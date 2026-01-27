Auslandsreise geplant? Diese Versicherung ist unverzichtbar

Sobald eine Reise ins Ausland führt, gehört die Auslandsreisekrankenversicherung zum wichtigsten Gepäck. „Sie zählt zu den wichtigsten Absicherungen für vorübergehende Auslandsreisen“, sagt BdV-Vorständin Bianca Boss. Der Bund der Versicherten rät dazu, andere Reiseversicherungen kritisch zu prüfen, da sie häufig keinen entscheidenden Mehrwert bieten.

Die gesetzliche Krankenversicherung leistet nur in Staaten mit einem entsprechenden Sozialversicherungsabkommen und auch dort lediglich in dem Umfang, der im jeweiligen Land üblich ist. Für medizinische Rücktransporte kommt sie grundsätzlich nicht auf. Je nach Reiseland und Gesundheitszustand können dafür Kosten im vier- bis fünfstelligen Euro-Bereich entstehen.

Diese Versorgungslücke schließt die Auslandsreisekrankenversicherung. Sie übernimmt die Kosten für medizinisch notwendige Behandlungen im Ausland sowie für den Rücktransport. Gute Tarife leisten bereits dann, wenn der Rücktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar ist. „Auch für privat Krankenversicherte ist eine Auslandsreisekrankenversicherung meist sinnvoll – insbesondere, wenn vom Versicherer keine Kosten für den medizinischen Rücktransport übernommen werden“, sagt Boss.

Auslandsreisekrankenversicherung: Worauf Reisende achten sollten

Zurückhaltung empfiehlt der BdV bei Reisekrankenschutz, der über Kreditkarten oder Premiumkonten angeboten wird. Der Versicherungsschutz greift oft nur, wenn die Reise vollständig mit der Karte bezahlt wurde. Zudem sind Altersgrenzen, begrenzte Versicherungssummen und stark variierende Leistungen üblich. Auch gebündelte Reiseversicherungen bieten häufig keinen verlässlichen Schutz.

Der Reisekrankenschutz sollte daher über einen eigenständigen Vertrag abgeschlossen werden. „Eine separate Auslandsreisekrankenversicherung bietet besseren Schutz und kostet oft nur wenige Euro pro Jahr“, sagt Boss. Verzichtbar sind aus Sicht des BdV Reisegepäck- und Reiserücktrittsversicherungen. Sie decken keine Risiken ab, die den Lebensstandard gefährden, und bieten meist nur einen lückenhaften Versicherungsschutz.