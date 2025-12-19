Zweite Fondsplatzierung der ILG Gruppe im laufenden Jahr abgeschlossen

Der ILG Fonds Nr. 45 ist vollständig platziert, meldet das Unternehmen in einer äußerst knappen Pressemitteilung. Insgesamt flossen 14,79 Millionen Euro Eigenkapital von privaten und semiprofessionellen Anlegern in den Publikumsfonds. Die Platzierung erfolgte demnach „innerhalb kurzer Zeit“.

Bereits zuvor hatte die ILG Gruppe mit dem ILG Fonds Nr. 44 einen weiteren Publikumsfonds am Markt positioniert. Für den Vorgängerfonds wurden innerhalb weniger Wochen 18,56 Millionen Euro Eigenkapital eingeworben. Mit dem Abschluss des ILG Fonds Nr. 45 meldet das Münchener Unternehmen damit die zweite Publikumsfondsplatzierung im Jahr 2025.

Früheren Angaben zufolge investiert der ILG Fonds Nr. 45 in drei Nahversorgungsimmobilien in Hallstadt bei Bamberg, Nienburg und Celle.