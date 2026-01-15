Interrisk bestellt Theodor Waber zum Leiter Marketing und Produkte

Theodor Waber ist seit 1. Januar 2026 neuer Leiter Marketing und Produkte der Interrisk Versicherungen mit Sitz in Wiesbaden. Er tritt die Nachfolge von Fabian Fischer an, der zum Tierversicherer Panda gewechselt ist und dort die Geschäftsführung übernommen hat. Die Interrisk fungiert als Risikoträger der Panda Tierversicherung.

Waber war zuvor viele Jahre als selbständiger Unternehmensberater tätig. Sein Schwerpunkt lag auf der strategischen und operativen Unterstützung von Versicherungsunternehmen in Marketing und Vertrieb. In dieser Rolle begleitete er verschiedene Häuser bei der Weiterentwicklung von Produkten, Vertriebsstrukturen und Marktauftritten.

Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem die Süddeutsche Krankenversicherung, HDI, Generali und Volksfürsorge. Dort sammelte er umfassende Erfahrung im Produktmanagement, in der Vertriebsunterstützung und im Marketing, die er nun in seine neue Funktion bei Interrisk einbringt.

Fokus auf Marketing und Produktentwicklung

Der Vorstandsvorsitzende der InterRisk Versicherungen, Dr. Florian Sallmann, sieht in der Personalentscheidung eine gezielte Stärkung des Unternehmens. „Mit Theodor Waber haben wir einen ausgewiesenen Fachmann für die Führung des für unser Haus so wichtigen Bereichs Marketing und Produkte gewinnen können. Seine auf die Assekuranz zugeschnittenen Fachkenntnisse und seine langjährigen Erfahrungen werden zu einer noch höheren Professionalisierung des Bereichs führen und unseren unternehmerischen Erfolg beflügeln. Wir wünschen Theo viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe.“

Die Interrisk ist Teil der Vienna Insurance Group mit Sitz in Wien. Die Gruppe ist in Zentral- und Osteuropa aktiv und vereint mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen etwa 33 Millionen Kundinnen und Kunden.

InterRisk als Maklerversicherer positioniert

Die Interrisk bietet Lebens-, Unfall-, Sach- und Haftpflichtversicherungen für Privatkundinnen und Privatkunden an. Rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantworten ein Beitragsvolumen von über 250 Millionen Euro. Als Maklerversicherer arbeitet das Unternehmen mit mehr als 10.000 Vertriebspartnern zusammen.