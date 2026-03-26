Boris Sonntag rückt bei VHV in den Vorstand für Kapitalanlagen auf

In der Führung der Kapitalanlage der VHV Gruppe kommt es zum 30. April zu einem Wechsel. Ulrich Schneider, seit vielen Jahren für das Ressort verantwortlich, scheidet aus dem Vorstand aus und geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Boris Sonntag, der bereits mehrere Mandate innerhalb der Gruppe innehat.

Sonntag soll zum Vorstand Kapitalanlagen der VHV Holding SE und der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung berufen werden. Zudem übernimmt er die Rolle des Vorstandssprechers der Wave Management AG. Der Wechsel ist nach Angaben des Unternehmens Teil eines langfristig vorbereiteten Generationenwechsels.

Schneider gehört seit 2006 dem Vorstand der Wave Management AG an. 2009 rückte er in den Vorstand der VHV Holding SE und der VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung auf und übernahm zugleich den Vorsitz der Wave Management AG. Nach seinem Ausscheiden bleibt er der Gruppe unter anderem als Vorstandsvorsitzender der VHV Stiftung verbunden.

Sonntag gehört seit 2011 dem Vorstand der Wave Management AG an und verantwortet dort das Portfoliomanagement. Bereits 2021 hatte er das Vorstandsmandat für Kapitalanlagen bei der Hannoversche Lebensversicherung von Schneider übernommen. Mit dem nun angekündigten Schritt bündelt die VHV Gruppe weitere Verantwortung bei ihm.