Daniel Bier Sheil übernimmt Schlüsselposition bei Hep Solar

Der Solarspezialist Hep Solar hat zum 1. August 2025 die Leitung seines M&A- und Transaktionsbereichs neu besetzt. Daniel Bier Sheil übernimmt die Position des Global Head of M&A and Transactions und verantwortet künftig alle Aktivitäten rund um An- und Verkäufe von Projekten sowie Unternehmensübernahmen.

Sheil bringt umfassende Erfahrung in der internationalen Energiewirtschaft mit. Stationen seiner Karriere führten ihn in die USA, nach Großbritannien und Deutschland. Zuletzt war er CFO eines deutschen Softwareanbieters für intelligente Stromnetze, wo er Kapitalbeschaffung, Transaktionen und M&A-Prozesse verantwortete. Davor leitete er als CFO und Head of Investments eine Private-Equity-gestützte Carbon-Investmentplattform in New York.

Strategische Weiterentwicklung und internationale Expansion

Darüber hinaus arbeitete Sheil bei der Investmentbank Lazard im Bereich Power, Energy & Infrastructure. Dort beriet er Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewende und war unter anderem an der Erstellung des Branchenberichts „Levelized Cost of Energy“ beteiligt.

Mit dem Neuzugang will Hep Solar die strategische Weiterentwicklung und internationale Expansion weiter vorantreiben. CEO Christian Hamann betont die Bedeutung der Personalie: „Seine Expertise im Bereich M&A und sein tiefes Verständnis für die Dynamik der Branche der erneuerbaren Energien machen ihn zur idealen Besetzung für diese Schlüsselposition.“