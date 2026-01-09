Baloise digitalisiert Leben-Beratung mit zentraler Plattform

Die Baloise treibt die Digitalisierung seiner Lebensversicherungsprozesse weiter voran und stellt mit Base eine neue zentrale Plattform für Angebots- und Antragsprozesse im Leben-Geschäft bereit. Unter base-baloise.de werden Berechnungs-, Beratungs- und Antragsfunktionen gebündelt, um Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner bei der vollständig digitalen Antragstellung zu unterstützen.

Ziel ist es, die Beratung und Antragserstellung effizienter zu gestalten. Baloise setzt dabei auf klare Prozesslogiken, eine hohe Benutzerfreundlichkeit und eine leistungsfähige technische Architektur. Leben-Anträge werden digital geführt und plausibilisiert, wodurch Medienbrüche reduziert und Abläufe beschleunigt werden.

Bei der Entwicklung des Tarifrechners hat der Versicherer nach eigenen Angaben gezielt Rückmeldungen aus dem Vertrieb berücksichtigt. „Bei der Entwicklung haben wir insbesondere viele Impulse unserer Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner umgesetzt“, erklärt Sascha Bassir, Vorstand der Baloise Vertriebsservice AG. Damit entstehe die Grundlage für eine einfache, schnelle und qualitativ hochwertige digitale Leben-Beratung.

Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und mobile Nutzung

Technisch basiert Base auf einer modernen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Der Tarifrechner ist für unterschiedliche Endgeräte ausgelegt und nutzt ein Responsive Design sowie einen Single-Page-Application-Ansatz. Dadurch profitieren Anwenderinnen und Anwender von kurzen Ladezeiten, flüssiger Navigation und einer verbesserten Usability.

Bekannte Prozesslogiken sollen den Einstieg erleichtern und eine effiziente Nutzung ermöglichen. Berechnungen lassen sich auch unterwegs durchführen, etwa auf Tablets oder Smartphones, was den Einsatz im Beratungsalltag flexibler macht.

Zentrale Plattform für das Leben-Geschäft

Mit der Einführung von Base unterstreicht die Baloise den Anspruch, Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner mit digitalen Lösungen im Leben-Geschäft zu unterstützen. Die Plattform dient als zentrale Basis für bedarfsorientierte Vorsorge- und Absicherungslösungen und soll als Fundament für weitere digitale Prozesse dienen. Bassir betont den strategischen Anspruch der neuen Lösung: „Base ist mehr als nur ein normaler Angebotsrechner. Mit Base haben wir eine zukunftsfähige Lösung geschaffen, die unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner in ihrer täglichen Arbeit mit stabilen und verlässlichen Prozessen unterstützt.“