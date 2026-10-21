Britische Inflation steigt überraschend: Was das für deutsche Anleger bedeutet

Die britische Inflation ist im September 2026 überraschend auf 3,5 Prozent gestiegen - der höchste Stand seit Oktober 2025, wie das Statistikamt ONS mitteilt. Auch in Deutschland zieht die Teuerung wieder an. Cash. ordnet die Zahlen ein und zeigt, was Gold und inflationsindexierte Anleihen beim Inflationsschutz leisten.

Die britische Inflation hat im September 2026 einen Sprung nach oben gemacht. Die Verbraucherpreise in Großbritannien lagen um 3,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Office for National Statistics (ONS) mitteilt. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2025. Die von Reuters befragten Analysten hatten im Schnitt lediglich 3,4 Prozent erwartet. Im August lag die Rate noch bei 3,1 Prozent, im Juli bei 2,9 Prozent.

Auch die breiter gefasste CPIH-Rate, die Wohneigentumskosten berücksichtigt, zog von 3,3 auf 3,6 Prozent an. Die Kerninflation ohne Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak stieg ebenfalls, und zwar von 2,6 auf 2,8 Prozent.

Kraftstoffpreise treiben die britische Inflation

Hauptverantwortlich für den Anstieg sind die Kraftstoffpreise. Benzin und Diesel kosteten im September 29,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das ist der stärkste Jahresanstieg seit August 2022. Nach Angaben des ONS zahlten Autofahrer für Benzin im Schnitt 169,5 Pence pro Liter, für Diesel 192,5 Pence.

Inflation in Deutschland zieht ebenfalls an

Hierzulande kletterte die Teuerungsrate im selben Monat auf 3,3 Prozent im Jahresvergleich. Das ist der höchste Stand seit Beginn des Jahres. Die Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt (Destatis). Im August waren es 2,9 Prozent, im Juli 2,8 Prozent. Ohne Energie und Nahrungsmittel fiel die Kernrate mit 2,4 Prozent geringer aus.

Auch hier liegt die Ursache vor allem bei den Energiepreisen, die insgesamt um 14,9 Prozent zulegten. Kraftstoffe kosteten 37,1 Prozent mehr als im Vorjahr, leichtes Heizöl sogar 74,9 Prozent. Strom verbilligte sich dank staatlicher Entlastungen hingegen um 5,5 Prozent. Destatis-Präsidentin Ruth Brand nennt dafür den Nahost- und Iran-Konflikt und dessen Folgen für den Rohölmarkt.

Bereits im Juni 2026 hatte die Bundesbank auf einen länger anhaltenden Preisdruck hingewiesen. Ihre Projektion sieht für 2026 eine harmonisierte Teuerung von 2,9 Prozent vor, für 2027 von 2,7 Prozent. Erst 2028 dürfte die Rate demnach wieder in Richtung zwei Prozent sinken. Die Notenbank führt dies auf den durch den Nahost-Konflikt ausgelösten Energiepreisschock zurück, der gleichzeitig die wirtschaftliche Erholung dämpft.

Im September 2026 erhöhte die Europäische Zentralbank ihren Einlagensatz auf 2,50 Prozent, ein Plus von 0,25 Prozentpunkten. Die kommende Zinsentscheidung ist Berichten zufolge für den 29. Oktober 2026 vorgesehen. Eine Bestätigung durch die Notenbank selbst lag bei Redaktionsschluss nicht vor.

Bank of England steuert auf richtungsweisenden Zinsentscheid zu

Wie die EZB peilt auch die Bank of England eine Teuerung von zwei Prozent an. Die britische Inflation liegt mit 3,5 Prozent deutlich darüber. Der Leitzins, also die Bank Rate, betrug am 17. September 2026 3,75 Prozent. Reuters befragte vom 12. bis 14. Oktober 2026 insgesamt 63 Ökonomen. Davon erwarten 54 für die Sitzung am 5. November 2026 eine Anhebung auf 4,00 Prozent. Die Märkte preisten diesen Schritt am 20. Oktober 2026 mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent ein. Beschlossen ist er damit nicht.

