Bitcoin stärker als Gold und Aktien nach Iran-Eskalation

Zehn Tage nach den US-israelischen Angriffen auf Iran zeigt sich ein ungewöhnliches Bild an den Finanzmärkten. Während viele klassische Anlageklassen unter geopolitischer Unsicherheit leiden, hat sich ausgerechnet Bitcoin als stärkster Performer erwiesen.

Die Entwicklung fällt deshalb auf, weil geopolitische Schocks traditionell Kapital in Gold oder Staatsanleihen lenken. Aktuell zeigt sich jedoch ein anderes Bild, wie eine neue Infografik von boersen-parkett.de zeigt.

Ein möglicher Grund liegt in der Ausgangslage des Marktes. Bitcoin hatte bereits vor der militärischen Eskalation eine längere Korrekturphase hinter sich. Zwischenzeitlich notiert der Kurs rund 50 Prozent unter seinem vorherigen Hoch.

Kapitalzuflüsse in Bitcoin-ETFs

Der geopolitische Schock trifft damit auf einen Markt, der zuvor bereits deutlich nachgegeben hatte. Während viele klassische Anlageklassen erst infolge der Angriffe unter Druck geraten, befindet sich Bitcoin bereits zuvor in einer ausgeprägten Abwärtsbewegung.

Hinzu kommen messbare Kapitalströme. Seit dem ersten Handelstag nach Beginn der Eskalation verzeichnen US-Spot-Bitcoin-ETFs netto Zuflüsse von insgesamt 735,6 Millionen Dollar.

Im Hintergrund steht zudem eine makroökonomische Argumentation, die in Teilen der Bitcoin-Community seit Jahren diskutiert wird. Die These lautet vereinfacht: Kriege werden über Staatsverschuldung finanziert. Steigende Militärausgaben führen zu höheren Haushaltsdefiziten, mehr Anleiheemissionen und langfristig zu Druck auf Fiatwährungen. Ein knappes Asset mit begrenztem Angebot könnte in einem solchen Umfeld profitieren.

Marktreaktionen auf politische Signale

Prominente Vertreter dieser Sichtweise greifen diese Argumentation zuletzt verstärkt auf. Dazu zählen etwa der Makrostratege Mark Connors oder der ehemalige BitMEX-Chef Arthur Hayes. Die Marktentwicklung seit Beginn der Iran-Eskalation liefert zumindest kurzfristig Argumente für diese Perspektive.

Klassische Krisenassets zeigen dagegen ein anderes Muster. Gold und Silber steigen unmittelbar nach den ersten Angriffen zunächst an, geben ihre Gewinne jedoch schnell wieder ab. Beide Metalle liegen im betrachteten Zeitraum inzwischen wieder im Minus.

Auffällig ist auch die Reaktion auf politische Signale. Nachdem Donald Trump am Abend des 9. März erklärt, der Konflikt könne sich möglicherweise „sehr bald“ lösen, zieht der Bitcoin-Kurs erneut an. Im 24-Stunden-Vergleich legt BTC um rund 4,4 Prozent zu.

Auch Prognosemärkte spiegeln diese Erwartungen wider. Auf der Plattform Polymarket bewerten Nutzer die Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands zwischen den USA und Iran noch im März aktuell mit rund 34 Prozent. Das Wettvolumen liegt bei etwa 4,8 Millionen Dollar.

Trotz der auffälligen Entwicklung bleibt Vorsicht angebracht. Zehn Tage Marktbewegung reichen nicht aus, um eine strukturelle Neubewertung einer gesamten Anlageklasse zu belegen. Bitcoin weist weiterhin eine deutliche Korrelation zu Risikoanlagen wie dem S&P 500 auf und wird von vielen institutionellen Investoren nach wie vor als spekulatives Asset eingeordnet. Gleichzeitig zeigen die vergangenen Tage, dass makroökonomische Entwicklungen zunehmend Einfluss auf die Bewertung der Kryptowährung nehmen.