Identitätsmissbrauch: Warum BaFin-Warnungen gegen Finanzbetrug deutlich zunehmen

Wer die Verbraucherwarnungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regelmäßig verfolgt, erkennt seit einiger Zeit ein klares Muster: Immer häufiger richtet sich die Aufsicht gegen Fälle von Identitätsmissbrauch. Dabei treten Betrüger nicht unter unbekannten Namen auf, sondern geben sich gezielt als etablierte Banken, Vermögensverwalter oder andere regulierte Finanzunternehmen aus.

Die Täter nutzen bekannte Markennamen, Logos und professionell gestaltete Internetseiten, um Vertrauen zu schaffen. Für Anleger wird es dadurch zunehmend schwieriger, seriöse Angebote von betrügerischen Fälschungen zu unterscheiden. Auch Finanzberater und Vermögensverwalter stehen vor der Herausforderung, ihre Kunden für diese Form des Anlagebetrugs zu sensibilisieren.

Identitätsmissbrauch gehört inzwischen zu den häufigsten Warnmustern

Während Identitätsmissbrauch bereits seit mehreren Jahren vorkommt, fällt auf, dass entsprechende Fälle inzwischen einen erheblichen Teil der aktuellen BaFin-Warnungen ausmachen.

Typischerweise verwenden die Täter:

Namen lizenzierter Banken,

Logos renommierter Vermögensverwalter,

Internetseiten, die den Originalauftritten täuschend ähnlich sehen,

oder sie geben sich telefonisch als Mitarbeiter regulierter Institute aus.

In ihren Warnmeldungen weist die BaFin regelmäßig ausdrücklich darauf hin, dass zwischen den betroffenen Finanzinstituten und den betrügerischen Angeboten keinerlei Verbindung besteht.

Eine eigenständige Statistik zum Identitätsmissbrauch veröffentlicht die Behörde bislang nicht. Die Vielzahl entsprechender Einzelwarnungen deutet jedoch darauf hin, dass dieses Betrugsmuster deutlich an Bedeutung gewonnen hat.

Vertrauen ist das eigentliche Angriffsziel

Aus Sicht von Cybercrime-Experten ist diese Entwicklung nachvollziehbar. Vertrauen gehört zu den wichtigsten Faktoren im Finanzgeschäft. Während Anleger bei unbekannten Plattformen häufig skeptisch sind, genießen bekannte Banken und Vermögensverwalter einen erheblichen Vertrauensvorschuss.

Genau diesen Vorteil machen sich Betrüger zunutze. Sie kopieren Internetauftritte, verwenden nahezu identische Domains oder übernehmen Impressumsangaben regulierter Unternehmen. Hinzu kommen gefälschte Zulassungsnummern, täuschend ähnliche E-Mail-Adressen sowie professionell organisierte Callcenter.

Teilweise nennen die Täter sogar tatsächliche Ansprechpartner oder Vorstandsmitglieder der betroffenen Institute, obwohl diese keinerlei Bezug zu den Angeboten haben.

Festgeldbetrug bleibt ein Schwerpunkt beim Identitätsmissbrauch

Besonders häufig tritt Identitätsmissbrauch derzeit im Zusammenhang mit vermeintlichen Festgeldangeboten auf.

Das Vorgehen ähnelt sich in vielen Fällen:

außergewöhnlich hohe Zinssätze,

bekannte Bank als angeblicher Anbieter,

professionell gestaltete Internetseite,

Vertragsabschluss ausschließlich per E-Mail,

Aufforderung zur Überweisung auf ausländische Bankkonten.

Mehrere Warnmeldungen der BaFin aus den vergangenen Monaten betreffen genau dieses Muster. So warnte die Behörde unter anderem vor Webseiten, die sich unberechtigt auf die SMBC Bank EU AG beriefen.

Gerade weil das gestiegene Zinsniveau viele Anleger wieder nach attraktiven Festgeldangeboten suchen lässt, nutzen Betrüger dieses Marktumfeld gezielt aus.

Auch Kryptowerte bleiben ein Einfallstor

Neben Festgeldangeboten spielt Identitätsmissbrauch weiterhin eine wichtige Rolle im Kryptobereich.

