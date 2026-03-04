VHV erweitert Angebot um Transportversicherung für Bauprojekte

Die VHV Allgemeine erweitert ihr Produktangebot im Baubereich um Transportversicherungen. Hintergrund ist eine steigende Nachfrage nach Versicherungsschutz für Transporte rund um Bauprojekte. Mit den neuen Lösungen will der Versicherer Risiken entlang der Baustellenlogistik abdecken.

Nach Angaben des Unternehmens nehmen Transporte im Zusammenhang mit Bauprojekten zu. Das betrifft etwa den Transport von Fertigteilen für Brücken, Spezialkabel für Stromtrassen oder vorgefertigte Module für den Wohnungsbau. Die VHV will daher zusätzliche Absicherungsmöglichkeiten für Transporte auf Straße, Schiene und Wasserstraße anbieten.

„…Das Bauen ändert sich und mit ihm auch der Versicherungsbedarf. Immer mehr Unternehmen führen Projekte zum Beispiel in Modulbauweise aus. Dadurch steigt die Anzahl der nötigen Transporte und damit einhergehend auch die Absicherung des Transports der Bauteile. Auf die erhöhte Nachfrage antworten wir mit gezielten Versicherungslösungen, die wir als Experten für Risiken rund um die Baustelle bieten wollen“, sagt Dr. Sebastian Reddemann, Sprecher des Vorstandes der VHV Allgemeine.

Absicherung für Transporte rund um Bauprojekte

Die neuen Versicherungslösungen richten sich insbesondere an Transporte von und zu Baustellen. Dazu zählen unter anderem Fertigteile aus Beton oder Stahl, die beim Neubau oder Ersatz von Brücken eingesetzt werden. Solche Transporte erfolgen häufig als Schwertransporte mit speziellen Fahrzeugen und erfordern eine detaillierte Logistikplanung sowie Genehmigungen für Übermaße und Gewicht.

Auch beim Ausbau von Stromnetzen entstehen zusätzliche Transportbedarfe, etwa für Spezialkabel für Stromtrassen. Hinzu kommt der wachsende Anteil von Gebäuden in Modulbauweise. In solchen Projekten werden vorgefertigte Bauteile oder ganze Raummodule zur Baustelle transportiert.

Die VHV ist nach eigenen Angaben bereits an einer Transportversicherung für große Betonelemente beteiligt, die im Rahmen eines Tunnelbauprojekts in Norddeutschland über eine Wasserstraße transportiert werden.

Drei neue Versicherungsprodukte

Zum neuen Angebot gehören eine Warentransportversicherung, eine Werkverkehrversicherung sowie eine Frachtführerhaftpflichtversicherung. Diese Produkte können bestehende Policen wie die Bauleistungsversicherung oder die Baukombi ergänzen, die Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung für alle am Bau Beteiligten kombiniert.

Die Frachtführerhaftpflichtversicherung richtet sich an gewerbliche Transportunternehmen und deckt Schäden ab, die bei der Beförderung fremder Waren entstehen können, etwa durch Beschädigung, Verlust oder Lieferverzögerungen. In Deutschland ist dieser Versicherungsschutz gesetzlich vorgeschrieben.

Mit der Warentransportversicherung können Unternehmen eigene Waren gegen Verlust oder Beschädigung absichern, wenn der Transport durch Dritte erfolgt. Die Police soll mögliche Haftungslücken zwischen der Haftung des Spediteurs oder Frachtführers und dem tatsächlich entstandenen Schaden schließen. Die Werkverkehrversicherung wiederum deckt Transporte eigener Waren mit unternehmenseigenen Fahrzeugen ab.

Kooperation mit Assekuradeur

Bei den neuen Transportversicherungen arbeitet die VHV Allgemeine mit dem Bremer Assekuradeur Carl Schröter GmbH & Co. KG zusammen. Das Unternehmen ist auf Transportversicherungen spezialisiert und übernimmt für den Versicherer Aufgaben wie Underwriting, Dokumentation und Inkasso sowie Schaden- und Regressbearbeitung.