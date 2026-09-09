Franklin Templeton steigt bei Stoneshield Capital ein

Franklin Templeton verstärkt sein Geschäft mit alternativen Anlagen in Europa. Über Clarion Partners übernimmt der Vermögensverwalter die Mehrheit am Real-Assets-Manager Stoneshield Capital. Damit wächst vor allem das europäische Immobiliengeschäft deutlich.

Franklin Templeton hat über seine Investmentgesellschaft Clarion Partners eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Stoneshield Capital geschlossen. Der Vollzug der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.

Stoneshield ist eine europäische Investmentgesellschaft für Real Assets und Private Equity mit einem verwalteten Vermögen von acht Milliarden Euro. Juan Pepa und Felipe Morenés gründeten das Unternehmen 2018.

Der Investmentfokus liegt auf Bereichen, in denen Stoneshield strukturelle Angebotsengpässe sieht. Dazu zählen Wohnimmobilien und Studentenunterkünfte, digitale Infrastruktur, Wissenschaft und Innovation, das Gastgewerbe sowie kritische Infrastruktur.

Clarion baut verwaltetes Vermögen in Europa deutlich aus

Mit der Übernahme erweitert Franklin Templeton sein internationales Real-Assets-Geschäft und stärkt zugleich seine Aktivitäten im Bereich Private Markets. Das Unternehmen verwaltet nach eigenen Angaben inzwischen alternative Anlagen im Volumen von mehr als 300 Milliarden US-Dollar.

Stoneshield soll künftig als Clarions Plattform für opportunistische Investments in Europa fungieren. Dabei sollen die Investmentanbahnung und operative Erfahrung von Stoneshield in Südeuropa mit der internationalen Präsenz von Franklin Templeton und Clarions institutionellem Immobiliengeschäft verbunden werden.

Die bisherigen Standorte von Stoneshield in Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien und Luxemburg bleiben bestehen. Das von Clarion in Europa verwaltete Vermögen soll sich durch die Transaktion auf 13 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 11 Milliarden Euro verdreifachen.

Stoneshield-Gründer bleiben an der Spitze

Das gesamte verwaltete Vermögen von Clarion steigt nach Angaben der Unternehmen infolge der Transaktion um 12 Prozent auf 82 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 72 Milliarden Euro.

Die Stoneshield-Mitgründer Juan Pepa und Felipe Morenés werden das Unternehmen weiterhin führen. Sie bleiben für die Anlagestrategie, das Wachstum und das operative Tagesgeschäft verantwortlich.