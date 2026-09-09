Aventus schluckt Veritas

Die Aventus Maklergruppe übernimmt den Korschenbroicher Gewerbe­makler Veritas Assekuranzmakler – und schickt damit zugleich ein Signal in den Markt: Betriebliche Altersvorsorge soll zum strategischen Kern der Gruppe werden.

Die Aventus Maklergruppe wächst weiter: Das Frankfurter Unternehmen übernimmt die Veritas Assekuranzmakler GmbH aus Korschenbroich, einen auf gewerbliche Sachversicherungen spezialisierten Makler mit elf Mitarbeitern. Die bisherigen Geschäftsführer Marc und Mirko Faßbender bleiben langfristig im Unternehmen und führen es in gewohnter Weise fort.

Ausschlaggebend für den Zusammenschluss sei laut den Faßbenders die vollständig private Eigentümerstruktur von Aventus gewesen – sowie die Möglichkeit, das Leistungsangebot für mittelständische Kunden zu erweitern, etwa im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. „Wir freuen uns, mit Aventus einen Partner gefunden zu haben, der unsere unternehmerische Unabhängigkeit und die Perspektive für unser elfköpfiges Team langfristig sichert“, sagen Marc und Mirko Faßbender. „Die Aventus Unternehmerfamilie passt perfekt zu unserem Familienunternehmen und unseren Kunden.“

Die Faßbenders betonen, dass sich an der persönlichen Betreuung vor Ort nichts ändern werde: „Unsere Kunden profitieren ab sofort von einer ganzheitlichen Beratung, ohne dass sich an unserer persönlichen Vor-Ort-Betreuung etwas ändert.“

Betriebliche Vorsorge als strategisches Wachstumsfeld

Die Übernahme von Veritas ist nicht das einzige Signal, das Aventus derzeit setzt. Parallel baut die Gruppe ihre Kompetenz in der betrieblichen Altersvorsorge aus. Unter dem Dach der im April übernommenen CPP soll ein Team erfahrener Vorsorge­spezialisten künftig alle 31 Aventus-Standorte unterstützen und das Beratungsangebot für Arbeitgeber im deutschen Mittelstand erweitern.

Darüber hinaus befinde sich Aventus in fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren auf betriebliche Altersvorsorge spezialisierten Maklerhäusern. Ziel ist es, unter der Leitung von Oliver Schön und dem CPP-Team eine schlagkräftige Vorsorgeeinheit im deutschen Maklermarkt aufzubauen.

Geschäftsführender Gesellschafter Simon Nörtersheuser macht die strategische Stoßrichtung deutlich: „Nach dem Zukauf der CPP im April ist die betriebliche Vorsorge für uns kein Nebenschauplatz mehr, sondern ein strategisches Wachstumsfeld mit erster Priorität. Wir bauen hier gezielt eine der schlagkräftigsten Vorsorge-Einheiten im deutschen Maklermarkt auf – für unsere Kunden und als starker Partner für die Versicherer.“

Mittelstandsfokus als gemeinsamer Nenner

Mit Veritas gewinnt Aventus einen Makler, dessen Profil dem eigenen Selbstverständnis entspricht: regionaler Fokus, mittelständische Klientel, inhabergeführte Struktur. Nörtersheuser sagt über die neuen Partner: „Mit Marc und Mirko Faßbender gewinnen wir zwei Unternehmer, die perfekt zu unseren Werten und unserer Mittelstands-Strategie passen.“