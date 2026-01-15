KGAL: Zwei Flugzeug-Transaktionen für Individualfonds

Zum einen wurde in einen Leasing-Deal für ein neu ausgeliefertes Flugzeug investiert. Zum anderen war der erste Portfolioverkauf wie geplant ein gutes Geschäft für den Fonds, teilt KGAL mit. Bei der Neuinvestition handelt es sich um eine Boeing 737 MAX 8. Das im Oktober 2025 ausgelieferte Flugzeug für Kurz- und Mittelstrecken verfügt über bis zu 210 Sitzplätze und ist für zwölf Jahre an VietJet Airlines vermietet, den gemessen an der Sitzplatzkapazität größten Low-Cost-Carrier in Vietnam und im südostasiatischen Raum.

Parallel zur Neuinvestition wurde der erste Verkauf aus dem über 500 Millionen Euro schweren APF5-Portfolio realisiert. Veräußert wurde ein sechs Jahre alter Airbus A350-900, der an Fiji Airways verleast ist. Die Fondsstrategie, mit einem opportunistischen Ansatz zweistellige Renditeerwartungen zu erreichen, sei damit erfolgreich umgesetzt worden, heißt es in der Mitteilung.

Der KGAL APF5-Fonds wurde 2021 als Individualmandat für ein berufsständisches Versorgungswerk aufgelegt. GOAL übernimmt im Fonds die Rolle des technischen Asset-Managers und ist zugleich als Co-Investor engagiert.