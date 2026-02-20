Bitkom: Startups priorisieren KI und Cybersicherheit

Künstliche Intelligenz ist für die große Mehrheit der Tech-Startups in Deutschland der wichtigste Technologietrend im Jahr 2026. 86 Prozent der Gründerinnen und Gründer nennen KI als zentrales Thema. Damit liegt sie deutlich vor allen anderen abgefragten Entwicklungen.

Gleichzeitig rücken Fragen der digitalen Souveränität stärker in den Fokus. 52 Prozent der Startups sehen Cybersicherheit und Privacy Tech, also Technologien für den Datenschutz, als prägend an. 51 Prozent nennen souveräne Cloud- und Edge-Lösungen, die eine unabhängige und dezentrale Verarbeitung sowie Speicherung von Daten ermöglichen.

Jedes zweite Startup misst zudem Technologien zur Wahrung der Datenhoheit eine hohe Bedeutung bei. 50 Prozent führen Data Sovereignty als wichtigen Trend an. Grundlage der Zahlen ist eine Befragung von 133 Gründerinnen und Gründern im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Digitale Souveränität rückt neben KI in den Mittelpunkt

„Es ist ein deutliches Signal, dass Startups das Thema digitale Souveränität neben KI in den Mittelpunkt stellen. Startups sind besonders dicht dran an technologischen Entwicklungen, ihre Einschätzung hat auch Bedeutung für die Gesamtwirtschaft“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. „Sowohl bei KI als auch rund um digitale Souveränität entwickeln deutsche Startups innovative Lösungen. Sie müssen wir vor allem in Wirtschaft und Verwaltung stärker nutzen.“

Neben KI und Sicherheitsfragen gewinnen auch autonome Systeme an Relevanz. 44 Prozent der Befragten nennen etwa selbstfahrende Fahrzeuge oder Drohnen als wichtiges Trendthema. Dahinter folgen Biotechnologie, Gesundheitstechnologien und Bio-KI mit 31 Prozent.

Robotik erreicht 30 Prozent, Quantentechnologien 29 Prozent. 24 Prozent sehen humanoide Roboter als wichtigen Trend, 23 Prozent Raumfahrttechnologien. Halbleiter- und Hardware-Innovationen wie neuromorphe Chips nennen 21 Prozent der Startups.

Umwelttechnologien und Metaverse verlieren an Bedeutung

Deutlich seltener werden Umwelttechnologien mit 14 Prozent, Blockchain mit 13 Prozent sowie Virtual und Augmented Reality mit sieben Prozent genannt. Schlusslicht bildet das Metaverse mit fünf Prozent.

Die Umfrage wurde von Bitkom Research online durchgeführt und fand in den Kalenderwochen drei bis sechs 2026 statt. Sie ist nicht repräsentativ, soll jedoch ein aktuelles Stimmungsbild unter Tech-Startups in Deutschland abbilden.