Hitliste Maklerpools 2026 – Statements: Fonds Finanz, JDC, Blau Direkt

Im Rahmen der Hitliste der Maklerpools 2026 hat Cash. die Unternehmen um Kommentare zum abgelaufenen Jahr und zu 2026 gebeten, die im Artikel nur teilweise berücksichtigt werden konnten. Cash. bringt sie sukzessive in voller Länge. Heute die Top 3: Fonds Finanz, Jung, DMS & Cie sowie Blau Direkt.

Norbert Porazik, Co-CEO der Infitech Gruppe und Geschäftsführer der Fonds Finanz (Platz 1):

„Die Fonds Finanz hat ihre Marktposition 2025 erneut deutlich ausgebaut. Mit einem Rohertrag von über 84 Millionen Euro und einem Umsatz von mehr als 382 Millionen Euro setzen wir unseren profitablen Wachstumskurs konsequent fort und unterstreichen unseren Anspruch, der führende Maklerpool in Deutschland zu sein.

Das kontinuierlich steigende Vertrauen unserer Vermittler zeigt sich nicht nur in der hohen Zahl angebundener Makler, sondern auch darin, dass sie immer mehr Geschäft über die Fonds Finanz einreichen und abwickeln. Dazu trägt nicht zuletzt bei, dass wir sie mit einer Vielzahl von Maßnahmen – beispielsweise unseren KI-Tools – dabei unterstützen, ihr Geschäft weiter auszubauen und noch mehr Umsatz zu generieren.

Unseren bereits bestehenden, großen Vorsprung im Bereich KI bauen wir derzeit deutlich aus und erwarten dadurch weitere enorme Effizienzsteigerungen für unsere angebundenen Makler, die 2026 zu einem noch stärkeren Umsatzwachstum führen werden als im Jahr 2025.

Die politischen Diskussionen rund um die Reformen der privaten Altersvorsorge und der Krankenversicherung beobachten wir aufmerksam. Auch in diesen Bereichen werden wir unseren Vermittlern die richtigen Tools bereitstellen und ihnen so einen spürbaren Wettbewerbsvorteil verschaffen.“

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