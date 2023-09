Dr. Felix Scheidl verstärkt Versicherungsexpertise bei Deloitte

Dort ist er zuständig für die Beratung im Kontext Unternehmenssteuerung aus Risikomanagement- und aktuerieller Perspektive. Zuvor war Felix Scheidl als Berater in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Aktuariat für andere Beratungs- und Prüfungsgesellschaften tätig, zuletzt für EY.

Felix Scheidl bringt Erfahrungen an den Schnittstellen zwischen Aktuariat und Risikomanagement sowie Finanzfunktion und Geschäftsentwicklung mit. Er betreute unterschiedliche Kunden: von globalen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften über Versicherungs-Startups bis hin zu Gesellschaften der betrieblichen Altersvorsorge und Vorsorgeeinrichtungen. Darüber hinaus beriet er nicht-Versicherungsgesellschaften bei der Gründung von Risikoträgern im Versicherungsbereich.

„Versicherungsunternehmen stehen heute vermehrt vor komplexen Herausforderungen, wenn es darum geht, Fragestellungen gleichzeitig aus den Perspektiven Versicherungsmathematik, Risikomanagement und Finanzen zu beantworten. Felix Scheidl vereint die in diesen Bereichen notwendige Erfahrung und Expertise und wird insbesondere an diesen Schnittstellen die Insurance Group Deloitte verstärken. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben“, sagt Nils Dennstedt, Managing Partner und Sectorlead Insurance bei Deloitte Deutschland.