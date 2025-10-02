Wechsel im Vorstand der Berlin Direkt: Vera Scheuermann folgt auf Kai-Uwe Blum

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 verstärkt Vera Scheuermann den Vorstand der Berlin Direkt Versicherung. Die Tochtergesellschaft der Hanse Merkur will mit der erfahrenen Vertriebsexpertin ihre digitale Ausrichtung sowie die Zusammenarbeit mit touristischen Partnern weiter vorantreiben. Scheuermann ergänzt das Führungsteam um Tobias Blodau und Florian Meurs und tritt die Nachfolge von Kai-Uwe Blum an, der sich künftig auf die Geschäftsleitung der Advigon Versicherung sowie der HanseMerkur International konzentriert.

Scheuermann bleibt parallel in ihrer bisherigen Funktion als Bereichsdirektorin Reisevertrieb International & Online bei der Hanse Merkur tätig. Dort verantwortet sie unter anderem den Ausbau des internationalen Online-Geschäfts und die strategische Weiterentwicklung der Marken-Webseiten. „Der digitale Vertrieb und die Zusammenarbeit mit starken Partnern sind meine Leidenschaft. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und mein Netzwerk bei der Berlin Direkt einzubringen und gemeinsam neue Impulse zu setzen“, erklärt Scheuermann.

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende der Berlin Direkt Versicherung, Dr. Andreas Gent, sieht in der Personalie eine Stärkung der Unternehmensstrategie: „Mit ihrer langjährigen Vertriebsexpertise, insbesondere im Online-Vertrieb, bringt Vera Scheuermann ideale Voraussetzungen mit, um die Berlin Direkt Versicherung weiter zu stärken. Ihr großes Netzwerk und ihre Nähe zu unseren touristischen Partnern ermöglichen eine noch intensivere Nutzung von Synergien – sowohl im zentralen Kooperationsgeschäft als auch beim Vertrieb innovativer Produkte wie der parametrischen Echtzeit-Reiseversicherung der Berlin Direkt.“

Stationen ihrer Karriere

Scheuermann ist seit 2015 bei der Hanse Merkur Reiseversicherung AG tätig. In ihrer aktuellen Rolle als Bereichsdirektorin verantwortet sie neben dem internationalen Online-Vertrieb die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie Holiday Check oder Eurowings. Dieses Know-how soll nun auch die Kooperation der Berlin Direkt mit der Invia Group voranbringen.

Vor ihrem Wechsel zur Hanse Merkur arbeitete sie bei der DB Vertrieb GmbH in unterschiedlichen Funktionen sowie als Senior Project Manager bei der Digitalagentur Ray Sono AG. Ihre touristische Laufbahn begann 1997 mit einer Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau bei Kuoni Reisen in Freiburg. Im Anschluss absolvierte sie ein Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Touristik an der Hochschule Heilbronn, das sie 2005 als Diplom-Betriebswirtin abschloss.