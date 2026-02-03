Zinspause erwartet: Warum die EZB vorerst abwartet

Im Einklang mit der in der zweiten Jahreshälfte 2025 festgelegten geldpolitischen Ausrichtung wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagensatz bei ihrer Sitzung am 5. Februar 2026 unverändert bei 2,0 Prozent belassen wird.

Das Fehlen aktualisierter Prognosen der EZB-Mitarbeiter bei der Sitzung am Donnerstag stützt die Erwartungen eines stabilen Resultats weiter, wobei der Spielraum für eine Änderung in der Kommunikation begrenzt ist.

Die jüngsten Inflationsdaten entsprechen weitgehend den Prognosen der EZB vom Dezember. Obwohl die Inflationserwartungen in den letzten Wochen gestiegen sind, was vor allem auf höhere Rohstoff- und Ölpreise zurückzuführen ist, haben sie sich in der Praxis den Prognosen der EZB angenähert.

Was das Wachstum angeht, hat sich die Wirtschaft der Eurozone als widerstandsfähiger erwiesen als ursprünglich erwartet, gestützt durch die anhaltende Dynamik im Dienstleistungssektor und die allmähliche Stabilisierung im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere in der Rüstungsindustrie.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die EZB weiterhin abwartend bleibt, die Abhängigkeit von Daten betont, keine Forward Guidance gibt und sich alle geldpolitischen Optionen offenhält. Die Märkte preisen dementsprechend eine längere Pause ein, wobei für 2026 nur eine moderate Zinssenkung um 6 Basispunkte erwartet wird. Für die weitere Zukunft wird eine Zinserhöhung bis Ende 2027 erwartet.

Selbst bei der im Vergleich zum Ende des letzten Jahres reduzierten Asymmetrie bleiben europäische Zinsmärkte attraktiv, insbesondere als Absicherung gegen mögliche Abwärtsrisiken für Wachstum und Inflation. Diese Einschätzung wird zudem durch die deutliche Underperformance europäischer Zinsen im Vergleich zu US-Zinsen im gesamten Jahr 2025 gestützt, sowohl entlang der Zinsstrukturkurve als auch nominal und real. Diese Divergenz folgte weitgehend den Kommentaren von Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums. Sie deutete eine Zinserhöhung als die einzig mögliche Maßnahme der EZB für die Zukunft an. Seitdem hat sich ihre restriktive Rhetorik jedoch abgeschwächt, was Spielraum für ein relatives Aufholen europäischer Zinsen gegenüber ihren US-Pendants lässt.

Schließlich werden alle Kommentare der EZB zu den Entwicklungen am Devisenmarkt genauestens unter die Lupe genommen werden. Der Euro hat kürzlich die Schwelle von 1,20 gegenüber dem Dollar überschritten – ein Niveau, das zuletzt im Jahr 2021 erreicht wurde. Er liegt damit fast 17 Prozent über seinen Tiefstständen von 2025, darunter ein Anstieg von 5 Prozent allein in den letzten zwei Wochen. Die 1,20er-Marke wurde historisch von Vizepräsident Luis de Guindos als Warnsignal betont. Eine starke und anhaltende Euro-Aufwertung könnte die Inflations- und Wachstumsprognosen der EZB dämpfen und möglicherweise die Tür für eine lockerere Geldpolitik wieder öffnen.

Kevin Thozet ist Mitglied des Investment-Komitees bei Carmignac.