Zweimal insolvent, einmal gescheitert: Spirit Airlines gibt auf

Am 2. Mai 2026 hat Spirit Airlines seinen Flugbetrieb unverzüglich eingestellt und alle Flüge gestrichen. Es ist das Ende einer Billigfluglinie, die einst zu den größten Niedrigpreisanbietern der USA zählte – und der erste Zusammenbruch einer bedeutenden US-Fluggesellschaft seit 25 Jahren infolge finanzieller Schwierigkeiten.

Seit Beginn des Jahres 2020 hatte Spirit mehr als 2,5 Milliarden Dollar Verlust angehäuft. Der Konzern konnte sich von den Folgen der Pandemie, steigenden Betriebskosten und einem zunehmend kompetitiven Marktumfeld nie vollständig erholen. Hinzu kamen technische Probleme: Triebwerksdefekte zwangen die Flotte zu zahlreichen Stilllegungen und entzogen dem Unternehmen dringend benötigte Einnahmen.

Den ersten formalen Einschnitt markierte der November 2024. Nachdem das US-Justizministerium die geplante Übernahme durch JetBlue im Volumen von 3,8 Milliarden Dollar blockiert hatte, beantragte Spirit Gläubigerschutz nach Chapter 11. Im Zuge der Restrukturierung wurden rund 795 Millionen Dollar Schulden in Eigenkapital umgewandelt. Im März 2025 verließ Spirit das Insolvenzverfahren – doch die Erholung blieb aus.

Zweite Insolvenz und das Scheitern der Neuaufstellung

Bereits im August 2025 – nur fünf Monate nach dem Neustart – kehrte Spirit vor Gericht zurück. Der Leasinggeber AerCap hatte Flugzeugverträge gekündigt, ein Kreditkartenabwickler entzog dem Unternehmen Liquidität. Im März 2026 legte Spirit einen neuen Restrukturierungsplan vor, der die Gesamtverbindlichkeiten von 7,4 Milliarden auf zwei Milliarden Dollar reduzieren sollte.

Parallel dazu verhandelte das Unternehmen mit der Trump-Regierung über staatliche Finanzhilfen in Höhe von 500 Millionen Dollar. Der Rettungsplan sah vor, der US-Regierung im Gegenzug 90 Prozent der Unternehmensanteile zu übertragen. Doch Großgläubiger – darunter der Hedgefonds Citadel von Ken Griffin und Ares Management – lehnten die Bedingungen ab. Die Verhandlungen scheiterten.

Den letzten Anstoß gab der Anstieg der Kerosinpreise. Spirit hatte seine Kalkulation auf Treibstoffkosten von 2,24 Dollar je Gallone ausgerichtet. Infolge des Nahost-Konflikts kletterte der Preis auf 4,51 Dollar – ein Anstieg, der die ohnehin dünnen Liquiditätsreserven des Unternehmens binnen Wochen aufzehrte.

Folgen für Passagiere, Beschäftigte und den Wettbewerb

Mit der Betriebseinstellung verlieren 17.000 Menschen ihren Arbeitsplatz, darunter 14.000 direkte Mitarbeiter sowie Tausende Beschäftigte bei Dienstleistern und Partnerbetrieben. Passagiere, deren Flüge annulliert wurden, wurden aufgefordert, den Flughafen nicht mehr aufzusuchen.

Die verbliebenen US-Carrier reagierten umgehend: United Airlines richtete eine eigene Webseite mit Sondertarifen für betroffene Spirit-Kunden ein. Southwest Airlines, JetBlue und Delta Airlines schlossen sich mit reduzierten Ticketpreisen an. Für diese Wettbewerber bedeutet der Rückzug von Spirit eine direkte Verringerung des Kapazitätsdrucks auf wichtigen Inlandsrouten.