BoE-Gouverneur Andrew Bailey äußert sich zurückhaltend. Bei einer Veranstaltung des Institute of International Finance in Bangkok bezeichnete er die Zweitrundeneffekte am 16. Oktober 2026 als „quite subdued“, auf Deutsch recht gedämpft. Damit ist gemeint, dass sich höhere Energiepreise auf Löhne und ein breiteres Preisgefüge übertragen. Für eine endgültige Einschätzung sei es aber noch zu früh. Die Augustrate von 3,1 Prozent nennt er „enormously frustrating“ und schiebt die Verantwortung dafür klar den Konflikten im Nahen Osten zu.

Am Anleihemarkt sind die Renditen zuletzt gestiegen. Im Oktober 2026 lag die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen, der sogenannten Gilts, bei rund 5,4 Prozent - nahe an mehrjährigen Höchstständen. Neben höheren Ölpreisen treiben auch steigende US-Anleiherenditen diese Entwicklung.

Was die britische Inflation für deutsche Anleger bedeutet

Der Treiber ist in beiden Ländern derselbe: Energie. Sowohl Destatis-Präsidentin Brand als auch BoE-Gouverneur Bailey verweisen auf den Nahost-Konflikt und dessen Folgen für die Rohölpreise. Die Bundesbank rechnet deshalb erst 2028 mit einer Teuerung in der Nähe des Zielwerts. Für Anleger stellt sich damit die Frage nach dem Inflationsschutz.

Welche Anlageklassen Schutz vor Inflation bieten

Der Anstieg der britischen Inflation lenkt den Blick auf die klassischen Kandidaten für den Inflationsschutz. Dazu zählen Gold und inflationsindexierte Anleihen. Ein Blick auf die Daten zeigt allerdings, dass die Schutzwirkung unterschiedlich ausfällt.

Anlageklasse Schutzwirkung gegen Inflation Aktuelle Entwicklung Gold Kurzfristig schwach: Seit 1971 erklären Schwankungen der US-Inflation nur rund 16 Prozent der Goldpreisbewegungen; stärkere Korrelation mit der Geldmenge M2 Rekordhoch im Januar 2026 bei rund 5.608 US-Dollar (4.618 Euro) je Feinunze, Korrektur auf rund 4.100 US-Dollar (3.670 bis 3.720 Euro) bis Oktober 2026; Zentralbanken kauften im zweiten Quartal 2026 netto 289 Tonnen Inflationsindexierte Bundeswertpapiere (Linker) Direkt an den Euroraum-Inflationsindex gekoppelt, planbarer realer Werterhalt Seit 2024 keine Neuemissionen mehr, nur Bestandspapiere verfügbar Quelle: World Gold Council, Deutsche Finanzagentur

Der Goldpreis kletterte im Januar 2026 auf ein Rekordhoch von rund 5.608 US-Dollar je Feinunze, umgerechnet 4.618 Euro. Bis Mitte und Ende Oktober 2026 bildete sich der Kurs auf rund 4.100 US-Dollar zurück. Zentralbanken stützen die Nachfrage maßgeblich: Laut World Gold Council erwarben die Zentralbanken im zweiten Quartal 2026 netto 289 Tonnen Gold. Das ist das Fünffache der Menge aus dem ersten Quartal und ein Rekord für ein zweites Jahresquartal. Zu den größten Käufern zählten Polen und China. Allein Polen baute seinen Bestand im ersten Halbjahr 2026 um 82 Tonnen aus und peilt nach eigenen Angaben 700 Tonnen an.

Einer Studie des World Gold Council zufolge eignet sich Gold kurzfristig allerdings nur begrenzt als Inflationsschutz. Die US-Verbraucherpreisinflation erklärt seit 1971 lediglich etwa 16 Prozent der Schwankungen beim Goldpreis. Enger verknüpft ist der Goldpreis demnach mit der Geldmenge M2.

Direkter an die Preisentwicklung gebunden sind die sogenannten Linker, also inflationsindexierte Bundeswertpapiere. Ihr realer Kupon ist fest, Nominal- und Tilgungszahlungen folgen einem Euroraum-Inflationsindex. Seit 2024 gibt die Deutsche Finanzagentur jedoch keine neuen Linker mehr aus. Verfügbar sind nur noch Bestandspapiere.