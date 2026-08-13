Zinsen beim Broker: Wie sicher ist Ihr Cash wirklich?

Trade Republic musste sich im Sommer 2026 gerichtlich verpflichten, seine Zins-Werbung zu ändern – Kunden blieben über die tatsächliche Sicherheit ihres Guthabens im Unklaren. Der Fall zeigt: Zinsen beim Broker unterscheiden sich nicht nur in der Höhe, sondern vor allem in der rechtlichen Absicherung. Ein Vergleich der wichtigsten Anbieter.

Wer sein Geld bei einem Neobroker parkt, achtet meist zuerst auf die Zinsen beim Broker. Wie sicher das Kapital hinter dem beworbenen Prozentsatz tatsächlich ist, übersehen viele dabei. Genau das wurde Trade Republic im Sommer 2026 zum Verhängnis. Das Unternehmen musste sich vor Gericht verpflichten, seine Zins-Werbung zu ändern.

Der Grund: Kunden blieben über die tatsächliche Absicherung ihres Guthabens im Unklaren. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf ein Thema, das für Berater und Anleger gleichermaßen relevant ist. Denn Neobroker und Direktbanken verzinsen ihr Verrechnungskonto höchst unterschiedlich – und noch unterschiedlicher ist, wie sicher das geparkte Kapital dabei ist.

Der Anlassfall: Warum Trade Republic seine Zins-Werbung ändern musste

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat zwei Verfahren gegen Trade Republic geführt, vor dem Landgericht Berlin II. Im Juli 2026 endeten beide Verfahren mit einem Vergleich. Trade Republic verpflichtete sich, die beanstandete Werbung zu unterlassen. Zusätzlich muss das Unternehmen die Verfahrenskosten tragen und eine Vertragsstrafe von 5.500 Euro zahlen.

Im Kern ging es um drei Kritikpunkte. Erstens bewarb Trade Republic Zinsen auf das gesamte Cash-Guthaben, ohne deutlich zu machen, dass der Zinssatz variabel ist. Er orientiert sich am Einlagenzins der Europäischen Zentralbank und kann daher jederzeit sinken. Zweitens erweckte die Werbung den Eindruck, das gesamte Kundenguthaben sei über die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro geschützt.

Tatsächlich fließt ein Teil des Geldes in einen Geldmarktfonds, für den die klassische Einlagensicherung nicht gilt. Diese Aufteilung legte Trade Republic zudem nach Angaben der Verbraucherzentrale nicht offen. Kunden konnten sie demnach erst nach Kontoeröffnung und Einzahlung erkennen. Drittens setzte die beworbene Verzinsung eine manuelle Aktivierung in der App voraus – auch das kommunizierte die Werbung nicht klar genug.

Der Fall steht nicht isoliert da. Bereits zuvor hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg auch Scalable Capital abgemahnt, wegen mangelnder Transparenz beim Einsatz von Geldmarktfonds. Zudem berichtete das „Manager Magazin“, dass sich Trade Republic auch Fragen der BaFin zur Transparenz seines Zinskontos stellen musste. Die Aufsicht wollte wissen, ob Kunden ausreichend darüber informiert werden, wo ihr Geld tatsächlich liegt und welche Risiken damit verbunden sind. Ein öffentlich dokumentiertes Ergebnis dieser Prüfung liegt bislang nicht vor.

Für Berater ist das mehr als eine Randnotiz. Wer Kunden zu Neobrokern rät oder deren Cash-Bestände im Depot mitverantwortet, sollte die Unterschiede zwischen den Anbietern kennen. Das gilt nicht nur für die Rendite, sondern vor allem für die rechtliche Absicherung.

Drei Modelle, drei Sicherheitsniveaus

Wie hoch die Zinsen beim Broker ausfallen, hängt von einer zentralen Frage ab. Entscheidend ist, in welcher Form der Broker das nicht investierte Kundengeld hält – das sogenannte Cash-Guthaben. Am Markt haben sich dafür drei Modelle etabliert.

Bei der klassischen Bankeinlage liegt das Geld auf einem Konto bei einer lizenzierten Bank und gilt rechtlich als Einlage. Es unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung nach dem Einlagensicherungsgesetz: bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Institut. Im Entschädigungsfall wird das Geld innerhalb von sieben Arbeitstagen ausgezahlt, nachdem die BaFin einen Sicherungsfall festgestellt hat. Dieses Modell kennen Anleger vom klassischen Tagesgeld.

Beim Tagesgeld über eine Partnerbank verwahrt der Broker das Geld treuhänderisch. Der Grund: Er ist entweder selbst keine vollwertige Bank oder will das Ausfallrisiko streuen. Die Kundengelder liegen dann auf Treuhandsammelkonten bei mehreren Partnerbanken. Dennoch bleibt es rechtlich Kundengeld, geschützt durch die jeweilige nationale Einlagensicherung der Partnerbank – bis 100.000 Euro pro Bank. Wer sein Geld auf mehrere Partnerbanken verteilt bekommt, kann dadurch theoretisch einen höheren Gesamtschutz erreichen. Voraussetzung ist, dass jede einzelne Bank unter dem Grenzwert bleibt.

