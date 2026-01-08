Arag Griechenland: Andreas Gkrekas übernimmt CEO-Position

Der Vorstand der Arag SE hat Andreas Gkrekas zum neuen Leiter der Niederlassung ARAG Griechenland in Athen berufen. Seit dem 1. Januar 2026 verantwortet er das Geschäft des Rechtsschutzversicherers in Griechenland. Er tritt die Nachfolge von Dimitrios Tsekouras an, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand gewechselt ist.

Gkrekas verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der griechischen Versicherungswirtschaft. Der studierte Rechtsanwalt war zuletzt für Generali Hellas sowie für die Sofos Insurance Agency tätig. Bei der Arag soll er die weitere Entwicklung des Geschäfts in einem strategisch wichtigen Markt vorantreiben.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas Gkrekas mit seiner juristischen Expertise und profunden Branchenerfahrung für unser Team gewinnen konnten“, sagt Dr. Renko Dirksen, Vorstandsvorsitzender der Arag SE. „Der griechische Markt ist für uns ein strategisch wichtiger Standort, den wir seit mehr als fünf Jahrzehnten mit innovativen Produkten prägen.“

Griechenland als etablierter Rechtsschutzmarkt

Die ARAG ist seit mehr als 50 Jahren in Griechenland aktiv und zählt dort zu den führenden Anbietern im Segment Rechtsschutz. Zuletzt erzielte das Unternehmen Beitragseinnahmen von 6,3 Millionen Euro. Mit dem Führungswechsel soll die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortgeführt werden.

Dimitrios Tsekouras scheidet nach insgesamt vier Jahrzehnten bei der Arag aus der Geschäftsleitung aus, davon 15 Jahre als CEO der griechischen Niederlassung. Während einer Übergangsphase wird er dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite stehen.

„Der Arag Konzern dankt Dimitrios Tsekouras für seine außergewöhnliche Leistung“, betont Dirksen. „Sein Name und seine Präsenz sind untrennbar mit der Entwicklung des Rechtsschutzsektors in Griechenland und der Geschichte unserer Niederlassung verbunden. Dimitrios Tsekouras hat die Arag Griechenland mit Tatkraft und Weitsicht geführt und unsere Marktposition nachhaltig gestärkt.“

Alle Personalveränderungen bei der Arag Griechenland stehen unter dem Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörden.