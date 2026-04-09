Wie KI in der Maklerverwaltung konkrete Prozesse übernimmt

Mit dem Launch des „Ameise Copilot“ baut Blau Direkt sein Maklerverwaltungsprogramm „Ameise“ um eine KI-Funktion aus. Der neue Agent soll administrative Aufgaben automatisieren, Versicherungswissen zentral verfügbar machen und Prozesse per Text- und Spracheingabe steuerbar machen.

Der „Ameise Copilot“ ist nach Angaben des Unternehmens keine einzelne Zusatzfunktion, sondern Teil einer umfassenderen KI-Strategie. Ziel ist es, manuelle Dateneingaben zu reduzieren, Recherchezeiten zu verkürzen und Vermittlerunternehmen im Tagesgeschäft zu entlasten. Dadurch soll die Produktivität im Maklerbetrieb spürbar steigen.

„Mit dem ‚Ameise Copilot‘ führen wir KI nicht als zusätzliche Funktion ein, sondern verankern sie strukturell in der Plattformarchitektur. Unser Anspruch ist es, ein agentisches Makler-Betriebssystem aufzubauen, dass Prozesse nicht nur beschleunigt, sondern intelligent koordiniert. KI wird damit zur infrastrukturellen Grundlage moderner Vermittlerunternehmen“, so CEO Ait Voicke.