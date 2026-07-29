Altersvorsorgereform: Ergo rüstet sich für neue Förderprodukte

Die Altersvorsorgereform verändert den Lebensversicherungsmarkt grundlegend und der Düsseldorfer Versicherer Ergo Vorsorge Lebensversicherung will ab dem Jahresbeginn 2027 sämtliche Produktarten anbieten, die das Gesetz zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge vorsieht. Aktuell konzentriert sich das Unternehmen auf die Information von Kunden und Vertriebspartnern.

Das Altersvorsorgereformgesetz fördert die kapitalgedeckte Altersvorsorge und verankert sie stärker in der Breite, indem der Förderkreis unter anderem auf Selbstständige und Freiberufler ausgeweitet wird. „Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Reform die bisherige Komplexität reduziert und mehr Renditechancen sowie einen größeren Kreis der Förderbegünstigten ermöglicht“, sagt Dr. Oliver Horn, Vorstandsvorsitzender der Ergo Vorsorge Lebensversicherung.

Die neue Produktwelt mit ihren verschiedenen Varianten – Garantieprodukt, Altersvorsorge- oder Standarddepot – bleibt aus Sicht des Versicherers aber weiterhin erklärungsbedürftig. „Die individuelle Beratung unserer Kundinnen und Kunden steht bei uns auch zukünftig im Mittelpunkt“, so Horn. „Förderung braucht Beratung – und dabei setzen wir auf unsere Vertriebspartner.“

So hoch fällt die neue staatliche Förderung aus

Ab 2027 löst die neue Förderung die bisherige Riester-Rente ab. Sparer können dann eine staatliche Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr erhalten, deren Höhe sich nach dem Eigenbeitrag richtet. Bis zu einem jährlichen Eigenbeitrag von 360 Euro schießt der Staat für jeden eingezahlten Euro 50 Cent zu, für jeden weiteren Euro bis zu einem Höchsteigenbeitrag von 1.800 Euro kommen 25 Cent hinzu.

Hinzu kommt eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr, bei der jeder eingezahlte Euro Eigenbeitrag um einen weiteren Euro vom Staat aufgestockt wird. Der Mindesteigenbeitrag für die Förderung liegt bei 120 Euro im Jahr, also zehn Euro monatlich. Wer den Vertrag vor Vollendung des 25. Lebensjahres abschließt, erhält zusätzlich einmalig einen Berufseinsteigerbonus von 200 Euro. Eigenbeiträge und Zulagen lassen sich zudem in der Steuererklärung als Sonderausgaben geltend machen; das Finanzamt prüft dann eine mögliche Steuererstattung.

Gefördert werden künftig nahezu alle Berufstätigen, darunter Angestellte in der gesetzlichen Rentenversicherung, Landwirte und Beamte. Neu hinzu kommen Selbstständige, Freiberufler sowie Pflichtversicherte in einem berufsständischen Versorgungswerk.

Drei Produktvarianten und ein Zulagenrechner im Netz

Aktuell hat der Düsseldorfer Lebensversicherer auf seiner Webseite eine Übersicht mit den wesentlichen Informationen zur Reform bereitgestellt. Interessierte können sich dort informieren und mit einem interaktiven Zulagenrechner ermitteln, welche Förderung ihnen bei einem bestimmten Eigenbeitrag zusteht.

Zur Wahl stehen drei Produktarten: ein Garantieprodukt mit wählbarer Beitragsgarantie von 80 oder 100 Prozent, das Fondsanlagen mit klassischer Anlage kombiniert, sowie das Altersvorsorge-Depot und das Standard-Depot, die beide ohne Beitragsgarantie auf eine breitere beziehungsweise engere Auswahl an Fonds und ETF setzen. Bestehende Riester-Verträge genießen laut Ergo Bestandsschutz und können entweder unverändert weitergeführt oder zum Jahreswechsel 2027 auf die neue Förderung umgestellt werden.

„Wenn Riester-Kunden einen Vergleich zum bestehenden Vertrag durchführen und die für sie beste Lösung bestimmen wollen, stehen ihnen unsere Vertriebspartner gerne zur Seite. Noch besteht kein Handlungsbedarf. Doch wir alle sollten uns bereits heute Gedanken machen, wie wir uns in Sachen Altersvorsorge ab dem kommenden Jahr aufstellen wollen“, rät Horn.

Horn sieht Vorteile gegenüber Fondsanbietern und Neobrokern

Mit Blick auf den Wettbewerb mit Fondsanbietern und Neobrokern zeigt sich Horn zuversichtlich: „Wer eine lebenslange Rente möchte, findet diese nur bei Versicherungen. Auszahlpläne bergen immer das Risiko, dass das Geld vor der Zeit aufgebraucht ist. Versicherungen zahlen lebenslang.“

Damit die neuen Verträge angeboten und bezuschusst werden können, müssen sie vom Bundeszentralamt für Steuern zertifiziert sein. Ergo plant, mit allen drei Produktarten rechtzeitig am Markt zu sein, sodass Förderberechtigte ab dem offiziellen Start der neuen Produktwelt am 1. Januar 2027 Zugang zu dem für sie passenden Produkt erhalten.