Dabei kombinieren die Täter häufig mehrere Elemente miteinander: vermeintliche Handelsplattformen, angeblich KI-gestützte Handelssysteme, prominente Werbegesichter und den Bezug zu bekannten Börsen oder regulierten Finanzdienstleistern.

Ein Beispiel ist der Fall „Revolvo“. Nach Angaben der BaFin behaupteten die Betreiber gegenüber Anlegern, das Angebot stamme von der Börse Stuttgart beziehungsweise der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse. Tatsächlich handelte es sich um Identitätsmissbrauch.

Warum Identitätsmissbrauch zunimmt

Mehrere Entwicklungen begünstigen diese Form des Finanzbetrugs.

Erstens lassen sich professionelle Internetseiten heute innerhalb kurzer Zeit erstellen. Künstliche Intelligenz unterstützt bei Übersetzungen, Texten und Layouts, sodass betrügerische Angebote immer authentischer wirken.

Zweitens sind Unternehmensdaten heute leicht zugänglich. Handelsregister, Unternehmenswebseiten sowie die BaFin-Unternehmensdatenbank liefern zahlreiche Informationen, die Kriminelle für glaubwürdige Fälschungen nutzen können.

Drittens sind die Kosten gering. Eine neue Internetdomain ist für wenige Euro verfügbar. Wird eine betrügerische Seite abgeschaltet, erscheint oft innerhalb kurzer Zeit eine nahezu identische Nachfolge-Webseite.

Hinzu kommt, dass viele Täter aus dem Ausland agieren. Dadurch wird die Strafverfolgung häufig erschwert und Verfahren ziehen sich über längere Zeit hin.

Was Finanzberater und Anleger beachten sollten

Mit dem Anstieg des Identitätsmissbrauchs wächst auch das Reputationsrisiko für Finanzberater und Vermögensverwalter. Gleichzeitig steigt der Prüfungsaufwand für Anleger.

Vor einer Investition empfiehlt sich insbesondere:

die Zulassung des Unternehmens in der BaFin-Unternehmensdatenbank zu prüfen,

die Internetadresse exakt mit der offiziellen Unternehmensseite abzugleichen,

keine Überweisungen ausschließlich aufgrund telefonischer Kontaktaufnahme vorzunehmen,

Rückrufe ausschließlich über bekannte Unternehmensnummern durchzuführen,

ungewöhnlich hohe Zinsversprechen kritisch zu hinterfragen,

die aktuellen Warnmeldungen der BaFin regelmäßig zu verfolgen.

Übersicht: Häufige Kategorien von BaFin-Warnungen

Kategorie Typisches Vorgehen Identitätsmissbrauch Nutzung von Namen etablierter Banken oder Finanzdienstleister Festgeldbetrug Hohe Zinsversprechen unter falscher Identität Fake-Broker Unerlaubte Handelsplattformen für Wertpapiere oder CFDs Kryptodienstleistungen Nicht lizenzierte Krypto-Angebote, häufig kombiniert mit Identitätsmissbrauch Unerlaubte Finanzdienstleistungen Angebote ohne erforderliche BaFin-Erlaubnis

Hinweis: Die BaFin veröffentlicht regelmäßig Warnmeldungen zu allen genannten Kategorien. Eine offizielle jährliche Auswertung nach Kategorien liegt derzeit nicht vor.

BaFin-Warnungen zeigen einen klaren Trend

Die steigende Zahl von Warnmeldungen bedeutet nicht zwangsläufig, dass Betrugsfälle häufiger erfolgreich sind. Sie zeigt jedoch, dass die BaFin identifizierte Risiken zunehmend öffentlich macht und Verbraucher frühzeitig informiert.

Gleichzeitig spricht die Häufung von Fällen des Identitätsmissbrauchs dafür, dass Betrüger ihre Methoden professionalisieren und gezielt auf das Vertrauen in bekannte Finanzmarken setzen. Für Anleger und Berater wird eine sorgfältige Prüfung von Anbietern damit zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Anlageentscheidung.