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Energieversorgung: Krieg im Iran legt Europas Verwundbarkeit offen

Veröffentlichung: - Lesezeit 4 min
Foto: ChatGPT
Der Iran-Krieg erhöht den Druck auf Europas Energieversorgung, Ölpreise und Lieferketten.

Der Krieg zwischen den USA, Israel und Iran trifft nicht nur den Nahen Osten, sondern auch Europas Energieversorgung. Vor allem die Straße von Hormus rückt als neuralgischer Punkt wieder ins Zentrum. Wie groß das Risiko für Märkte und Versorgung ist, zeigt sich erst jetzt.

Der Krieg zwischen den USA, Israel und Iran entwickelt sich zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für die globale Energieversorgung – mit erheblichen Implikationen für Europa. Was als fragile Phase diplomatischer Verhandlungen begann, hat sich innerhalb weniger Wochen zu einem geopolitischen Schock entwickelt, der die Energiemärkte erschüttert und die Verwundbarkeit der europäischen Versorgung erneut offenlegt.

Vom Atomkonflikt zum Energieschock

Der Konflikt eskalierte nach gemeinsamen US-israelischen Angriffen auf iranische Militär- und Nuklearinfrastruktur sowie die Tötung des Obersten Führers Irans. Die darauffolgenden Raketen- und Drohnenangriffe sowie die faktische Störung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus – einer der wichtigsten Engpässe des globalen Energiehandels – haben unmittelbare Auswirkungen auf die Versorgungslage.

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Rund ein Fünftel des weltweiten Ölangebots passiert diese Meerenge. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte: Der Ölpreis (Brent) stieg innerhalb weniger Wochen von rund 72 auf zeitweise fast 120 US-Dollar. Parallel dazu wurde die Energieinfrastruktur weiter belastet – unter anderem durch erhebliche Schäden an der LNG-Anlage Ras Laffan in Katar. QatarEnergy rief daraufhin für Teile seiner langfristigen Lieferverträge höhere Gewalt aus, was auch Kunden in Europa betrifft, darunter Italien und Belgien.

Ultimatum aus Washington sorgt für neue Volatilität

Mit der Ausweitung des Konflikts stellte Washington Teheran ein 48-Stunden-Ultimatum zur Wiederöffnung der Straße von Hormus. Andernfalls drohten direkte Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur. Teheran reagierte mit der Ankündigung von Gegenschlägen gegen Energieanlagen in Israel und den Golfstaaten – ein Szenario, das das Risiko eines massiven Angebotsschocks erheblich erhöht.

Zwar verlängerte US-Präsident Donald Trump die Frist um fünf Tage und präsentierte einen 15-Punkte-Waffenstillstandsplan, doch die Signale blieben widersprüchlich. Während Märkte kurzfristig erleichtert reagierten und der Ölpreis deutlich fiel, wiesen iranische Vertreter Verhandlungen öffentlich zurück und betonten, dass allein Teheran über ein Ende des Krieges entscheide. Mit dem erneuten Ablauf der Frist rückt das Risiko einer weiteren Eskalation wieder in den Vordergrund – auch wenn der US-Präsident das Ultimatum erneut bis zum 6. April verlängerte. Dennoch wächst damit die Gefahr eines neuen Energiepreisschocks für Europa.

Regimewechsel in Iran zunehmend unwahrscheinlich

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

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