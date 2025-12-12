Deutsche Finance startet Joint Venture in Dänemark

Die Plattform strebt ein Zielvolumen von 500 Millionen Euro an Assets under Management an, teilt die Deutsche Finance mit. Die Plattform hat sich demnach einen Anker-Investor aus dem Bereich Diversified Property Investments (DPI) von Grosvenor gesichert – zugleich die erste Investition von Grosvenor in Dänemark.

Das Joint Venture fokussiert den Markt für Single-Family-Rental-Homes, also Einfamilienhäuser zur Miete. Eine starke demografische Entwicklung, sinkende Bautätigkeit und eine Leerstandsquote von nur rund 2,5 Prozent erhöhen die Nachfrage nach institutionell gemanagtem Wohnraum, so die Deutsche Finance.

„Komvi“ startet den Angaben zufolge mit einer ersten Transaktion über rund 150 Millionen Euro und rund 400 neu gebaute Wohneinheiten in fünf Projekten in Seeland, Jütland und im Raum Kopenhagen, sämtlich nach DGNB Gold und EPC A zertifiziert. DFI und Evervest prüfen zudem eine umfangreiche Pipeline weiterer Akquisitionen und Forward-Funding-Projekte, heißt es in der Mitteilung.

Die Deutsche Finance International setzt damit die Entwicklung institutioneller Living-Plattformen in Dänemark fort – darunter Blaekhus (1.200 Studentenwohnungen, Verkauf 2022) und Mylo Living (Flex-Living, Start 2025). Für Evervest markiere Komvi den Start der ersten dedizierten Wohninvestment-Strategie und baue auf der langjährigen Markterfahrung des Teams auf.