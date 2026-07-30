Goldpreis unter Druck: Warum jetzt Asien und Zentralbanken den Ausschlag geben

Nach einer außergewöhnlich starken Rally hat der Goldpreis in den vergangenen Monaten deutlich nachgegeben. Ende Januar 2026 erreichte das Edelmetall mit rund 5.595 US-Dollar je Feinunze ein Rekordhoch. Mitte Juli notierte Gold dagegen nur noch bei etwa 4.020 bis 4.040 US-Dollar und damit rund 25 bis 28 Prozent unter seinem Höchststand.

Für Jens Klatt, Analyst beim Online-Broker XTB, ist diese Entwicklung kein Anlass zur Sorge. „Wir sehen derzeit vor allem eine klassische und gesunde Korrektur nach einer außergewöhnlich starken Rally. Für den Beginn einer größeren strukturellen Trendwende gibt es bislang keine belastbaren Signale.“

Gold hatte seit 2024 von geopolitischen Spannungen, hoher Staatsverschuldung, Inflationssorgen sowie der zunehmenden Diversifikation der Zentralbanken weg vom US-Dollar profitiert. Nach dem kräftigen Kursanstieg seien nun Gewinnmitnahmen und Umschichtungen zu beobachten. Klatt betont: „Die langfristigen Treiber des Goldpreises sind weiterhin intakt. Geopolitische Unsicherheit, hohe Staatsverschuldungen und Goldkäufe von Zentralbanken bleiben langfristig relevante Faktoren.“

US-Geldpolitik belastet den Goldpreis

Kurzfristig wird der Goldmarkt jedoch vor allem von der Geldpolitik bestimmt. Ein stärkerer US-Dollar, höhere Realzinsen und steigende Renditen amerikanischer Staatsanleihen erhöhen die Opportunitätskosten einer Anlage in Gold, das keine laufenden Erträge abwirft.

Hinzu kommt die Erwartung, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Kurs länger fortsetzen könnte als bislang angenommen. Zwar beließ die Federal Reserve den Leitzins zuletzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Gleichzeitig mehren sich angesichts anhaltender Inflationsrisiken die Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr.

Diese Faktoren erklären auch, weshalb Gold zuletzt trotz geopolitischer Unsicherheiten im Nahen Osten und schwankender Energiepreise kaum als sicherer Hafen gefragt war. Anleger richten ihren Blick derzeit vor allem auf Inflationsdaten, Anleiherenditen und den weiteren Kurs der US-Notenbank.

Physische Nachfrage aus Asien rückt in den Fokus

Für den weiteren Goldpreisverlauf dürfte neben der Geldpolitik vor allem die physische Nachfrage aus Asien entscheidend sein. In China hat sich die Großhandelsnachfrage im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum abgeschwächt. Vor allem der Schmuckabsatz litt unter dem hohen Preisniveau. Die Nachfrage nach Barren, Münzen und Gold-ETFs entwickelte sich dagegen wechselhaft.

Klatt erwartet bei niedrigeren Preisen eine Rückkehr der Käufer. „Bei Preisen um oder unter 4.000 US-Dollar dürfte das Kaufinteresse aus Asien spürbar zurückkehren. Die Nachfrage nach Schmuck, Barren und Münzen könnte dann einen wichtigen Stabilisierungsbeitrag leisten. Das gilt insbesondere für China und Indien, wo Gold eine große kulturelle und finanzielle Bedeutung hat.“

Unterstützung erhält der Markt zudem durch die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken. Die People’s Bank of China erwarb im Juni 2026 rund 15 Tonnen Gold und verzeichnete damit den höchsten Monatswert seit Oktober 2023. „Zentralbanken denken in langen Zyklen, ihre Nachfrage bildet ein Gegengewicht zu kurzfristigen Marktbewegungen. Gerade bei stärkeren Preisrückgängen kann diese Nachfrage dazu beitragen, dass Gold einen Boden findet“, erklärt Klatt.

Nach der Korrektur erscheint Gold aus Sicht des XTB-Analysten für langfristig orientierte Anleger wieder attraktiver bewertet. „Die Ausgangslage hat sich durch den Rücksetzer verändert. Auf den Rekordständen Anfang des Jahres war Gold nach der starken Rally anspruchsvoll bewertet. Nach dem Rückgang liegt der Preis wieder in einer Größenordnung, die für langfristig orientierte Anleger deutlich interessanter sein dürfte.“

Aus charttechnischer Sicht gilt der Bereich zwischen 3.900 und 4.000 US-Dollar je Feinunze als wichtige Unterstützungszone. Ein nachhaltiger Rückgang darunter könnte die Korrektur zunächst verlängern. Auf der Oberseite liegt ein erster bedeutender Widerstand zwischen 4.100 und 4.200 US-Dollar.

Für die weitere Entwicklung bleiben die US-Inflationsdaten und die Geldpolitik der Federal Reserve entscheidend. Eine nachlassende Inflation oder ein weniger restriktiver Kurs der Notenbank könnte den US-Dollar und die Realzinsen entlasten und damit dem Goldpreis Auftrieb geben. Ebenso beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung der ETF-Zuflüsse, die Nachfrage in Asien und weitere Goldkäufe der Zentralbanken. Klatt sieht deshalb weiterhin eine stabile langfristige Perspektive: „Sollte Gold noch einmal zehn bis 15 Prozent nachgeben, dürfte die Nachfrage von Privatanlegern, asiatischen Käufern und Zentralbanken deutlich zunehmen. Eine nachhaltige Trendwende nach unten erscheint daher derzeit unwahrscheinlich.“