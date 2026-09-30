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Fondspolicen-Rating des IVFP: Fokus auf Investmentqualität statt Themen

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: AdobeStock/Alexandr Peers
Fondspolicen-Investmentrating: Das IVFP hat sein Fondspolicenrating überarbeitet

Das IVFP hat sein Fondspolicenrating überarbeitet und in Fondspolicen-Investmentrating umbenannt. Der Fokus liegt künftig auf Kosten, Rendite und Fondsqualität. Insgesamt standen 117 Tarife von 31 Anbietern auf dem Prüfstand.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat sein Fondspolicenrating überarbeitet und tritt künftig unter dem Namen Fondspolicen-Investmentrating an. Für die aktuelle Untersuchung analysierte das IVFP 117 Tarife von 31 Anbietern aus den Bereichen Privatrente, Basisrente und betrieblicher Altersversorgung.

Im Zentrum steht eine breite, gut strukturierte und sorgfältig ausgewählte Fondspalette über verschiedene Anlageklassen hinweg. Für die Veröffentlichung konzentriert sich das IVFP zunächst auf die Privatrente, da sie die größte Fondsauswahl bietet und damit den besten Überblick über das verfügbare Angebot ermöglicht.

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Mit der Umbenennung entwickelt das IVFP das Rating inhaltlich weiter. Nachhaltigkeitskriterien bleiben demnach ein wichtiger Baustein einer zukunftsfähigen Fondsauswahl. Zugleich rücken weitere Merkmale der Investmentqualität stärker in den Blick: die Breite und Struktur des Fondsangebots, Kosten, Rendite- und Risikoeigenschaften, Transparenz sowie die Qualität der Auswahl und der laufenden Weiterentwicklung des Fondssortiments.

„Eine leistungsfähige Fondspolice zeichnet sich heute durch mehr aus, als durch einzelne thematische Schwerpunkte“, sagt Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating beim IVFP. „Entscheidend ist, ob Kundinnen und Kunden Zugang zu einem vielseitigen, nachvollziehbar zusammengestellten und fortlaufend gepflegten Fondsangebot erhalten. Nachhaltigkeitskriterien spielen dabei weiterhin eine wichtige Rolle – eingebettet in eine umfassende Beurteilung der Investmentkompetenz.“

Zwei Kategorien für unterschiedliche Auswahlkonzepte

Das Fondspolicen-Investmentrating führt diese Perspektiven in einer nachvollziehbaren Einordnung zusammen. Nach dem etablierten IVFP-Schema ordnet das Institut die Tarife entsprechend der Ausgestaltung ihrer Fondsauswahl den Kategorien Aktiv und Selektiv zu. Innerhalb der aktiven Kategorie unterscheidet das IVFP zusätzlich zwischen Serviceversicherern und Direktversicherern. Damit berücksichtigt das Rating unterschiedliche Beratungs- und Auswahlkonzepte und macht die Qualität der jeweils angebotenen Investmentmöglichkeiten vergleichbar.

Grundlage für die Benotung bildet ein Benchmarkverfahren, das sich an den besten Tarifen einer vergleichbaren Gruppe orientiert. Je größer die Gruppe, desto aussagekräftiger fällt der Vergleich aus. Die Einteilung in Kategorien dient dabei in erster Linie der Übersicht über das jeweilige Kapitalanlagemodell und bildet keine eigene Benchmark. Die Einstufung erfolgt in sieben Stufen von „Exzellent“ bis „Ungenügend“ und wird sowohl nach Bewertungsstufen als auch alphabetisch dargestellt.

Die exzellenten Tarife im Überblick

In der Kategorie Serviceversicherer (Aktiv) erreichen 15 der 31 bewerteten Anbieter die Bestnote Exzellent

ServiceversichererTarifGesamtnote
Allianz Lebensversicherungs-AGPrivatRente InvestFlex (RF1); PrivatRente InvestFlex mit Garantie (RF1GD)Exzellent
Axa Lebensversicherung AGJustInvest; Relax PrivatRente ChanceExzellent
BarmeniaGothaer Lebensversicherung AGFondsrente (FR25-31)Exzellent
Ergo Life S.A.Ergo Rente Chance SelectExzellent
Ergo Vorsorge Lebensversicherung AGErgo Rente Chance; Ergo Rente Balance; Ergo Rente DynamikExzellent
HDI Lebensversicherung AGCleverInvest (HARF)Exzellent
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AGCleVesto Select (FSX)Exzellent
Lebensversicherung von 1871 a. G. MünchenMeinPlan (FRV)Exzellent
Münchener Verein Lebensversicherung AGPrivatRente Balance (87 Y)Exzellent
Signal Iduna Lebensversicherung AGSI Pur Invest; Siggi Flexible RenteExzellent
Standard Life VersicherungMaxxellence Invest (Tarif S)Exzellent
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.FlexRente performance+Exzellent
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.Fonds Pur (FR); Fonds Modern (FGR)Exzellent
WWK Lebensversicherung auf GegenseitigkeitPremium FondsRente 2.0 (FV25 NT); Premium FondsRente protect (FVG25 NT)Exzellent
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AktiengesellschaftVorsorgeinvest Spezial (FV16)Exzellent
Quelle: IVFP, Fondspolicen-Investmentrating 2026

In der Kategorie Direktversicherer (Aktiv) erreicht keiner der untersuchten Tarife die Note Exzellent. Die beste Bewertung erzielt hier die Europa Lebensversicherung AG mit der Note Sehr gut.

DirektversichererTarifGesamtnote
Europa Lebensversicherung AGEuropa Fondsgebundene Rentenversicherung (E-RI); Europa Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie (E-RIG)Sehr gut
Quelle: IVFP, Fondspolicen-Investmentrating 2026. In dieser Kategorie wurde keine Bestnote Exzellent vergeben.

In der Kategorie Selektiv erreichen drei Anbieter die Bestnote Exzellent.

SelektivTarifGesamtnote
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AGPrivatRente VisionInvest (FARA E)Exzellent
BL die Bayerische Lebensversicherung AGBlue Invest (FRBI)Exzellent
Ergo Life S.A.Ergo Zukunfts-Rente ChanceExzellent
Quelle: IVFP, Fondspolicen-Investmentrating 2026

Die vollständigen Bewertungen aller analysierten Anbieter, einschließlich der Kategorien Basisrente und betriebliche Altersversorgung, sind in der Vergleichssoftware fairgleichen.net einsehbar.

Im Unterschied zu einem einfachen Ranking, das lediglich eine Rangfolge abbildet, liefert das Rating nach Angaben des IVFP eine fundierte Analyse der Investmentqualität der Fondspolicen und soll Anbietern zugleich helfen, ihre Marktposition einzuschätzen und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

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