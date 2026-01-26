„ChatGPT hat mich im Griff“: Job-Snapshot mit Martin Gräfer (Bayerische)

Heute mit Martin Gräfer, Vorstand Die Bayerische

Was hätten Sie längst entsorgen müssen – und warum steht’s noch da?

Tatsächlich habe ich das hinter mich gebracht. Alles, was ich jetzt habe, ist auch gut so.

Welcher Sound ist für Sie Erfolg?

The sound of silence. Also Ruhe, weil dann läuft alles nach Plan. Oder das Einatmen eines Lächelns.

Welcher Sound bedeutet Ärger?

Autohupen

Was wird aus Projekten, die man „für später“ parkt?

Nix

Papier oder digital – was gewinnt bei Ihnen?

Digital

Welche App hat Sie im Griff?

ChatGPT

Welches völlig nutzlose Talent lieben Sie dennoch an sich?

Dialekte nachahmen

Schon einmal ein Branchen-Selfie erbeten – und warum?

Ja, mit Dr. Gerrit Böhm, weil er ein Pfundskerl ist.

Welcher Song begleitet Sie durchs Berufsleben?

T.N.T. von AC/DC

Welche Frage stellt sich Ihnen täglich – und garantiert immer dann, wenn’s gerade gar nicht passt?

Warum eigentlich?