Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Wirtschaftsausblick 2026: Deutsche Bank Research prognostiziert deutlichen Aufschwung für Deutschland

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Deutsche Bank
Haswolf Hohn und Marc Schattenberg (rechts)

Nach Jahren der Schwäche zeichnet sich für die deutsche Wirtschaft ein möglicher Wendepunkt ab. Für 2026 erwartet Deutsche Bank Research ein Wachstum von bis zu 1,5 Prozent.

Diese optimistische Prognose hat Marc Schattenberg, Volkswirt bei Deutsche Bank Research, in der aktuellen Ausgabe von „Podzept“, dem Podcast von Deutsche Bank Research, erläutert. Als Haupttreiber für die Erholung identifiziert er die expansive Fiskalpolitik des Staates, höhere private Investitionen sowie den wieder anziehenden Privatkonsum.

„Wir sehen zum einen, dass die Ausgaben aus den großen Sondervermögen, also für Infrastruktur, Klima und Verteidigung, jetzt endlich ins Rollen kommen. Nach einer Zeit der haushälterischen Zurückhaltung erwarten wir für 2026 einen spürbaren fiskalischen Impuls“, so Schattenberg. Zum anderen werde der private Konsum durch spürbar steigende Realeinkommen angekurbelt. Eine sich normalisierende Inflation bei gleichzeitig robusten Lohn- und Rentensteigerungen gebe den privaten Haushalten wieder mehr finanziellen Spielraum. Trotz der verbesserten Aussichten warnt Schattenberg vor einer gespaltenen Entwicklung in der deutschen Wirtschaft: Während der Dienstleistungssektor robust wachse, bleibe die Industrie angesichts struktureller Probleme wie hoher Energiekosten und starker internationaler Konkurrenz das Sorgenkind.

Ob sich der Aufschwung selbst trage oder nur ein Strohfeuer bleibe, hänge maßgeblich auch von der schnellen und unbürokratischen Umsetzung der staatlichen Investitionen, von Strukturreformen sowie einem stabilen globalen Umfeld ab, sagt der Volkswirt.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/wirtschaftsausblick-2026-deutsche-bank-research-prognostiziert-deutlichen-aufschwung-fuer-deutschland-708331/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.