Beim dritten Modell investiert der Broker einen Teil des Guthabens in einen Geldmarktfonds. Kunden können dem meist weder aktiv zustimmen noch widersprechen. Der Fonds legt das Geld in kurzlaufende, als sicher geltende Wertpapiere an, etwa Staatsanleihen oder Bankeinlagen. Rechtlich gilt er als Sondervermögen und damit als insolvenzfest. Fällt der Broker oder die Fondsgesellschaft aus, bleibt das Fondsvermögen getrennt und den Anlegern zugeordnet. Anders als bei einer Bankeinlage gibt es allerdings keine Nominalwertgarantie. Zudem kann der Anteilswert schwanken, wenn auch bei Geldmarktfonds meist nur geringfügig. Die gesetzliche Einlagensicherung von 100.000 Euro gilt hier nicht – dafür ist die Anlage der Höhe nach nicht gedeckelt.

Merkmal Tagesgeld / Bankeinlage Geldmarktfonds Rechtsnatur Forderung gegen die Bank Miteigentum am Sondervermögen Absicherung Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Bank Insolvenzfest als Sondervermögen, aber keine Einlagensicherung Wertentwicklung Nominal garantiert Anteilspreis kann leicht schwanken Höchstbetrag für vollen Schutz 100.000 Euro pro Bank Keine gesetzliche Obergrenze, aber auch keine Nominalgarantie Verfügbarkeit Sofort, meist ohne Kosten In der Regel sehr liquide, Verkauf über den Broker nötig

Für konservative Anleger mit Beträgen bis 100.000 Euro bietet klassisches Tagesgeld deshalb die höchste Rechtssicherheit. Anders sieht es aus, wer größere Summen anlegt oder von einer automatischen Zinsanpassung profitieren will: Für diese Anleger kann ein Geldmarktfonds eine sinnvolle Ergänzung sein. Vorausgesetzt, das Restrisiko der fehlenden Einlagensicherung ist bekannt und wird akzeptiert.

Zinsen beim Broker im Vergleich: Was Neobroker und Direktbanken zahlen

Die folgende Übersicht zeigt den Stand August 2026. Die Zinssätze der Neobroker sind grundsätzlich variabel. Sie orientieren sich, mit unterschiedlichem Abstand, am EZB-Einlagenzins. Dieser liegt seit der Zinsentscheidung vom 17. Juni 2026 bei 2,25 Prozent.

Anbieter Zins pro Jahr (Stand August 2026) Anlageform des Cash Einlagensicherung Aktivierung nötig Höchstbetrag für Zins Trade Republic 2,25 Prozent auf das gesamte Guthaben Treuhandkonten bei Partnerbanken (unter anderem Deutsche Bank, J.P. Morgan, Citibank, Solaris) sowie Geldmarktfonds für den Überhang Bankanteil bis 100.000 Euro pro Partnerbank; Fondsanteil ohne Einlagenschutz, aber als Sondervermögen abgesichert Nein, automatisch Keine Obergrenze Scalable Capital – FREE 2,50 Prozent Teils Partnerbanken, teils Geldmarktfonds nach OGAW-Standard Kein voller Schutz bis 100.000 Euro; teils nur fondsrechtlicher Schutz Ja, seit April 2026 muss das Tagesgeldkonto aktiv eröffnet werden Keine Obergrenze Scalable Capital – PRIME+ (4,99 Euro pro Monat) 2,50 Prozent Verteilung auf bis zu fünf Partnerbanken Bis zu 500.000 Euro (fünf mal 100.000 Euro) Ja Keine Obergrenze Smartbroker+ (Zinskonto) 2,00 Prozent bis 100.000 Euro; 1,75 Prozent für Beträge zwischen 100.000 und 1.000.000 Euro Separates Zinskonto bei der Baader Bank, klassisches Tagesgeld Bis 100.000 Euro Ja, separates Zinskonto muss eröffnet werden 1.000.000 Euro comdirect 0 Prozent auf dem normalen Verrechnungskonto; 1,50 bis 1,75 Prozent über das befristete „Tagesgeld PLUS“ für Neukunden Bankeinlage bei der Commerzbank AG (comdirect ist seit 2020 rechtlich verschmolzen und Marke der Commerzbank) Bis 100.000 Euro, zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds des Bankenverbandes Ja, separates Produkt nötig Kein Höchstbetrag beim Standardzins; Aktionszins zeitlich befristet, maximal zwölf Monate flatex 0 Prozent, aktuell keine Verzinsung von Kassenbeständen Bankeinlage bei der flatexDEGIRO Bank AG Grundsätzlich bis 100.000 Euro, da lizenzierte Bank; konkrete Angaben zur Kassenhaltung öffentlich nicht auffindbar Entfällt – Consorsbank (zum Vergleich) 0 Prozent auf dem Verrechnungskonto; integriertes Tagesgeld mit 3,40 Prozent für Neukunden über fünf Monate, danach 1,00 Prozent Bankeinlage bei der Consorsbank Bis 100.000 Euro, zusätzlich freiwilliger Einlagensicherungsfonds Nein, automatisch integriert Bis 1.000.000 Euro zum Aktionszins

Auffällig ist: Nur die beiden großen App-Broker Trade Republic und Scalable Capital zahlen Zinsen beim Broker automatisch, ohne separaten Kontowechsel. Allerdings ist der Preis dafür der beschriebene Sicherheits-Kompromiss. Klassische Direktbanken wie comdirect, Consorsbank oder flatex lassen das eigentliche Verrechnungskonto dagegen unverzinst. Rendite gibt es dort nur über ein separat zu eröffnendes, vollständig einlagengesichertes Tagesgeldkonto. Wer bei diesen Anbietern nichts tut, verschenkt zwar Zinsen – geht aber auch kein Geldmarktfonds-Risiko ein.