position als wichtigste unabhängige Vertriebsform.

Versicherungsvertreter mit eigener Erlaubnis nach Paragraf 34d Absatz 1 kommen auf 27.247 Einträge. Damit liegen sie deutlich hinter den Maklern, aber weiterhin vor den kleineren Vermittlergruppen.

Eine vergleichsweise geringe Rolle spielen produktakzessorische Vermittler. 5.543 Vertreter und 594 Makler sind mit einer entsprechenden Erlaubnisbefreiung registriert. Ihr Anteil am Gesamtmarkt bleibt damit überschaubar.

Versicherungsberater bilden weiterhin die kleinste Gruppe im Register. Ihre Zahl liegt bei 337 Einträgen. Trotz ihrer besonderen Stellung als unabhängige Berater ohne Vermittlungsinteresse bleibt ihre Marktbedeutung begrenzt.