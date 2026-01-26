Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

„ChatGPT hat mich im Griff“: Job-Snapshot mit Martin Gräfer (Bayerische)

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Martin Gräfer
Foto: Die Bayerische
Martin Gräfer

In „Quick & Clever: Der Job-Snapshot“ zeigen Branchenprofis ihre persönliche Seite – kurz, klar und überraschend ehrlich. Zehn Fragen, maximaler Erkenntnisgewinn: vom Sound des Erfolgs bis zu den kleinen Absurditäten des Arbeitsalltags. Ein Format, das näher kommt als jedes lange Porträt.

Heute mit Martin Gräfer, Vorstand Die Bayerische

Was hätten Sie längst entsorgen müssen – und warum steht’s noch da?

Tatsächlich habe ich das hinter mich gebracht. Alles, was ich jetzt habe, ist auch gut so.

Welcher Sound ist für Sie Erfolg?

The sound of silence. Also Ruhe, weil dann läuft alles nach Plan. Oder das Einatmen eines Lächelns.

Welcher Sound bedeutet Ärger?

Autohupen

Was wird aus Projekten, die man „für später“ parkt?

Nix

Papier oder digital – was gewinnt bei Ihnen?

Digital

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche App hat Sie im Griff?

ChatGPT

Welches völlig nutzlose Talent lieben Sie dennoch an sich?

Dialekte nachahmen

Schon einmal ein Branchen-Selfie erbeten – und warum?

Ja, mit Dr. Gerrit Böhm, weil er ein Pfundskerl ist. 

Welcher Song begleitet Sie durchs Berufsleben?

T.N.T. von AC/DC

Welche Frage stellt sich Ihnen täglich – und garantiert immer dann, wenn’s gerade gar nicht passt?

Warum eigentlich?

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/chatgpt-hat-mich-im-griff-job-snapshot-mit-martin-graefer-bayerische-710472/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.