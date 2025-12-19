Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Zweite Fondsplatzierung der ILG Gruppe im laufenden Jahr abgeschlossen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Hand mit Taschenrechner und Grafik
Foto: PantherMedia / AndreyPopov
Symbolbild.

Die ILG Gruppe meldet den erfolgreichen Abschluss einer weiteren Publikumsfondsplatzierung. Mit dem ILG Fonds Nr. 45 wurde innerhalb kurzer Zeit Eigenkapital von privaten und semiprofessionellen Anlegern eingeworben. Es ist bereits die zweite Vollplatzierung des Münchener Unternehmens im Jahr 2025.

Der ILG Fonds Nr. 45 ist vollständig platziert, meldet das Unternehmen in einer äußerst knappen Pressemitteilung. Insgesamt flossen 14,79 Millionen Euro Eigenkapital von privaten und semiprofessionellen Anlegern in den Publikumsfonds. Die Platzierung erfolgte demnach „innerhalb kurzer Zeit“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Bereits zuvor hatte die ILG Gruppe mit dem ILG Fonds Nr. 44 einen weiteren Publikumsfonds am Markt positioniert. Für den Vorgängerfonds wurden innerhalb weniger Wochen 18,56 Millionen Euro Eigenkapital eingeworben. Mit dem Abschluss des ILG Fonds Nr. 45 meldet das Münchener Unternehmen damit die zweite Publikumsfondsplatzierung im Jahr 2025.

Früheren Angaben zufolge investiert der ILG Fonds Nr. 45 in drei Nahversorgungsimmobilien in Hallstadt bei Bamberg, Nienburg und Celle. 

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/zweite-fondsplatzierung-der-ilg-gruppe-im-laufenden-jahr-abgeschlossen-709021/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.