Fondsbörse und Gubbi kooperieren bei digitalen Assets

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG und die Gubbi AG bauen ihre Zusammenarbeit aus. Die Kooperation soll Finanzberatern den Zugang zu digitalen Assets und insbesondere Kryptowertpapieren erleichtern. Zugleich soll für bislang wenig liquide Produkte ein Zweitmarkthandel ermöglicht werden.

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG und die Gubbi AG haben eine Kooperation für den Vertrieb und Handel digitaler Assets vereinbart. Im Mittelpunkt steht der GDX Primary Market, eine Marke der Gubbi AG, über die insbesondere Kryptowertpapiere für den professionellen Finanzmarkt angeboten werden.

Neben der Vertriebskooperation wollen die Unternehmen die Handelbarkeit digitaler Assets im Zweitmarkt verbessern. Auch bislang weitgehend illiquide Produkte sollen über die Infrastruktur der Fondsbörse einfacher handelbar werden, wie die Unternehmen mitteilen.

Die Fondsbörse ist im Zweitmarkt für alternative Investments tätig und gehört zur BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover. Durch die Kooperation erhalten die mehr als 700 Vertriebspartner der Fondsbörse Zugang zum GDX Primary Market.

GDX Primary Market soll in Vertriebsstrukturen eingebunden werden

Gubbi verfügt nach eigenen Angaben bereits über Anbindungen an einen der größten Maklerpools Deutschlands sowie an verschiedene IT- und Finanzdienstleister. Mit der Fondsbörse kommt nun ein weiterer Vertriebskanal hinzu.

„Die Kooperation mit der Fondsbörse ist für uns nicht nur ein wichtiger Schritt, um die Reichweite des GDX Primary Market deutlich zu erhöhen. Wir erzielen dadurch auch eine deutlich verbesserte Handelbarkeit unserer Digitalen Assets via Zweitmarkt. Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass Finanzberater und Anleger einen qualitätsgesicherten und professionellen Zugang zu diesen Produkten erhalten“, sagt Tobias Eckl, CEO der Gubbi AG.

Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG, sieht digitale Assets zunehmend als Bestandteil des professionellen Kapitalmarkts. Im Fokus der Zusammenarbeit stünden insbesondere Kryptowertpapiere, die über den GDX Primary Market in bestehende Vertriebsstrukturen von Maklerpools, Banken, Sparkassen sowie Finanz- und Versicherungsvertrieben integriert werden sollen.

Fondsbörse bringt Zweitmarkt-Infrastruktur ein

Die Fondsbörse betreut unter der Dachmarke Zweitmarkt.de seit 2004 den Handel mit geschlossenen Fonds. Nach eigenen Angaben hat sie seitdem mehr als vier Milliarden Euro Nominalkapital vermittelt. Anleger können dort Anteile von rund 4.500 geschlossenen Fonds aus Bereichen wie Immobilien, Schifffahrt, Lebensversicherungen und Private Equity handeln.

Gubbi ist mit Standorten in München, Hamburg und Wien tätig. Das Unternehmen entwickelt mit dem GDX Primary Market Prozesse für die Erstplatzierung von Wertpapieren und richtet sich dabei an B2B-Finanzpartner wie Maklerpools, Banken, Börsen sowie Finanz- und Versicherungsvertriebe.

Der GDX Primary Market verbindet nach Angaben des Unternehmens klassische Kapitalmarktstrukturen mit digitalen Prozessen im Primärmarkt. Mit der Kooperation soll diese Infrastruktur nun um den Zugang zum Zweitmarkt der Fondsbörse ergänzt werden.