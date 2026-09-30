BarmeniaGothaer wird neuer Top-Partner von FC Schalke 04

Die BarmeniaGothaer AG wird neuer Top-Partner des FC Schalke 04. Die Vereinbarung läuft zunächst bis zum 30. Juni 2027 und setzt bewusst nicht auf Sichtbarkeit, sondern auf persönlichen Kontakt zu den Fans. Wie das Konzept konkret aussehen soll.

Die BarmeniaGothaer und der FC Schalke 04 gehen eine Top-Partnerschaft ein. Die Vereinbarung läuft zunächst bis zum 30. Juni 2027. Im Zentrum steht nicht die klassische Sponsoring-Sichtbarkeit, sondern der direkte Kontakt zum königsblauen Netzwerk bei den Heimspielen in der Veltins-Arena.

Kern der Kooperation ist der Spielertreff, den die BarmeniaGothaer nach den Heimspielen in den Hospitality-Bereichen präsentiert. Gäste des Versicherers erleben damit einen der emotionalsten Momente des Spieltags und können den Abend im Anschluss in besonderer Atmosphäre ausklingen lassen.

Thomas Thomsen, Bereichsleiter Exklusivvertrieb der BarmeniaGothaer, begründet die Ausrichtung der Partnerschaft so: „Für uns zählt bei dieser Partnerschaft nicht die Sichtbarkeit auf der Bande, sondern der persönliche Austausch. Der Spieltag bringt Menschen zusammen, und genau dort schaffen wir Kontakte, aus denen Kundenbeziehungen entstehen. Versicherung lebt von Vertrauen, und Vertrauen entsteht im gemeinsamen Gespräch. Der Spieltag gibt uns die Gelegenheit, Menschen aus der Region direkt zu erreichen, ihre Fragen zu beantworten und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.“

Schalke setzt auf Begegnung statt Markenbühne

Auch bei Schalke wird der persönliche Austausch als zentrales Element der Partnerschaft hervorgehoben. Dominik Durben, Direktor Vertrieb und Marketing bei den Knappen, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit der BarmeniaGothaer einen Partner gewonnen zu haben, der den Spieltag nicht nur als Bühne für seine Marke versteht, sondern als Ort der Begegnung. Schalke steht für Nähe, Gemeinschaft und echte Beziehungen – Werte, die sehr gut zum Ansatz der BarmeniaGothaer passen. Gemeinsam verbinden wir die emotionale Kraft des Spieltags mit hochwertigen Möglichkeiten zu guten Gesprächen.“