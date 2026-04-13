EXTRA PKV für Mediziner – Eine lebenslange Entscheidung

Die private Krankenversicherung für Mediziner ist kein Nischenmarkt, sondern ein eigenes Beratungsuniversum. Das wurde in der Cash.-Expertenrunde „PKV für Mediziner“ deutlich. Wer in diesem Segment erfolgreich sein will, braucht weit mehr als solide Tarifkenntnisse. Es geht um Karriereverläufe, Versorgungswerke, Einkommenssprünge, Elternzeiten – und vor allem um die Fähigkeit, komplexe Systeme verständlich zu erklären.

„Wir begleiten Mediziner über Jahrzehnte“, sagt Andreas Krüger, Regionalleiter Maklervertrieb bei den Inter Versicherungen. Vom Studium über Assistenz- und Facharztzeit bis hin zur möglichen Niederlassung verändern sich Einkommen, Verantwortung und private Rahmenbedingungen teils erheblich. Wer diese Dynamik strukturiert begleitet, baut stabile und langfristige Kundenbeziehungen auf – so der Tenor der Runde.

Wer an Mediziner denkt, denkt sofort an einen finanzstarken Kundenkreis. Dabei geht es weit mehr: Medizinerberatung bedeutet Verantwortung. „Hochwertige Absicherung ist hier kein Komfort, sondern betriebswirtschaftliche Notwendigkeit“, betont Andreas Wurtinger von der Axa. Gerade bei niedergelassenen Ärzten hängt die wirtschaftliche Existenz der Praxis an der eigenen Arbeitsfähigkeit. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Beratung.

„Ärzte erwarten Beratung auf Augenhöhe“, unterstreicht Hartmut Paland von der Deutschen Ärzte Finanz. Wer hier in die Beratung einsteigt, braucht tiefe Kenntnisse über Einkommensstrukturen, Abrechnungssysteme und typische Berufsverläufe – als Grundvoraussetzung. Wer hier nur Produkte erkläre, greife zu kurz, so Paland.

Ein zentrales Element jeder Beratung ist das ärztliche Versorgungswerk. „Es muss zwingend Bestandteil jeder Analyse sein“, so Paland. Anders als gesetzlich Versicherte tragen Ärzte im Ruhestand ihre Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge vollständig selbst. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Altersliquidität. Wurtinger rät daher zur differenzierten Betrachtung: „Erstens: Was leistet das Versorgungswerk? Und zweitens: Was leistet es nicht?“ Gerade Reha- und Kurleistungen seien häufig nicht automatisch abgedeckt – hier entstünden relevante Versorgungslücken.

Hinzu kommt die Vielschichtigkeit des Berufswegs. Studium, Assistenzzeit, Facharzttitel, Niederlassung oder Kliniklaufbahn – jede Phase bringt neue Anforderungen mit sich. „Ein Arzttarif muss diese Entwicklung abbilden können“, sagt Paland. Optionsrechte seien deshalb essenziell, da sie Anpassungen ohne erneute Gesundheitsprüfung ermöglichen. Jörg Dorka verweist auf die Praxis: „Rund 20 Prozent sind nach dem Studium nicht mehr ohne Weiteres versicherbar, weitere 20 Prozent nur mit Risikozuschlägen.“ Früh gesicherte Optionen könnten spätere Einschränkungen verhindern.

Unverzichtbar ist aus Sicht der Runde zudem das Krankentagegeld. „Aus Beratersicht ein absolutes Muss“, sagt Dorka. Selbstständige Ärzte träfen Einkommensausfälle unmittelbar. „Versicherung sichert nicht nur Cashflow, sondern strategische Freiheit“, ergänzt Wurtinger.

Mit Blick auf das Alter rückt die Beitragsstrategie in den Fokus. „Wir sprechen hier über erhebliche Beträge“, mahnt Krüger. Beitragsentlastungstarife könnten helfen, die Belastung im Ruhestand zu reduzieren – insbesondere bei angestellten Ärzten mit Arbeitgeberzuschuss. Dorka plädiert für einen frühen Einstieg: „Bei jungen Assistenzärzten reichen oft 50 oder 60 Euro im Monat, um später einen erheblichen Teil des Beitrags zu dämpfen.“ Der langfristige Effekt werde häufig unterschätzt.

Ein sensibles Thema bleibt die Beitragsanpassung. „Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines PKV-Lebens Anpassungen zu erleben, liegt nahe bei 100 Prozent“, so Wurtinger. Medizinischer Fortschritt und steigende Leistungsausgaben seien systembedingt. Krüger ergänzt: „Versicherer wollen keine Beitragsanpassungen.“ Sie erfolgen, wenn gesetzliche Schwellenwerte überschritten werden.

Der Markt für Heilberufe ist entsprechend umkämpft. „Wer nur PKV kann, sollte sich nicht Ärzteberater nennen“, mahnt denn auch Krüger. Neben Tarifwissen brauche es Verständnis für Versorgungswerk, Praxisgründung und wirtschaftliche Zusammenhänge. Dorka bringt es auf den Punkt: „PKV ist faktisch lebenslänglich.“ Ein späterer Wechsel werde mit zunehmendem Alter schwieriger. „Sie muss die Bedürfnisse dieser Zielgruppe präzise treffen – heute und über Jahrzehnte hinweg.“ Eine PKV für Mediziner ist damit kein kurzfristiger Preisvergleich, sondern ein langfristig angelegtes Versorgungskonzept“, bilanziert Paland.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA PKV für Mediziner. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.