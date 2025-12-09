Newsletter
Wealthcap vermietet Fondsobjekt am Flughafen Frankfurt vollständig an WFS

Veröffentlichung:
Foto: Wealthcap
Zu dem Objekt gehören neben Logistik- auch 10.000 Quadratmeter Bürofläche.

Wealthcap hat einen langfristigen Mietvertrag über mehr als 24.000 Quadratmeter Büro- und Logistikfläche am Flughafen Frankfurt abgeschlossen. WFS übernimmt das Areal ab Anfang 2026 vollständig und baut damit seine Aktivitäten in Europas größtem Luftfracht-Drehkreuz weiter aus.

Ab dem ersten Januar 2026 übernimmt WFS Worldwide Flight Services sämtliche Büro- und Logistikflächen, die bislang von DHL genutzt wurden, teilt der Real-Asset-Manager Wealthcap mit. Die Immobilie gehört zum Portfolio des Fonds „Wealthcap Immobilien Deutschland 30“. Insgesamt umfasst das Areal mehr als 24.000 Quadratmeter Gewerbefläche.

    Die Fläche gliedert sich in etwa 10.000 Quadratmeter Büro- und rund 14.000 Quadratmeter Lagerflächen. Sie liegt am Eingang der Cargo City Süd und damit in unmittelbarer Nähe zur zentralen Infrastruktur des Frankfurter Flughafens. Der Vertrag sichert die vollständige Vermietung des Objekts über einen längeren Zeitraum.

    Der Luftfrachtlogistikdienstleister WFS zählt den Angaben zufolge zu den etablierten Anbietern in der Luftfrachtabfertigung. Das Unternehmen will die Flächen vor allem für Aktivitäten im E-Commerce- und Speditions-Handling nutzen.

    Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

