HDI Deutschland schafft IT-Vorstands-Ressort – Jens Köwing übernimmt

Sein bisheriges Mandat als IT-Vorstand der HDI AG für das Ressort Querschnitt & Service Operation führt er bis auf Weiteres fort.

Die Anforderungen rund um die IT-Regulatorik stiegen beständig. Zudem böten neue Technologien, wie zum Beispiel generative KI, neue Wertschöpfungspotenziale für Versicherungen. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, werde das Vorstandsteam von HDI Deutschland um die Funktion eines IT-Verantwortlichen für den Geschäftsbereich erweitert, betont HDI die Neusortierung in den Vorstandsressorts.

Köwing wird die Position – vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – zum 1. Januar 2024 antreten und sich um IT-Grundsatzfragen und die übergreifende Anwendungsentwicklung kümmern. Aktuell ist er Vorstand der HDI AG und verantwortlich für das Ressort Querschnitt & Service Operation, das zum Segment IT gehört. Dieses Mandat führt er bis auf Weiteres fort.

Jens Warkentin, CEO der HDI Deutschland AG sagt dazu: „Mit Jens Köwing haben wir einen ausgewiesenen Experten aus unseren eigenen Reihen für diese Aufgabe gefunden. IT ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für unser Geschäft. Für die Zukunftsfähigkeit von HDI Deutschland kommt es deshalb verstärkt darauf an, regulatorische Herausforderungen zu meistern sowie neue Technologien in unser Geschäftsmodell zu integrieren.“