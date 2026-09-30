Fondspolicen-Rating des IVFP: Fokus auf Investmentqualität statt Themen

Das IVFP hat sein Fondspolicenrating überarbeitet und in Fondspolicen-Investmentrating umbenannt. Der Fokus liegt künftig auf Kosten, Rendite und Fondsqualität. Insgesamt standen 117 Tarife von 31 Anbietern auf dem Prüfstand.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat sein Fondspolicenrating überarbeitet und tritt künftig unter dem Namen Fondspolicen-Investmentrating an. Für die aktuelle Untersuchung analysierte das IVFP 117 Tarife von 31 Anbietern aus den Bereichen Privatrente, Basisrente und betrieblicher Altersversorgung.

Im Zentrum steht eine breite, gut strukturierte und sorgfältig ausgewählte Fondspalette über verschiedene Anlageklassen hinweg. Für die Veröffentlichung konzentriert sich das IVFP zunächst auf die Privatrente, da sie die größte Fondsauswahl bietet und damit den besten Überblick über das verfügbare Angebot ermöglicht.

Mit der Umbenennung entwickelt das IVFP das Rating inhaltlich weiter. Nachhaltigkeitskriterien bleiben demnach ein wichtiger Baustein einer zukunftsfähigen Fondsauswahl. Zugleich rücken weitere Merkmale der Investmentqualität stärker in den Blick: die Breite und Struktur des Fondsangebots, Kosten, Rendite- und Risikoeigenschaften, Transparenz sowie die Qualität der Auswahl und der laufenden Weiterentwicklung des Fondssortiments.

„Eine leistungsfähige Fondspolice zeichnet sich heute durch mehr aus, als durch einzelne thematische Schwerpunkte“, sagt Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating beim IVFP. „Entscheidend ist, ob Kundinnen und Kunden Zugang zu einem vielseitigen, nachvollziehbar zusammengestellten und fortlaufend gepflegten Fondsangebot erhalten. Nachhaltigkeitskriterien spielen dabei weiterhin eine wichtige Rolle – eingebettet in eine umfassende Beurteilung der Investmentkompetenz.“

Zwei Kategorien für unterschiedliche Auswahlkonzepte

Das Fondspolicen-Investmentrating führt diese Perspektiven in einer nachvollziehbaren Einordnung zusammen. Nach dem etablierten IVFP-Schema ordnet das Institut die Tarife entsprechend der Ausgestaltung ihrer Fondsauswahl den Kategorien Aktiv und Selektiv zu. Innerhalb der aktiven Kategorie unterscheidet das IVFP zusätzlich zwischen Serviceversicherern und Direktversicherern. Damit berücksichtigt das Rating unterschiedliche Beratungs- und Auswahlkonzepte und macht die Qualität der jeweils angebotenen Investmentmöglichkeiten vergleichbar.

Grundlage für die Benotung bildet ein Benchmarkverfahren, das sich an den besten Tarifen einer vergleichbaren Gruppe orientiert. Je größer die Gruppe, desto aussagekräftiger fällt der Vergleich aus. Die Einteilung in Kategorien dient dabei in erster Linie der Übersicht über das jeweilige Kapitalanlagemodell und bildet keine eigene Benchmark. Die Einstufung erfolgt in sieben Stufen von „Exzellent“ bis „Ungenügend“ und wird sowohl nach Bewertungsstufen als auch alphabetisch dargestellt.

Die exzellenten Tarife im Überblick

In der Kategorie Serviceversicherer (Aktiv) erreichen 15 der 31 bewerteten Anbieter die Bestnote Exzellent

Serviceversicherer Tarif Gesamtnote Allianz Lebensversicherungs-AG PrivatRente InvestFlex (RF1); PrivatRente InvestFlex mit Garantie (RF1GD) Exzellent Axa Lebensversicherung AG JustInvest; Relax PrivatRente Chance Exzellent BarmeniaGothaer Lebensversicherung AG Fondsrente (FR25-31) Exzellent Ergo Life S.A. Ergo Rente Chance Select Exzellent Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG Ergo Rente Chance; Ergo Rente Balance; Ergo Rente Dynamik Exzellent HDI Lebensversicherung AG CleverInvest (HARF) Exzellent Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG CleVesto Select (FSX) Exzellent Lebensversicherung von 1871 a. G. München MeinPlan (FRV) Exzellent Münchener Verein Lebensversicherung AG PrivatRente Balance (87 Y) Exzellent Signal Iduna Lebensversicherung AG SI Pur Invest; Siggi Flexible Rente Exzellent Standard Life Versicherung Maxxellence Invest (Tarif S) Exzellent Stuttgarter Lebensversicherung a.G. FlexRente performance+ Exzellent Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Fonds Pur (FR); Fonds Modern (FGR) Exzellent WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit Premium FondsRente 2.0 (FV25 NT); Premium FondsRente protect (FVG25 NT) Exzellent Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft Vorsorgeinvest Spezial (FV16) Exzellent Quelle: IVFP, Fondspolicen-Investmentrating 2026

In der Kategorie Direktversicherer (Aktiv) erreicht keiner der untersuchten Tarife die Note Exzellent. Die beste Bewertung erzielt hier die Europa Lebensversicherung AG mit der Note Sehr gut.

Direktversicherer Tarif Gesamtnote Europa Lebensversicherung AG Europa Fondsgebundene Rentenversicherung (E-RI); Europa Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie (E-RIG) Sehr gut Quelle: IVFP, Fondspolicen-Investmentrating 2026. In dieser Kategorie wurde keine Bestnote Exzellent vergeben.

In der Kategorie Selektiv erreichen drei Anbieter die Bestnote Exzellent.

Selektiv Tarif Gesamtnote Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG PrivatRente VisionInvest (FARA E) Exzellent BL die Bayerische Lebensversicherung AG Blue Invest (FRBI) Exzellent Ergo Life S.A. Ergo Zukunfts-Rente Chance Exzellent Quelle: IVFP, Fondspolicen-Investmentrating 2026

Die vollständigen Bewertungen aller analysierten Anbieter, einschließlich der Kategorien Basisrente und betriebliche Altersversorgung, sind in der Vergleichssoftware fairgleichen.net einsehbar.

Im Unterschied zu einem einfachen Ranking, das lediglich eine Rangfolge abbildet, liefert das Rating nach Angaben des IVFP eine fundierte Analyse der Investmentqualität der Fondspolicen und soll Anbietern zugleich helfen, ihre Marktposition einzuschätzen und Optimierungspotenziale zu identifizieren.