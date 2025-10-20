Newsletter
Besuchen Sie uns auf der DKM 2025 in Dortmund!

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min

Die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche ist zurück – und Mediolanum ist dabei! Besuchen Sie uns in Halle 4, Stand E03, und entdecken Sie den Mediolanum Life Plan. Und: Mit etwas Glück gewinnen Sie ein hochwertiges E-Bike!

Geben Sie einfach Ihre Visitenkarte an unserem Stand ab und sichern Sie sich die Chance auf den Gewinn. Noch bequemer: Registrieren Sie sich vorab über dieses Formular – und erhalten Sie zusätzlich ein exklusives Geschenk bei Ihrem Besuch.

KLICKEN SIE HIER!

Die DKM ist Deutschlands führende Fachmesse für Finanz- und Versicherungsfachleute. Nutzen Sie diese großartige Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen, Neues zu lernen und aktuelle Trends in der Branche zu entdecken. Falls Sie es noch nicht getan haben, können Sie hier Ihr kostenloses Ticket einlösen. Werden Sie Teil dieser inspirierenden und informativen Veranstaltung am 28. und 29. Oktober in Dortmund – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

