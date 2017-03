Jungmakler-Award geht in die siebte Runde

Der Jungmakler Award wird 2017 bereits zum siebten Mal ausgeschrieben. Der erste Platz ist mit 10.000 Euro und einem Sachpreis im Wert von 5.900 Euro dotiert. 32 Gesellschaften unterstützen den Wettbewerb als Förderer. Bewerber können an der Webinar-Reihe des Jungmakler Clubs teilnehmen.

Der Jungmakler Award geht in die siebte Runde. Am Branchenwettbewerb können Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Immobilienfinanzierer und Immobiliardarlehensvermittler mit entsprechendem Sachkundenachweis teilnehmen, die maximal 39 Jahre alt sind und in den letzten fünf Jahrenerstmals ein Versicherungs-/Finanzmakler und/oder Immobilienfinanzierungsunternehmen gegründet, erworben oder übernommen haben.

10.000 Euro Preisgeld für den Gewinner

Der Jungmakler Award 2017 wird von insgesamt 32 Gesellschaften der Finanz- und Versicherungswirtschaft unterstützt. Dem Erstplatzierten im Wettbewerb winkt Preisgeld von 10.000 Euro sowie einen Gutschein des Campus Institut für das Studium Finanzfachwirt/-in (FH) im Wert von 5.900 Euro.

Der Gewinner des zweiten Platzes wird mit 5.000 Euro sowie einem Gutschein über die Teilnahme an den Entwicklungstagen des Institut Ritter auf der Insel Rügen belohnt. Über 3.000 Euro und einen Bildungsgutschein der Deutsche Makler Akademie im Wert von 1.000 Euro wird sich der Drittplatzierte freuen können.

Webinar-Reihe zur Weiterbildung

Die Teilnehmer können zudem vom starken Netzwerk und den Angeboten des Jungmakler Clubs profitieren. Neben dem Austausch mit Mitbewerbern und Förderern wird auch eine Webinar-Reihe zur Weiterbildung und Stärkung der eigenen Marktposition angeboten. Die nächste Veranstaltung mit dem Titel “So erfassen Sie die Kernaufgaben des eigenen Unternehmens” findet am 29. März 2017 zwischen elf und zwölf Uhr statt.

Eine Bewerbung zum Jungmakler Award 2017 ist bis zum 30. Juni 2017 möglich. Die Möglichkeit zur Anmeldung sowie weitere Informationen finden Interessierte unter www.jungmakler.de. (jb)

Foto: Shutterstock