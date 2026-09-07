Eintritt in den Lloyd’s-Markt: HDI Global gründet Syndikat

HDI Global UK & Ireland hat von Lloyd's eine grundsätzliche Genehmigung zur Gründung eines eigenen Syndikats erhalten. Der Schritt ist Teil der Wachstumsstrategie Xcelerate29 und soll Kunden und Maklern den Zugang zu spezialisierter Underwriting-Kapazität erweitern. Bis zur Zeichnungserlaubnis sind allerdings noch weitere Hürden zu nehmen.

HDI Global UK & Ireland hat von Lloyd’s eine grundsätzliche Genehmigung zur Gründung eines neuen Syndikats erhalten. Das Vorhaben ist zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie Xcelerate29, die auf globales Wachstum, die Erweiterung von Vertriebswegen und einen verbesserten Zugang von Kunden und Maklern zur spezialisierten Underwriting-Expertise des Unternehmens ausgerichtet ist.

Mit der Genehmigung kann HDI Global die weiteren regulatorischen und operativen Schritte angehen, die vor der eigentlichen Zeichnungserlaubnis erforderlich sind. Diese wird in den kommenden Monaten erwartet.

Das neue Syndikat soll die bestehenden Versicherungsplattformen und die globale Präsenz von HDI Global ergänzen. Durch den Zugang zu weltweiten Lizenzen, der Infrastruktur und den Marktkapazitäten von Lloyd’s erhalten Kunden und Makler zusätzliche Wahlmöglichkeiten. Der Schritt stärkt zugleich die Position des Unternehmens in einem strategisch wichtigen Markt und unterstreicht sein langfristiges Engagement im Londoner Versicherungsmarkt.

Syndikat-Nummer 2029 als strategisches Signal

Das Syndikat wird in Partnerschaft mit PoloWorks gegründet und betrieben, das seine Infrastruktur sowie seine Lloyd’s-Marktexpertise einbringt. Dem neuen Syndikat wurde dabei die Nummer 2029 zugewiesen – eine Zahl, die bewusst auf die Wachstumsstrategie Xcelerate29 verweist.

David Hullin, im Vorstand von HDI Global SE verantwortlich für internationale Regionen sowie internationale Programme, sagt: „Die grundsätzliche Genehmigung von Lloyd’s ist ein wichtiger strategischer Schritt für HDI Global. Der Ausbau unserer Präsenz im Lloyd’s-Markt steht im Einklang mit unserer Xcelerate29-Strategie. Passenderweise wurde dem Syndikat die Nummer 2029 zugewiesen, die die Ambitionen widerspiegelt, die unserer Wachstumsreise zugrunde liegen. Lloyd’s eröffnet Zugang zu globalen Chancen, spezialisierter Expertise und internationalen Vertriebsmöglichkeiten, die uns dabei helfen werden, den Mehrwert für Kunden und Makler weiter auszubauen.“

Simon Hunt, Chief Executive Officer von HDI Global UK & Ireland, bezeichnet die Genehmigung als Beleg für die Stärke der Unternehmensstrategie und der Underwriting-Expertise. „Mit der Gründung eines Syndikats können wir Kunden und Maklern mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, unsere Marktpräsenz erweitern und zusätzliche Chancen für nachhaltiges Wachstum schaffen“, sagt er. Bis zum Beginn der Zeichnung seien noch weitere Schritte erforderlich, so Hunt weiter.

PoloWorks als operativer Partner

Paul Andrews, Chief Executive Officer von PoloWorks und Polo Managing Agency, ergänzt: „Die grundsätzliche Genehmigung von Lloyd’s ist ein wichtiger Meilenstein für HDI Global und ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Einführung des neuen Syndikats. Über die Polo Managing Agency haben wir eng mit dem HDI-Team zusammengearbeitet, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Lloyd’s-Plattform zu schaffen. HDI Global bringt starke Underwriting-Expertise und klare Ambitionen für diesen Markt mit.“