DEVK vollzieht Generationenwechsel und ordnet Vorstand neu

Zum 1. Januar 2026 hat Michael Knaup planmäßig den Vorstandsvorsitz der DEVK Versicherungen von Gottfried Rüßmann übernommen. Damit ist nach einer einjährigen Übergangsphase der Generationenwechsel an der Spitze des Kölner Versicherers abgeschlossen. Gleichzeitig richtet sich die DEVK mit einer neu zugeschnittenen Ressortstruktur strategisch neu aus.

„Mit der neuen Vorstandsaufstellung sind wir gut auf die Zukunft vorbereitet“, sagt Knaup zu Beginn seiner Amtszeit. „Die klare Ressortstruktur schafft eindeutige Verantwortlichkeiten und verkürzt Entscheidungswege. So können wir schneller auf Marktveränderungen reagieren, regulatorische Anforderungen effizient erfüllen und die digitale Transformation weiter konsequent vorantreiben.“

Künftig wird die DEVK über fünf Vorstandsressorts geführt. Neben dem Ressort Steuerung, das Knaup selbst verantwortet, liegen die Zuständigkeiten für Kunde bei Dr. Michael Zons, für Mensch bei Dietmar Scheel, für Finanzen bei Annette Hetzenegger und für Arbeitsplatz bei Manuela Moog.

Rückversicherung als eigenständiger Fokus

Ergänzt wird die Struktur durch ein eigenständiges Ressort Rückversicherung mit internationaler Ausrichtung. Die Verantwortung dafür übernimmt Dr. Fabian Pütz. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden steuert die Rückversicherung rund ein Viertel der Beitragseinnahmen bei und gilt seit Jahren als Wachstumstreiber des Konzerns.

„Die Rückversicherung macht ein Viertel unserer Beitragseinnahmen aus und ist seit Jahren ein Wachstumstreiber für den Konzern. Deshalb ist es konsequent, die Rückversicherung noch stärker in den strategischen Fokus zu rücken“, sagt Knaup.

In der Erstversicherung bündelt das Ressort Kunde sämtliche Prozesse rund um Produktgestaltung, Kundenservice und Regulierung in den Bereichen Komposit und Leben. Dr. Michael Zons verantwortet diese Aufgaben und ist seit Frühjahr 2025 für Sach-HUK Schaden und Betrieb zuständig. Die Lebensversicherung führt er bereits seit 2022.

Mitarbeitende und Arbeitsumfeld

Das Ressort Mensch steht weiterhin unter der Leitung von Dietmar Scheel. Er steuert alle Vertriebseinheiten, das Marketing sowie die Personalthemen. Seine Zuständigkeiten bleiben durch den Vorstandswechsel unverändert und zielen darauf ab, engagierte Mitarbeitende im Innen- und Außendienst zu fördern.

Für die Rahmenbedingungen der täglichen Arbeit ist das Ressort Arbeitsplatz zuständig, das Manuela Moog seit November 2025 verantwortet. In ihren Aufgabenbereich fallen unter anderem Informationsverarbeitung und Telekommunikation, Qualitätsmanagement sowie der Zentrale Service. Damit soll die Basis für effiziente Prozesse und zeitgemäße Arbeitsbedingungen geschaffen werden.

Die finanzielle Stabilität des Konzerns liegt im Ressort Finanzen bei Annette Hetzenegger. Sie verantwortet unter anderem die Kapitalanlage der DEVK, deren Volumen im Geschäftsjahr 2024 rund 23,4 Milliarden Euro betrug. Zusätzlich gehören Immobilienanlagen, Financial Risk Controlling, Informationssicherheit, Datenschutz sowie Rechnungswesen und Steuern zu ihrem Zuständigkeitsbereich.

Steuerung und persönliche Verbindung

Als Vorstandsvorsitzender führt Michael Knaup das Ressort Steuerung. Dazu zählen Strategie, Unternehmenscontrolling, Compliance, Projektportfolio, Betriebsorganisation und Risikomanagement. Ziel ist eine klare Aufgabenverteilung innerhalb eines schlagkräftigen Vorstandsteams.

Knaup ist seit mehr als drei Jahrzehnten mit der DEVK verbunden. Seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolvierte er Mitte der 1990er Jahre im Unternehmen, anschließend studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Köln, leitete im Anschluss unter anderem die Unternehmenskommunikation der DEVK. Seit 2015 gehört er dem Vorstand an. „Meine über 30-jährige Erfahrung bei der DEVK sowie meine Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen haben mir ein starkes Fundament und ein gutes Netzwerk geschaffen“, sagt Knaup.

Die DEVK blickt in diesem Jahr zudem auf eine 140-jährige Geschichte zurück. Gegründet von Eisenbahnern für Eisenbahner, ist der Versicherer bis heute genossenschaftlich geprägt.